Хачапури по-имеретински: классический рецепт приготовления
Готовим грузинские лепешки с сырной начинкой
Хачапури по-имеретински отличаются особой круглой формой. Вопреки распространенному мнению, в начинку хачапури сулугуни не входит. Малознакомый нам имеретинский сыр можно заменить адыгейским, добавив соли по вкусу.
Имеретинские хачапури
Ингредиенты:
- 2 стакана теплой воды
- 1 ст.л. сахара
- 1 ст.л. сухих дрожжей
- 1 ч.л. крупной соли
- 50 г сливочного масла
- 0.5 стакана растительного масла
- 1 кг пшеничной муки
- 1.2 кг имеретинского сыра
- 2 яйца
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Рецепт приготовления:
- Влить в миску воду, добавить сахар и дрожжи. Перемешать и оставить в тепле на 15-20 минут. Добавить соль.
- Растопить сливочное масло и смешать его с растительным. Добавить к дрожжевой смеси.
- Всыпать просеянную муку и замесить тесто. Поставить подходить на 1 час, чтобы тесто увеличилось в объеме в два раза.
- Размять сыр вилкой, добавить яичные белки. Перемешать.
- Разделить тесто на 4 части, раскатать в плоские лепешки. Выложить сверху начинку. Собрать края лепешки над начинкой, чтобы получился шар. Аккуратно разровнять его руками, затем раскатать скалкой. Следите, чтобы тесто не прорвалось.
- Смазать хачапури взбитыми яичным желтками. Выпекать в разогретой до 200 С духовке около 20 минут.
- Подавать хачапури можно как горячими, так и холодными.
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления хачапури. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить быстрые хачапури на сковороде. Кроме этого мы рассказывали, как правильно есть хачапури.
Смотрите видео, как приготовить хачапури по-аджарски:
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Источник: "Сегодня"