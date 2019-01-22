Харчо: как приготовить грузинский суп с говядиной
Острый говяжий суп с ткемали, рисом и орехами
Харчо – знаменитый грузинский мясной суп, сделать который совсем не трудно. Однако следует учесть, что приготовить меньше десяти порций харчо довольно сложно, зато если все сделать правильно, лишнего не останется.
Харчо с ткемали
Ингредиенты:
- Говяжья грудинка – 1,2 кг
- Лук репчатый – 600 г
- Рис круглозерный – 100 г
- Чеснок – 50 г
- Томатная паста – 100 г
- Алыча или соус Ткемали – 50 г
- Орехи грецкие – 50 г
- Кинза – 50 г
- Базилик – 20 г
- Тимьян – 5 г
- Мята – 5 г
- Кориандр – 1 ч.л.
- Чили перец – 1/2 ч.л.
- Листья пажитника – 1 ч.л.
- Масло оливковое – 100 мл
- Гранат – 1/2 шт.
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Рецепт приготовления:
- Мясо разрезаем на крупные кусочки, с кости не снимаем.
- Лук и чеснок чистим и режем в крошку.
- Рис промываем 3 раза. Лучше брать круглозерный, потому что он лучше разваривается.
- Грецкий орех прокаливаем в духовке при 150 C в течение 10 минут, или слегка обжариваем на сковороде. Измельчаем в крошку при помощи ступки или скалки.
- В большой кастрюле на среднем огне на оливковом масле обжариваем лук. Когда он станет мягким и слегка подрумянится, добавляем половину чеснока. Через минуту увеличиваем огонь и кладем мясо. Мясо должно обжариться со всех сторон, до образования корочки.
- Уменьшаем огонь на минимум, добавляем томатную пасту, перемешиваем. Томатная паста должна пассероваться минут десять на малом огне, чтобы ни в коем случае не подгорела.
- Нагреваем 3–3,5 литра воды, заливаем кипяток в общую кастрюлю. Солим.
- Засыпаем рис и варим при слабом кипении 40 минут, периодически помешиваем, чтобы рис не прилипал ко дну.
- Измельчаем зелень и смешиваем пряности.
- Через 40 минут добавляем грецкие орехи и ткемали (или алычу).
- Еще через 10 минут кладем пряности. Досаливаем по вкусу, если это требуется.
- Ждем еще 10 минут – и суп готов.
- Разливаем по тарелкам, добавляем рубленую зелень и зерна граната.
Напомним, ранее мы делились рецептами зимних супов из белых грибов. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить суп-пюре из тыквы.
Смотрите видео, как приготовить сливовый соус ткемали:
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Источник: edim.tv