Хачапури по-имеретински: классический рецепт приготовления

Готовим грузинские лепешки с сырной начинкой

Имеретинские хачапури Фото: depositphotos.com

Хачапури по-имеретински отличаются особой круглой формой. Вопреки распространенному мнению, в начинку хачапури сулугуни не входит. Малознакомый нам имеретинский сыр можно заменить адыгейским, добавив соли по вкусу.

Имеретинские хачапури

Ингредиенты:

2 стакана теплой воды

1 ст.л. сахара

1 ст.л. сухих дрожжей

1 ч.л. крупной соли

50 г сливочного масла

0.5 стакана растительного масла

1 кг пшеничной муки

1.2 кг имеретинского сыра

2 яйца

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Рецепт приготовления:

Влить в миску воду, добавить сахар и дрожжи. Перемешать и оставить в тепле на 15-20 минут. Добавить соль. Растопить сливочное масло и смешать его с растительным. Добавить к дрожжевой смеси. Всыпать просеянную муку и замесить тесто. Поставить подходить на 1 час, чтобы тесто увеличилось в объеме в два раза. Размять сыр вилкой, добавить яичные белки. Перемешать. Разделить тесто на 4 части, раскатать в плоские лепешки. Выложить сверху начинку. Собрать края лепешки над начинкой, чтобы получился шар. Аккуратно разровнять его руками, затем раскатать скалкой. Следите, чтобы тесто не прорвалось. Смазать хачапури взбитыми яичным желтками. Выпекать в разогретой до 200 С духовке около 20 минут. Подавать хачапури можно как горячими, так и холодными.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления хачапури. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить быстрые хачапури на сковороде. Кроме этого мы рассказывали, как правильно есть хачапури.

Смотрите видео, как приготовить хачапури по-аджарски: