Грушевый пирог "Невидимый": рецепт необычной осенней выпечки

Такой пирог получается похожим на пудинг. Он нежный, легкий и очень вкусный

Этот грушевый пирог получил свое название благодаря тому, что основная масса десерта – тончайшие дольки груши, а самого теста в нем практически не видно.

"Невидимый" грушевый пирог вкуснее всего в охлажденном виде, поэтому наберитесь терпения и дайте ему как следует остыть в холодильнике.

Пирог с грушами "Невидимый"

Грушевый пирог Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Калорийность:

152 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 яйца

120 г сахара

90 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

100 мл молока

2 ст.л. растопленного сливочного масла

1 ч.л. ванильного сахара

800 г груш

Для глазури:

1 яйцо

2 ст.л. растопленного сливочного масла

75 г сахара

Смотрите видео, как приготовить ароматное грушевое повидло:

Способ приготовления:

Взбить в пышную пену яйца с сахаром. В яичную смесь влить молоко и растопленное сливочное масло, снова взбить. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и ванильным сахаром. Перемешать до однородности, чтобы получилось жидкое тесто. Груши почистить и нарезать тонкими дольками. Соединить тесто с грушами и аккуратно перемешать, выложить в форму диаметром 24 см. Выпекать при 190 °С в течение 30 минут. Пока готовится пирог, сделать заливку: смешать яйцо с сахаром и растопленным сливочным маслом. Через 30 минут достать пирог из духовки, полить заливкой и выпекать еще 10-15 минут. Проверить готовность пирога шпажкой – она должна остаться сухой. Дать пирогу остыть, лучше всего оставить на ночь в холодильнике.

Полезный совет

Когда вы будете добавлять заливку, пирог можно посыпать миндальными хлопьями.

Напомним, ранее мы делились рецептами выпечки с грушами, а также писали, как сделать заготовки из груши на зиму.

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