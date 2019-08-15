Греческий салат с фетой: рецепт от Юлии Высоцкой

Готовим салат греческий по-домашнему

Греческий салат классический Фото: Depositphotos

Греческий салат – одно из самых простых и вкусных летних блюд. В его состав входят: помидоры, огурцы, фета, лук и маслины. Заправляется он оливковым маслом с солью, черным перцем и орегано.

Смотрите видео, как сделать полезную заправку для салата:

В среднем, калорийность такого салата может варьироваться от 150 до 250 ккал на 100 грамм. Если не злоупотреблять маслом и сыром, то греческий салат можно отнести к малокалорийным.

Греческий салат от Юлии Высоцкой

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Помидоры черри — 200 г

Зеленый перец — 1 шт.

Оливки — 10 шт.

Огурцы — 2 шт.

Красный лук — 1 шт.

Сыр фета — 300 г

Винный уксус — 1 ст. л.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Сушеный орегано — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Красный лук нарезать тоненькими полукольцами. Замочить в небольшом количестве воды (примерно на 10 минут). Очистить огурец от кожи, нарезать полукруглыми ломтиками. Сладкий зеленый перец очистить от семян, нарезать. Разрезать помидоры черри пополам. В данном случае можно заменить помидоры черри на спелые крупные помидоры. Разрезать пополам оливки. Здесь можно использовать те, которые вам больше нравятся: зеленые, черные или каламата. Все овощи переложить в один салатник и заправить оливковым масло с винным уксусом. Выложить на тарелку салат, сверху выложить оливки, красный лук и два больших ломтика сыра фета. Полить греческий салат заправкой и посыпать сушеным орегано.

Напомним, ранее мы делились рецептом греческого салата с сулугуни от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также писали, как приготовить летний салат с арбузом и фетой.

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