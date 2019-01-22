Харчо: как приготовить грузинский суп с говядиной

Острый говяжий суп с ткемали, рисом и орехами

Суп харчо с ткемали Фото: depositphotos.com

Харчо – знаменитый грузинский мясной суп, сделать который совсем не трудно. Однако следует учесть, что приготовить меньше десяти порций харчо довольно сложно, зато если все сделать правильно, лишнего не останется.

Харчо с ткемали

Ингредиенты:

Говяжья грудинка – 1,2 кг

Лук репчатый – 600 г

Рис круглозерный – 100 г

Чеснок – 50 г

Томатная паста – 100 г

Алыча или соус Ткемали – 50 г

Орехи грецкие – 50 г

Кинза – 50 г

Базилик – 20 г

Тимьян – 5 г

Мята – 5 г

Кориандр – 1 ч.л.

Чили перец – 1/2 ч.л.

Листья пажитника – 1 ч.л.

Масло оливковое – 100 мл

Гранат – 1/2 шт.

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Рецепт приготовления:

Мясо разрезаем на крупные кусочки, с кости не снимаем. Лук и чеснок чистим и режем в крошку. Рис промываем 3 раза. Лучше брать круглозерный, потому что он лучше разваривается. Грецкий орех прокаливаем в духовке при 150 C в течение 10 минут, или слегка обжариваем на сковороде. Измельчаем в крошку при помощи ступки или скалки. В большой кастрюле на среднем огне на оливковом масле обжариваем лук. Когда он станет мягким и слегка подрумянится, добавляем половину чеснока. Через минуту увеличиваем огонь и кладем мясо. Мясо должно обжариться со всех сторон, до образования корочки. Уменьшаем огонь на минимум, добавляем томатную пасту, перемешиваем. Томатная паста должна пассероваться минут десять на малом огне, чтобы ни в коем случае не подгорела. Нагреваем 3–3,5 литра воды, заливаем кипяток в общую кастрюлю. Солим. Засыпаем рис и варим при слабом кипении 40 минут, периодически помешиваем, чтобы рис не прилипал ко дну. Измельчаем зелень и смешиваем пряности. Через 40 минут добавляем грецкие орехи и ткемали (или алычу). Еще через 10 минут кладем пряности. Досаливаем по вкусу, если это требуется. Ждем еще 10 минут – и суп готов. Разливаем по тарелкам, добавляем рубленую зелень и зерна граната.

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