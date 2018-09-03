Груша с сыром: как приготовить самый вкусный и красивый осенний салат

Салат из груши и сыра готовится он в течение десяти минут, но результат достоин праздничного ужина

Салат из груши и сыра Фото: pixabay.com

Для приверженцев отечественных кулинарных традиций сочетание сыра и груши выглядит экзотичным. Груша – сладкая, сыр – солоноватый. Как их смешивать? Гораздо логичней смотрятся фруктовые салатики с грушей. А с сыром, казалось бы, куда лучше сочетаются колбаса, ветчина, яйца, чеснок, томаты. На самом деле груша и сыр – сочетание классическое, благородное. Для европейской кухни – традиционное.

Сыры во Франции, Италии подаются в качестве десерта. Подачу дополняют сладости: мед, виноград, грецкие орехи, груша. Считается, что именно сладкие добавки идеально оттеняют солоноватый вкус благородного сыра. Cочетание сыра и груши стало основой и для салатов: как десертных, так и закусочных.

В десертных салатах с грушей и сыром доминируют фруктовые, сладкие кулинарные ноты. Отличным дополнением станет заправка на основе мtда, причем для пикантности к нему обычно добавляют французскую горчицу или лимон. Сыр для такого салата лучше выбирать нежный – с белой или розовой плесенью.

Десертный салат с грушей и сыром бри

Ингредиенты:

груша – 1 шт.

сыр с белой или розовой плесенью – 50 г

кедровые орехи – 1 ч. ложка

сладкий зеленый виноград – несколько ягод

мед – 1 ч. ложка

горчица французская – ½ ч. ложки

сок лимона – 1 ч. ложка

Рецепт приготовления:

Грушу нарежьте тонкими, полупрозрачными ломтиками. Выложите на тарелке круг или сформируйте корзиночку. Чтобы груша не потемнела и приобрела интересный вкусовой оттенок, полейте ее лимонным соком. Сыр нарежьте тонкими квадратными ломтиками или кубиками. Выложите поверх груши. Смешайте мед с французской горчицей (не перетирайте, чтобы не раздавить зерна). В центр салата выложите заправку, несколько капель пустите по белому полю тарелки. Украсьте салат виноградинами и посыпьте кедровыми орешками.

Закусочные салаты более острые и солоноватые, хотя сладость груши все равно очень ощутима. Для закусочного варианта лучше брать сорт сыра с ярким, выразительным вкусом и ароматом: например, рокфор, горгонзолу или дор блю. В закусочные салаты с грушей и сыром часто добавляют зелень, а иногда и лук (красный, белый, порей). Если используется виноград, лучше брать красный, не слишком сладкий. Для создания заправки могут использоваться оливковое масло, винный уксус, бальзамический уксус, белое вино, лимон, черный перец, иногда – горчица с медом.

Салат с грушей, рукколой и голубым сыром

Ингредиенты:

груша – 1 шт.

сыр с голубой плесенью – 50 г

руккола – маленький пучок

грецкие орехи, дробленые или тертые – 1 ч. ложка

лимон – половинка

оливковое масло – 1 ч. ложка

винный уксус – 1 ч. ложка

горчица французская – ½ ч. ложка

мед – ½ ч. ложка

черный перец – щепотка

Рецепт приготовления:

Грушу нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком. Сыр также нарежьте кубиками. Выложите на тарелку рукколу, сыр, грушу и перемешайте, создав легкий хаос. С помощью венчика взбейте заправку из оливкового масла, винного уксуса, горчицы, меда, черного перца. Полейте салат заправкой и посыпьте дроблеными или тертыми грецкими орехами.

Теперь вы можете удивить гостей!

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