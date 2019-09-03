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Грушевый компот на зиму: рецепт без стерилизации

Консервированные груши в сиропе целиком – необыкновенно вкусная заготовка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:03
Грушевый компот на зиму
Грушевый компот на зиму
Фото: Depositphotos

Компот из груш на зиму – это, пожалуй, самый простой вариант заготовки. Для консервирования рекомендуется использовать желтые или зеленые плоды одинаковой спелости, сохранившие свою плотность и текстуру.

Смотрите видео, как приготовить домашнее грушевое вино:

Консервированные груши теряют при термообработке лишь 20-30 процентов витаминов, при этом сохраняя большое количество полезной клетчатки и пектина, которые помогают работе ЖКТ.

Компот с целыми грушами на зиму

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 6 кг груш
  • 8 л воды
  • 2 кг сахара
  • 4 ч.л. лимонной кислоты

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Способ приготовления:

  1. Помыть и стерилизовать банки и крышки.
  2. Помыть и перебрать груши. Разложить фрукты по банкам поровну. Можно взять меньше груш и больше воды.
  3. Залить банки кипятком доверху. Накрыть крышками и подождать 15-30 минут, пока они немного остынут. Если из груш выходит воздух – нужно подождать, пока все пузырьки выйдут.
  4. Вылить воду из банок в кастрюлю. Насыпать сахар и довести получившийся сироп до кипения.
  5. Наполнить банки сиропом. Добавить в каждую банку чайную ложку лимонной кислоты.
  6. Закатать крышками. Укутываем и дать остыть.

Сколько сахара нужно для одной банки грушевого компота

На одну трехлитровую банку идет 500 г сахара и 1 ч.л. лимонной кислоты. Груши и вода – по вкусу. Это зависит от того, что вы любите больше – груши или компот.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из груш. "Сегодня" также делились рецептом заливного пирога с грушами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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