Гуцулы поделились секретом приготовления карпатских сыров

Корреспонденту "Сегодня" гуцульские ватаги рассказали, как готовят свои сыры (будз, вурду и брынзу)

Международный гуцульский фестиваль. Фото: пресс-служба

В Карпатах отгремел XXV Международный гуцульский фестиваль. Гуцулы показали высший класс, ведь мероприятие длилось целых девять дней: каждый день новая локация, новые соревнования и новые рекорды. А их там было целых шесть! Чтобы быть в гуще событий, гости и участники фестиваля разместились в отеле Romantik Spa Hotel. Побывал на фесте в Яремче и корреспондент "Сегодня".

По словам координатора Международного гуцульского фестиваля Ивана Гаврона, в этом году он был одним из самых масштабных мероприятий, поэтому установил рекорд. Дело в том, что фестиваль стал самым длительным гуцульским фестивалем.

"Все кипит, танцует и поет!", – так лаконично описал это событие Иван Гаврон.

Сразу шесть рекордов было установлено на фестивале, из них – два очень даже вкусные и сытные. Например, в Полянице установили рекорд на самое массовое угощение гуцульскими блюдами, приготовленными на огне. Для гостей фестиваля приготовили пять баранов на вертеле, 100 литров ухи из баранины, 150 порций супа из белых грибов, 60 литров бануша и другие гуцульские блюда. За считанные часы от этих лакомств остались только крошки.

Еще один Национальный рекорд Украины в рамках гуцульского фестиваля установили в селе Микуличин во время праздника "Полонинский клич" – "Наибольшее количество чабанов в долине". На полонине Горган вместе собралось 37 ватагов (пастухи, сыроделы – ред.), представивших свою продукцию – карпатские виды сыров. О них и хотелось бы сказать больше.

Виды гуцульских сыров Фото: пресс-служба

Настоящие ценители натуральных продуктов оценили бы по достоинству угощения гуцулов. Стоит отметить, что конкурс на лучший гуцульский сыр проходил впервые в рамках Международного гуцульского фестиваля. Тут были представлены такие виды сыров, как будз (копченый сыр от слова "будиться, коптиться", этот сыр коптиться 6-8 дней – ред.), вурда, а также брынза. Победитель конкурса на лучший сыр даже открыл секрет своего приготовления сыра. На фестивале он представлял брынзу и вурду, хотя готовит еще и будз.

"Чтобы вышел 1 кг сыра будз – нужно 10 литров молока. Обычно мы берем 40% коровьего на 60% овечьего молока. Сыр мы изготовляем по старинной технологии, которой более 300 лет. Свежее молоко ставим в деревянную посуду. Там его глигаем (сворачиваем – ред.). После того, как молоко свернется, сыр перекладываем в марлю и он там немного просыхает. Далее сыр ставим в дым на 3-4 дня. Затем оставляем в помещении на 15-20 дней. Вот вам сыр будз готовый к употреблению", – рассказал победитель конкурса на лучший гуцульский сыр.

А вот, чтобы приготовить сыр вурду, нужно еще немного "попотеть". После приготовления будза, полученную от него сыворотку ставят в кастрюле на огонь, добавляют свежее молоко (примерно 1 – 2 л на 10 л сыворотки. Деревянной лопаткой очищают дно, чтобы не было пригорания. При нагревании образуется "шапка" творога, который откидывают на полотно и отжимают или ставят под пресс. По вкусу гуцулы сыр подсаливают.

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Для того, чтобы приготовить еще один сорт гуцульского сыра – "белое золото" Карпат, как называют брынзу, нужно взять тот же самый будз и перетереть его с солью руками. Далее этот сыр перекладывают в деревянную бербеницу (небольшую кадку – ред.), и выдерживают под гнетом около месяца. Готовая брынза может храниться до двух лет. Отметим, что все три вида сыров можно делать с добавлением орехов, ягод, специй. Срок хранения тогда немного уменьшается.

Напомним, в Яремче, в рамках XXV Международного гуцульского фестиваля, журналист "Сегодня" побывал (хоть и не на совсем настоящей) гуцульской свадьбе со всеми национальными обрядами.