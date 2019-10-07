Хэллоуин 2019: рецепт тыквенных кексов с шоколадом

Дети обязательно обрадуются такому угощению

Тыквенные кексы на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Тыквенные кексы с шоколадом – один из самых простых десертов на Хэллоуин. Они легко готовятся и получаются очень вкусными.

Смотрите видео, как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин:

Кексы на Хэллоуин можно украсить кремом, растопленным шоколадом или тематическими шпажками. Вы также можете вырезать из бумаги трафарет, приложить его в выпечке и посыпать сахарной пудрой, чтобы получился рисунок.

Тыквенные кексы на Хэллоуин

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 1/2 чашки пшеничной муки

1 1/2 чашки цельнозерновой муки

2 ч.л. разрыхлителя

2 ч.л. соды

2 ч.л. корицы и специй для тыквенного пирога

1/2 ч.л. соли

4 крупных яйца, взбитых вилкой

1 чашка сахара

425 г тыквенного пюре

3-4-1 чашка растительного масла

2 чашки шоколадных капель или 100 г мелко порубленного шоколада

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Способ приготовления:

Разогреть духовку до 175º С, смазать маслом формы для маффинов. Смешать муку, соду, разрыхлитель, соль, специи. Отдельно соединить яйца, растительное масло и тыквенное пюре, добавить сухую смесь, перемешать. Вмешать в тесто шоколадные капли или нарубленный шоколад. Выложить в формочки и выпекать примерно 20-25 минут. Остудить тыквенные кексы в форме в течение 5 минут, затем выложить на решетку и дать полностью остыть. Украсить выпечку по желанию.

Как сделать тыквенное пюре для кексов

Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.

Отправьте в разогретую до 200º С духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.

Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы делились лучшими идеями тыкв на Хэллоуин от Марты Стюарт. "Сегодня" также рассказывали, какие блюда можно приготовить на Хэллоуин.

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