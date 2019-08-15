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Греческий салат с фетой: рецепт от Юлии Высоцкой

Готовим салат греческий по-домашнему

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Греческий салат классический
Греческий салат классический
Фото: Depositphotos

Греческий салат – одно из самых простых и вкусных летних блюд. В его состав входят: помидоры, огурцы, фета, лук и маслины. Заправляется он оливковым маслом с солью, черным перцем и орегано. 

Смотрите видео, как сделать полезную заправку для салата:

В среднем, калорийность такого салата может варьироваться от 150 до 250 ккал на 100 грамм. Если не злоупотреблять маслом и сыром, то греческий салат можно отнести к малокалорийным. 

Греческий салат от Юлии Высоцкой

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты: 

  • Помидоры черри — 200 г
  • Зеленый перец — 1 шт.
  • Оливки — 10 шт.
  • Огурцы — 2 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Сыр фета — 300 г
  • Винный уксус — 1 ст. л.
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Сушеный орегано — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу

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Способ приготовления: 

  1. Красный лук нарезать тоненькими полукольцами. Замочить в небольшом количестве воды (примерно на 10 минут). 
  2. Очистить огурец от кожи, нарезать полукруглыми ломтиками. 
  3. Сладкий зеленый перец очистить от семян, нарезать. 
  4. Разрезать помидоры черри пополам. В данном случае можно заменить помидоры черри на спелые крупные помидоры. 
  5. Разрезать пополам оливки. Здесь можно использовать те, которые вам больше нравятся: зеленые, черные или каламата. 
  6. Все овощи переложить в один салатник и заправить оливковым масло с винным уксусом. 
  7. Выложить на тарелку салат, сверху выложить оливки, красный лук и два больших ломтика сыра фета. 
  8. Полить греческий салат заправкой и посыпать сушеным орегано.

Напомним, ранее мы делились рецептом греческого салата с сулугуни от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также писали, как приготовить летний салат с арбузом и фетой.

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Источник: Сегодня
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