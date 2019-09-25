Грушевый джем с лимоном: простой рецепт на зиму

Джем из груш – это идеальное дополнение к блинам и оладьям

Джем из груши Фото: Depositphotos

В сентябре готовить варенье из груш на зиму все еще актуально, ведь в это время фрукты самые сочные и ароматные.

Смотрите видео, как приготовить грушевое вино:

Для джема можно использовать груши любых сортов, а лимон в рецепте заменить лаймом или апельсином.

Грушевый джем на зиму

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

215 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг груши

700 г сахара

1 лимон

120 мл воды

Способ приготовления:

Лимон обдать кипятком, обсушить, натереть цедру на мелкой терке и выжать сок. Груши помыть, очистить от кожицы, удалить сердцевину с семенами, мякоть нарезать на небольшие кусочки. Выложить груши в кастрюлю с толстым дном, влить воду и довести до кипения, варить 5 минут. Снять с огня, дать грушам немного остыть и измельчить их блендером. Засыпать грушевое пюре сахаром, добавить цедру лимона и влить лимонный сок, дать постоять 1‒2 часа. Поставить на огонь, довести до кипения. Убавить огонь и варить джем около 1 часа, постоянно помешивая, до уменьшения в объеме и загустения. Горячий джем разложить по стерилизованным банкам и закатать крышками, перевернуть и дать остыть. Хранить в темном прохладном месте.

Чем полезны груши для здоровья

Из груш можно приготовить много вкусных блюд. Регулярное потребление этих фруктов помогает похудеть и снизить риск развития рака, гипертонии, диабета и сердечных заболеваний.

Груши содержат большое количество антиоксидантов, в том числе витаминов С и К, а также меди. Эти химические вещества нейтрализуют свободные радикалы, защищая наши клетки от вреда, который те могут нанести.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из груш. "Сегодня" также делились рецептом заливного пирога с грушами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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