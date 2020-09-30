Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Грушевый пирог "Невидимый": рецепт необычной осенней выпечки

Сегодня, 19:41

Такой пирог получается похожим на пудинг. Он нежный, легкий и очень вкусный

Этот грушевый пирог получил свое название благодаря тому, что основная масса десерта – тончайшие дольки груши, а самого теста в нем практически не видно.

"Невидимый" грушевый пирог вкуснее всего в охлажденном виде, поэтому наберитесь терпения и дайте ему как следует остыть в холодильнике.

Пирог с грушами "Невидимый"

Грушевый пирог
Грушевый пирог
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Калорийность:

  • 152 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 120 г сахара
  • 90 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 100 мл молока
  • 2 ст.л. растопленного сливочного масла
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 800 г груш

Читайте также:
По Дюкану: как приготовить полезный грушевый мармелад

Для глазури:

  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. растопленного сливочного масла
  • 75 г сахара

Смотрите видео, как приготовить ароматное грушевое повидло:

Способ приготовления:

  1. Взбить в пышную пену яйца с сахаром.
  2. В яичную смесь влить молоко и растопленное сливочное масло, снова взбить.
  3. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и ванильным сахаром. Перемешать до однородности, чтобы получилось жидкое тесто.
  4. Груши почистить и нарезать тонкими дольками.
  5. Соединить тесто с грушами и аккуратно перемешать, выложить в форму диаметром 24 см. Выпекать при 190 °С в течение 30 минут.
  6. Пока готовится пирог, сделать заливку: смешать яйцо с сахаром и растопленным сливочным маслом.
  7. Через 30 минут достать пирог из духовки, полить заливкой и выпекать еще 10-15 минут.
  8. Проверить готовность пирога шпажкой – она должна остаться сухой. Дать пирогу остыть, лучше всего оставить на ночь в холодильнике.

Полезный совет

Когда вы будете добавлять заливку, пирог можно посыпать миндальными хлопьями.

Напомним, ранее мы делились рецептами выпечки с грушами, а также писали, как сделать заготовки из груши на зиму.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Реклама

Новости партнеров

Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Красивее Началовой: дочь Конкина в гробу выглядит принцессой
Красивее Началовой: дочь Конкина в гробу выглядит принцессой

Популярные статьи

Сегодня, 11:46Стиль

Трендовые образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах: каждый – по 3000 долларов

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

"Разное мировоззрение": Тина Кароль объяснила, почему редко видится с семьей

Сегодня, 07:55Events

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: красивые поздравления с именинами

Сегодня, 07:25Events

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие картинки, открытки и поздравления с днем ангела

Сегодня, 07:08Fun

Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать в праздник 30 сентября

Сегодня, 05:05Events

30 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 15:56Events

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: дата, история и значение праздника

Вчера, 10:23Fun

"Детям снятся кошмары": воспитателя в детском саду уволили из-за необычной внешности (фото, видео)

Вчера, 09:00Актуально

Легенда "Шахтера" купил квартиру в Киеве

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 29 сентября: Стрельцу необходимо быть смелее, а Козерогу – научиться любить себя

28 сентябряШоу-бизнес

54-летняя Холли Берри впервые показала совместное фото с новым возлюбленным

28 сентябряШоу-бизнес

Оделись в одном стиле: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото с детьми

28 сентябряFun

Как выглядят мангровые леса – легкие нашей планеты. Уникальное место показали на фото

28 сентябряШоу-бизнес

"Не чувствую никакого облегчения": заразившийся коронавирусом Олег Винник рассказал о жутких симптомах

28 сентябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в пятом эфире

27 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом

Новости партнеров

Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Сочные фрикадельки с кабачком: простое и сытное блюдо (Фото)
Сочные фрикадельки с кабачком: простое и сытное блюдо (Фото)
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Фреймут рассказала об ошибке, которая стоила ей карьеры на ТВ
Фреймут рассказала об ошибке, которая стоила ей карьеры на ТВ
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Уверены в себе: знаки Зодиака с самым сильным характером
Уверены в себе: знаки Зодиака с самым сильным характером
Острая на язык Кухар метко ответила побитой жизнью Фреймут
Острая на язык Кухар метко ответила побитой жизнью Фреймут

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять