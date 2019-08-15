Греческий салат с фетой: рецепт от Юлии Высоцкой
Готовим салат греческий по-домашнему
Греческий салат – одно из самых простых и вкусных летних блюд. В его состав входят: помидоры, огурцы, фета, лук и маслины. Заправляется он оливковым маслом с солью, черным перцем и орегано.
Смотрите видео, как сделать полезную заправку для салата:
В среднем, калорийность такого салата может варьироваться от 150 до 250 ккал на 100 грамм. Если не злоупотреблять маслом и сыром, то греческий салат можно отнести к малокалорийным.
Греческий салат от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Помидоры черри — 200 г
- Зеленый перец — 1 шт.
- Оливки — 10 шт.
- Огурцы — 2 шт.
- Красный лук — 1 шт.
- Сыр фета — 300 г
- Винный уксус — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Сушеный орегано — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
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Способ приготовления:
- Красный лук нарезать тоненькими полукольцами. Замочить в небольшом количестве воды (примерно на 10 минут).
- Очистить огурец от кожи, нарезать полукруглыми ломтиками.
- Сладкий зеленый перец очистить от семян, нарезать.
- Разрезать помидоры черри пополам. В данном случае можно заменить помидоры черри на спелые крупные помидоры.
- Разрезать пополам оливки. Здесь можно использовать те, которые вам больше нравятся: зеленые, черные или каламата.
- Все овощи переложить в один салатник и заправить оливковым масло с винным уксусом.
- Выложить на тарелку салат, сверху выложить оливки, красный лук и два больших ломтика сыра фета.
- Полить греческий салат заправкой и посыпать сушеным орегано.
Напомним, ранее мы делились рецептом греческого салата с сулугуни от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также писали, как приготовить летний салат с арбузом и фетой.
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Источник: Сегодня