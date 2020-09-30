Грушевый пирог "Невидимый": рецепт необычной осенней выпечки
Такой пирог получается похожим на пудинг. Он нежный, легкий и очень вкусный
Этот грушевый пирог получил свое название благодаря тому, что основная масса десерта – тончайшие дольки груши, а самого теста в нем практически не видно.
"Невидимый" грушевый пирог вкуснее всего в охлажденном виде, поэтому наберитесь терпения и дайте ему как следует остыть в холодильнике.
Пирог с грушами "Невидимый"
Время приготовления:
- 1,5 часа
Калорийность:
- 152 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 120 г сахара
- 90 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 100 мл молока
- 2 ст.л. растопленного сливочного масла
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 800 г груш
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Для глазури:
- 1 яйцо
- 2 ст.л. растопленного сливочного масла
- 75 г сахара
Смотрите видео, как приготовить ароматное грушевое повидло:
Способ приготовления:
- Взбить в пышную пену яйца с сахаром.
- В яичную смесь влить молоко и растопленное сливочное масло, снова взбить.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем и ванильным сахаром. Перемешать до однородности, чтобы получилось жидкое тесто.
- Груши почистить и нарезать тонкими дольками.
- Соединить тесто с грушами и аккуратно перемешать, выложить в форму диаметром 24 см. Выпекать при 190 °С в течение 30 минут.
- Пока готовится пирог, сделать заливку: смешать яйцо с сахаром и растопленным сливочным маслом.
- Через 30 минут достать пирог из духовки, полить заливкой и выпекать еще 10-15 минут.
- Проверить готовность пирога шпажкой – она должна остаться сухой. Дать пирогу остыть, лучше всего оставить на ночь в холодильнике.
Полезный совет
Когда вы будете добавлять заливку, пирог можно посыпать миндальными хлопьями.
Напомним, ранее мы делились рецептами выпечки с грушами, а также писали, как сделать заготовки из груши на зиму.
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