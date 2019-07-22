Греческий салат с жареным сулугуни: рецепт от Юлии Высоцкой
Оригинальный рецепт греческого салата с сыром
Классический греческий салат готовится из помидоров, огурцов, красного перца, лука, феты и оливок. Существует масса вариаций этого блюда: в него добавляют виноград, курицу или консервированного тунца.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
У Юлии Высоцкой есть свой рецепт греческого салата – с жареными помидорами и сыром сулугуни, приготовленным в орехово-кунжутной панировке.
Греческий салат с жареным сыром
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Молодой салат романо — 1 кочан
- Сулугуни копченый — 350 г
- Помидоры — 3 шт.
- Фундук — 2 горсти
- Оливки без косточек — 2 горсти
- Огурцы — 1 шт.
- Яйца куриные — 1 шт.
- Маленький пучок базилика — 1 шт.
- Маленький пучок кинзы — 1 шт.
- Оливковое масло Extra Virgin — 3 ст. л.
- Винный уксус красный — 1 ст. л.
- Черное кунжутное семя — 1/2 ч. л.
- Кунжутное семя — 1/2 ч. л.
- Орегано сушеный — 1/2 ч. л.
- Перец черный свежемолотый — 1/4 ч. л.
- Соль морская — 1/4 ч. л.
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Способ приготовления:
- Томаты помойте. Разрежьте их поперек, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите.
- Разогрейте на среднем огне сковороду гриль, выложите помидоры срезом вниз и готовьте не больше минуты, а затем переложите на тарелку.
- Фундук измельчите в блендере в мелкую крошку и перемешайте его с кунжутом.
- Яйцо взбейте вилкой в глубокой мисочке.
- Копченый сыр сулугуни нарежьте крупными кусками, обмакните в яйцо и обваляйте в орехово-кунжутной смеси.
- Выложите сулугуни на разогретую сковороду гриль, где готовились томаты, и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
- Огурец помойте и разрежьте на кусочки среднего размера.
- Салат романо порежьте, базилик и кинзу крупно порубите.
- Соедините в салатнице огурцы, салат, оливки, зелень, посыпьте орегано, полейте винным уксусом и оставшимся оливковым маслом. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Греческий салат выложите на блюдо, сверху поместите жареные помидоры срезом вверх и обжаренный сыр сулугуни.
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Источник: Сегодня