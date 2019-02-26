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Гречневый суп с грибами и говядиной: простой рецепт для обеда

Вкусный и сытный домашний суп

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:50
Гречневый суп с грибами и говядиной
Гречневый суп с грибами и говядиной

Гречневый суп с грибами, мясом и зеленью поможет вкусно согреться в холодную погоду. Он готовится из доступных продуктов и требует минимум усилий.

Грибной суп с гречкой и мясом

Ингредиенты:

  • Говядина – 300 г (лучше для супа брать мясо на косточке)
  • Картофель – 3 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Лук репчатый – 1 шт
  • Гречневая крупа – 100 г
  • Зелень – по вкусу
  • Соль, черный перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 1 шт.

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Рецепт приготовления:

  1. Положите мясо в кастрюлю и залейте 2 л холодной воды. Доведите до кипения, снимите пену и варите около 1 часа.
  2. Выньте мясо из бульона, бульон процедите.
  3. Очистите овощи, картофель и лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Мелко порубите зелень.
  4. Доведите бульон до кипения, посолите по вкусу и положите картофель.
  5. После закипания супа добавьте в него промытую гречку, варите около 10 минут.
  6. Нарежьте мясо кубиками.
  7. Положите в суп лавровый лист, лук и морковь, а также верните в суп мясо. Варите суп до готовности картофеля и гречки.
  8. Посолите и поперчите по вкусу, выньте лавровый лист. При подаче посыпьте суп зеленью.

Напомним, ранее мы делились рецептами зимних супов из белых грибов. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить суп-пюре из тыквы

Смотрите видео, как правильно хранить крупы и специи:

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Источник: Сегодня
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