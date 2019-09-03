Грушевый компот на зиму: рецепт без стерилизации
Консервированные груши в сиропе целиком – необыкновенно вкусная заготовка
Компот из груш на зиму – это, пожалуй, самый простой вариант заготовки. Для консервирования рекомендуется использовать желтые или зеленые плоды одинаковой спелости, сохранившие свою плотность и текстуру.
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Консервированные груши теряют при термообработке лишь 20-30 процентов витаминов, при этом сохраняя большое количество полезной клетчатки и пектина, которые помогают работе ЖКТ.
Компот с целыми грушами на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 6 кг груш
- 8 л воды
- 2 кг сахара
- 4 ч.л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
- Помыть и стерилизовать банки и крышки.
- Помыть и перебрать груши. Разложить фрукты по банкам поровну. Можно взять меньше груш и больше воды.
- Залить банки кипятком доверху. Накрыть крышками и подождать 15-30 минут, пока они немного остынут. Если из груш выходит воздух – нужно подождать, пока все пузырьки выйдут.
- Вылить воду из банок в кастрюлю. Насыпать сахар и довести получившийся сироп до кипения.
- Наполнить банки сиропом. Добавить в каждую банку чайную ложку лимонной кислоты.
- Закатать крышками. Укутываем и дать остыть.
Сколько сахара нужно для одной банки грушевого компота
На одну трехлитровую банку идет 500 г сахара и 1 ч.л. лимонной кислоты. Груши и вода – по вкусу. Это зависит от того, что вы любите больше – груши или компот.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из груш. "Сегодня" также делились рецептом заливного пирога с грушами.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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