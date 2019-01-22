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Харчо: как приготовить грузинский суп с говядиной

Острый говяжий суп с ткемали, рисом и орехами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:46
Суп харчо с ткемали Фото: depositphotos.com
Суп харчо с ткемали
Фото: depositphotos.com

Харчо – знаменитый грузинский мясной суп, сделать который совсем не трудно. Однако следует учесть, что приготовить меньше десяти порций харчо довольно сложно, зато если все сделать правильно, лишнего не останется.

Харчо с ткемали

Ингредиенты:

  • Говяжья грудинка – 1,2 кг
  • Лук репчатый – 600 г
  • Рис круглозерный – 100 г
  • Чеснок – 50 г
  • Томатная паста – 100 г
  • Алыча или соус Ткемали – 50 г
  • Орехи грецкие – 50 г
  • Кинза – 50 г
  • Базилик – 20 г
  • Тимьян – 5 г
  • Мята – 5 г
  • Кориандр – 1 ч.л.
  • Чили перец – 1/2 ч.л.
  • Листья пажитника – 1 ч.л.
  • Масло оливковое – 100 мл
  • Гранат – 1/2 шт.

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Рецепт приготовления:

  1. Мясо разрезаем на крупные кусочки, с кости не снимаем.
  2. Лук и чеснок чистим и режем в крошку.
  3. Рис промываем 3 раза. Лучше брать круглозерный, потому что он лучше разваривается.
  4. Грецкий орех прокаливаем в духовке при 150 C в течение 10 минут, или слегка обжариваем на сковороде. Измельчаем в крошку при помощи ступки или скалки.
  5. В большой кастрюле на среднем огне на оливковом масле обжариваем лук. Когда он станет мягким и слегка подрумянится, добавляем половину чеснока. Через минуту увеличиваем огонь и кладем мясо. Мясо должно обжариться со всех сторон, до образования корочки.
  6. Уменьшаем огонь на минимум, добавляем томатную пасту, перемешиваем. Томатная паста должна пассероваться минут десять на малом огне, чтобы ни в коем случае не подгорела.
  7. Нагреваем 3–3,5 литра воды, заливаем кипяток в общую кастрюлю. Солим.
  8. Засыпаем рис и варим при слабом кипении 40 минут, периодически помешиваем, чтобы рис не прилипал ко дну.
  9. Измельчаем зелень и смешиваем пряности.
  10. Через 40 минут добавляем грецкие орехи и ткемали (или алычу).
  11. Еще через 10 минут кладем пряности. Досаливаем по вкусу, если это требуется.
  12. Ждем еще 10 минут – и суп готов.
  13. Разливаем по тарелкам, добавляем рубленую зелень и зерна граната.

Напомним, ранее мы делились рецептами зимних супов из белых грибов. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить суп-пюре из тыквы

Смотрите видео, как приготовить сливовый соус ткемали:

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Источник: edim.tv
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