Грушевый компот на зиму: рецепт без стерилизации

Консервированные груши в сиропе целиком – необыкновенно вкусная заготовка

Грушевый компот на зиму Фото: Depositphotos

Компот из груш на зиму – это, пожалуй, самый простой вариант заготовки. Для консервирования рекомендуется использовать желтые или зеленые плоды одинаковой спелости, сохранившие свою плотность и текстуру.

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Консервированные груши теряют при термообработке лишь 20-30 процентов витаминов, при этом сохраняя большое количество полезной клетчатки и пектина, которые помогают работе ЖКТ.

Компот с целыми грушами на зиму

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

6 кг груш

8 л воды

2 кг сахара

4 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

Помыть и стерилизовать банки и крышки. Помыть и перебрать груши. Разложить фрукты по банкам поровну. Можно взять меньше груш и больше воды. Залить банки кипятком доверху. Накрыть крышками и подождать 15-30 минут, пока они немного остынут. Если из груш выходит воздух – нужно подождать, пока все пузырьки выйдут. Вылить воду из банок в кастрюлю. Насыпать сахар и довести получившийся сироп до кипения. Наполнить банки сиропом. Добавить в каждую банку чайную ложку лимонной кислоты. Закатать крышками. Укутываем и дать остыть.

Сколько сахара нужно для одной банки грушевого компота

На одну трехлитровую банку идет 500 г сахара и 1 ч.л. лимонной кислоты. Груши и вода – по вкусу. Это зависит от того, что вы любите больше – груши или компот.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из груш. "Сегодня" также делились рецептом заливного пирога с грушами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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