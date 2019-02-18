Гречневая запеканка с творогом: простой рецепт диетического завтрака
Запеканка из творога и гречки называется "крупеник". Сегодня мы приготовим это блюдо по рецепту Светланы Фус
"Крупеник из гречки с творогом – идеальный вариант для завтрака!", – считает популярный украинский диетолог Светлана Фус.
Запеканка из творога и гречки
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 1 ст.л.
- Гречка отварная – 1,5 стакана
- Творог – 250 г
- Яйцо – 2 шт.
- Мед – по вкусу
- Сухофрукты (изюм) – 100 г
- Соль – щепотка
Рецепт приготовления:
- В миску разбейте яйца, всыпьте соль и взбейте вилкой. Добавьте творог и изюм, размешайте, всыпьте гречку. Еще раз перемешайте. Масса должна быть не слишком жидкой и не слишком вязкой.
- Возьмите любую форму, смажьте половиной сливочного масла (если потом захотите вынуть блюдо из формы, не потеряв ни крупинки, лучше застелите бумагой для выпечки).
- Выложите массу в форму, сверху положите кусочки оставшегося сливочного масла, чтобы образовалась румяная корочка. Запекайте при температуре 200 С, пока не подрумянится, около 40 минут. После того, как достанете из духовки – смажьте медом.
- Ешьте горячим или холодным, с натуральным йогуртом или сметаной.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.
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Источник: Сегодня