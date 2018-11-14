Грушевый тарт Татен по рецепту Гордона Рамзи

Готовим перевернутый пирог с фруктами и карамелью

Гордон Рамзи Фото: instagram.com/gordongram

В классическом рецепте тарт Татен готовится с яблоками. Известный британский шеф Гордон Рамзи предложил свой вариант – с грушами, анисом, кардамоном, корицей и бренди.

Грушевый тарт Татен

Грушевый татен Фото: gustotv.com

Ингредиенты:

8 груш

100 г мелкого сахара

100 г масла

2 звездочки бадьяна

3 коробочки кардамона

1 большая палочка корицы

2 ст.л. бренди или коньяка

500 г слоеного теста

Рецепт приготовления:

Груши почистите и разрежьте пополам, удалите сердцевину вместе с семечками. Сложите масло, сахар и пряности в сковороду диаметром 20 см, пригодную для духовки. Нагрейте на сильном огне до появления пузырьков. Не перемешивая, а время от времени встряхивая сковороду, готовьте, пока карамель не приобретет цвет ириски. Добавьте груши в сковороду и варите в соусе в течение 10-12 минут, иногда подбрасывая, пока они полностью не карамелизируются. Добавьте бренди и дайте алкоголю выпариться. Нагрейте духовку до 200 С. Раскатайте тесто в пласт. Возьмите тарелку диаметром немного больше, чем сковорода, приложите к тесту и вырежьте круг. Когда груши слегка остынут, расположите их в сковороде в виде цветка срезом вверх. В центр поместите корицу и бадьян. Накройте груши тестом и подогните края. Сделайте несколько проколов вилкой. Выпекайте в течение 15 минут. Если начнет выделяться много сока, слейте его. Уменьшите нагрев до 180 С и запекайте татен еще 15 минут, пока тесто не подрумянится. Дайте пирогу постоять в течение 10 минут, затем осторожно переверните его на тарелку.

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