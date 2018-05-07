Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Греческий салат по-деревенски: классический рецепт приготовления

Такой салат отлично сочетается с мясными блюдами, приготовленными на открытом огне, особенно свининой. Он подойдет и к жареной морской рыбе с зеленью

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:54
Деревенский греческий салат Фото: pixabay.com
Деревенский греческий салат Фото: pixabay.com

Салат Хориатики, или деревенский салат – это разновидность греческого салата. В его состав входят: помидоры, огурцы, сладкий перец, красный лук, фета, оливки каламата и орегано. Сыр для него часто не нарезается, а выкладывается целым куском сверху. 

Деревенский греческий салат

Ингредиенты:

  • 4 помидора
  • 1 тонкий зеленый огурец
  • 1 зеленый перец
  • 2 красных перца
  • 1 красный лук
  • 1/2 чашки оливок каламата
  • 225 г сыра фета
  • щепотка орегано

Для заправки:

  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка красного винного уксуса
  • 2 столовые ложки свежего лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки сушеного орегано
  • 1 чайная ложка петрушки, нарезанной
  • 3 зубчика чеснока, измельченных
  • 1/2 чайной ложки соли
  • свежемолотый черный перец
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как приготовить греческий салат: весенний рецепт с редисом

Рецепт приготовления:

  1. Все овощи помыть и обсушить.
  2. Помидоры нарезать дольками. Огурец разрезать пополам, а затем порезать на кусочки.
  3. Перец очистить от сердцевины и семян. Разрезать пополам и нарезать полосками.
  4. Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами.
  5. Поместить все подготовленные ингредиенты в миску; сверху положить оливки и сыр.
  6. Посыпать салат орегано.
  7. Для заправки сложите все ингредиенты в банку с крышкой и хорошо встряхните. Полейте салат и подавайте. 

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить яичный салат с редисом. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить весенний салат из яиц с анчоусами.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:


Еще несколько материалов по теме:
Лучшие рецепты: салат с гренками и заправкой из авокадо Рецепт дня: весенний салат из овощей и кукурузы Классика американской кухни: салат "Коул Слоу" Рецепт дня: легкий салат из рукколы, огурцов и помидоров
салат орегано рецепт как приготовить фета помидоры
Источник: "Сегодня"

Новости партнеров

Новости партнеров