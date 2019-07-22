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Греческий салат с жареным сулугуни: рецепт от Юлии Высоцкой

Оригинальный рецепт греческого салата с сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55
Греческий салат с сыром
Греческий салат с сыром
Фото: Depositphotos

Классический греческий салат готовится из помидоров, огурцов, красного перца, лука, феты и оливок. Существует масса вариаций этого блюда: в него добавляют виноград, курицу или консервированного тунца.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

У Юлии Высоцкой есть свой рецепт греческого салата – с жареными помидорами и сыром сулугуни, приготовленным в орехово-кунжутной панировке.

Греческий салат с жареным сыром

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты: 

  • Молодой салат романо — 1 кочан
  • Сулугуни копченый — 350 г 
  • Помидоры — 3 шт. 
  • Фундук — 2 горсти
  • Оливки без косточек — 2 горсти
  • Огурцы — 1 шт.
  • Яйца куриные — 1 шт.
  • Маленький пучок базилика — 1 шт.
  • Маленький пучок кинзы — 1 шт.
  • Оливковое масло Extra Virgin — 3 ст. л.
  • Винный уксус красный — 1 ст. л.
  • Черное кунжутное семя — 1/2 ч. л.
  • Кунжутное семя — 1/2 ч. л.
  • Орегано сушеный — 1/2 ч. л.
  • Перец черный свежемолотый — 1/4 ч. л.
  • Соль морская — 1/4 ч. л.

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Способ приготовления:

  1. Томаты помойте. Разрежьте их поперек, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите.
  2. Разогрейте на среднем огне сковороду гриль, выложите помидоры срезом вниз и готовьте не больше минуты, а затем переложите на тарелку.
  3. Фундук измельчите в блендере в мелкую крошку и перемешайте его с кунжутом.
  4. Яйцо взбейте вилкой в глубокой мисочке.
  5. Копченый сыр сулугуни нарежьте крупными кусками, обмакните в яйцо и обваляйте в орехово-кунжутной смеси.
  6. Выложите сулугуни на разогретую сковороду гриль, где готовились томаты, и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
  7. Огурец помойте и разрежьте на кусочки среднего размера.
  8. Салат романо порежьте, базилик и кинзу крупно порубите.
  9. Соедините в салатнице огурцы, салат, оливки, зелень, посыпьте орегано, полейте винным уксусом и оставшимся оливковым маслом. Посолите, поперчите и перемешайте.
  10. Греческий салат выложите на блюдо, сверху поместите жареные помидоры срезом вверх и обжаренный сыр сулугуни.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат Панцанелла с гренками.

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Источник: Сегодня
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