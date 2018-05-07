Греческий салат по-деревенски: классический рецепт приготовления

Такой салат отлично сочетается с мясными блюдами, приготовленными на открытом огне, особенно свининой. Он подойдет и к жареной морской рыбе с зеленью

Деревенский греческий салат Фото: pixabay.com

Салат Хориатики, или деревенский салат – это разновидность греческого салата. В его состав входят: помидоры, огурцы, сладкий перец, красный лук, фета, оливки каламата и орегано. Сыр для него часто не нарезается, а выкладывается целым куском сверху.

Деревенский греческий салат

Ингредиенты:

4 помидора

1 тонкий зеленый огурец

1 зеленый перец

2 красных перца

1 красный лук

1/2 чашки оливок каламата

225 г сыра фета

щепотка орегано

Для заправки:

3 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка красного винного уксуса

2 столовые ложки свежего лимонного сока

1/2 чайной ложки сушеного орегано

1 чайная ложка петрушки, нарезанной

3 зубчика чеснока, измельченных

1/2 чайной ложки соли

свежемолотый черный перец

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Рецепт приготовления:

Все овощи помыть и обсушить. Помидоры нарезать дольками. Огурец разрезать пополам, а затем порезать на кусочки. Перец очистить от сердцевины и семян. Разрезать пополам и нарезать полосками. Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами. Поместить все подготовленные ингредиенты в миску; сверху положить оливки и сыр. Посыпать салат орегано. Для заправки сложите все ингредиенты в банку с крышкой и хорошо встряхните. Полейте салат и подавайте.

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Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:



