Греческий салат с жареным сулугуни: рецепт от Юлии Высоцкой

Оригинальный рецепт греческого салата с сыром

Греческий салат с сыром Фото: Depositphotos

Классический греческий салат готовится из помидоров, огурцов, красного перца, лука, феты и оливок. Существует масса вариаций этого блюда: в него добавляют виноград, курицу или консервированного тунца.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

У Юлии Высоцкой есть свой рецепт греческого салата – с жареными помидорами и сыром сулугуни, приготовленным в орехово-кунжутной панировке.

Греческий салат с жареным сыром

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Молодой салат романо — 1 кочан

Сулугуни копченый — 350 г

Помидоры — 3 шт.

Фундук — 2 горсти

Оливки без косточек — 2 горсти

Огурцы — 1 шт.

Яйца куриные — 1 шт.

Маленький пучок базилика — 1 шт.

Маленький пучок кинзы — 1 шт.

Оливковое масло Extra Virgin — 3 ст. л.

Винный уксус красный — 1 ст. л.

Черное кунжутное семя — 1/2 ч. л.

Кунжутное семя — 1/2 ч. л.

Орегано сушеный — 1/2 ч. л.

Перец черный свежемолотый — 1/4 ч. л.

Соль морская — 1/4 ч. л.

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Способ приготовления:

Томаты помойте. Разрежьте их поперек, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Разогрейте на среднем огне сковороду гриль, выложите помидоры срезом вниз и готовьте не больше минуты, а затем переложите на тарелку. Фундук измельчите в блендере в мелкую крошку и перемешайте его с кунжутом. Яйцо взбейте вилкой в глубокой мисочке. Копченый сыр сулугуни нарежьте крупными кусками, обмакните в яйцо и обваляйте в орехово-кунжутной смеси. Выложите сулугуни на разогретую сковороду гриль, где готовились томаты, и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Огурец помойте и разрежьте на кусочки среднего размера. Салат романо порежьте, базилик и кинзу крупно порубите. Соедините в салатнице огурцы, салат, оливки, зелень, посыпьте орегано, полейте винным уксусом и оставшимся оливковым маслом. Посолите, поперчите и перемешайте. Греческий салат выложите на блюдо, сверху поместите жареные помидоры срезом вверх и обжаренный сыр сулугуни.

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