Греческий салат по-деревенски: классический рецепт приготовления
Такой салат отлично сочетается с мясными блюдами, приготовленными на открытом огне, особенно свининой. Он подойдет и к жареной морской рыбе с зеленью
Салат Хориатики, или деревенский салат – это разновидность греческого салата. В его состав входят: помидоры, огурцы, сладкий перец, красный лук, фета, оливки каламата и орегано. Сыр для него часто не нарезается, а выкладывается целым куском сверху.
Деревенский греческий салат
Ингредиенты:
- 4 помидора
- 1 тонкий зеленый огурец
- 1 зеленый перец
- 2 красных перца
- 1 красный лук
- 1/2 чашки оливок каламата
- 225 г сыра фета
- щепотка орегано
Для заправки:
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 1 столовая ложка красного винного уксуса
- 2 столовые ложки свежего лимонного сока
- 1/2 чайной ложки сушеного орегано
- 1 чайная ложка петрушки, нарезанной
- 3 зубчика чеснока, измельченных
- 1/2 чайной ложки соли
- свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Все овощи помыть и обсушить.
- Помидоры нарезать дольками. Огурец разрезать пополам, а затем порезать на кусочки.
- Перец очистить от сердцевины и семян. Разрезать пополам и нарезать полосками.
- Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами.
- Поместить все подготовленные ингредиенты в миску; сверху положить оливки и сыр.
- Посыпать салат орегано.
- Для заправки сложите все ингредиенты в банку с крышкой и хорошо встряхните. Полейте салат и подавайте.
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Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: "Сегодня"