Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Хэллоуин 2019: рецепт тыквенных кексов с шоколадом

Дети обязательно обрадуются такому угощению

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:02
Тыквенные кексы на Хэллоуин
Тыквенные кексы на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Тыквенные кексы с шоколадом – один из самых простых десертов на Хэллоуин. Они легко готовятся и получаются очень вкусными.

Смотрите видео, как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин:

Кексы на Хэллоуин можно украсить кремом, растопленным шоколадом или тематическими шпажками. Вы также можете вырезать из бумаги трафарет, приложить его в выпечке и посыпать сахарной пудрой, чтобы получился рисунок.

Тыквенные кексы на Хэллоуин

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 1/2 чашки пшеничной муки
  • 1 1/2 чашки цельнозерновой муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 2 ч.л. соды
  • 2 ч.л. корицы и специй для тыквенного пирога
  • 1/2 ч.л. соли
  • 4 крупных яйца, взбитых вилкой
  • 1 чашка сахара
  • 425 г тыквенного пюре
  • 3-4-1 чашка растительного масла
  • 2 чашки шоколадных капель или 100 г мелко порубленного шоколада

Читайте также:
Как сделать самый страшный макияж на Хэллоуин

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 175º С, смазать маслом формы для маффинов.
  2. Смешать муку, соду, разрыхлитель, соль, специи.
  3. Отдельно соединить яйца, растительное масло и тыквенное пюре, добавить сухую смесь, перемешать.
  4. Вмешать в тесто шоколадные капли или нарубленный шоколад.
  5. Выложить в формочки и выпекать примерно 20-25 минут.
  6. Остудить тыквенные кексы в форме в течение 5 минут, затем выложить на решетку и дать полностью остыть.
  7. Украсить выпечку по желанию.

Как сделать тыквенное пюре для кексов

  • Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
  • Отправьте в разогретую до 200º С духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
  • Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы делились лучшими идеями тыкв на Хэллоуин от Марты Стюарт. "Сегодня" также рассказывали, какие блюда можно приготовить на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь простой сливовый пирог с корицей Как сделать тыквенный чизкейк в мультиварке Рецепт необычного тыквенного супа от Григория Германа Как сделать кофейно-банановый десерт с творогом
хэллоуин тыква выпечка рецепт кексы
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Собчак станцевала откровенный танец на собственной свадьбе
Собчак станцевала откровенный танец на собственной свадьбе
Колишня дружина Потапа Горова прокоментувала пісню для Каменських
Колишня дружина Потапа Горова прокоментувала пісню для Каменських
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото
Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 14:43Fun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

Сегодня, 11:58Шоу-бизнес

ТОП-10 звезд, которые сделали пластические операции

Сегодня, 11:24Fun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

Сегодня, 10:34Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Сегодня, 08:22Fun

Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:26Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

Вчера, 16:36Events

Каникулы 2019-2020 в школе: когда и сколько будут отдыхать ученики

Вчера, 15:07Афиша

На 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина

Вчера, 14:35Техно

Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром

Вчера, 12:51Fun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Вчера, 10:14Шоу-бизнес

Страстная Даша Астафьева обнажилась перед камерой

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

5 октябряШоу-бизнес

Джамала обнажила стальной пресс и рассказала о краже

5 октябряШоу-бизнес

"Нужен маленький Потап": поклонники подозревают Каменских в беременности

4 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Котлеты «Цыганские» -
Котлеты «Цыганские» - "пальчики оближешь"
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Незаменимый зимой - салат
Незаменимый зимой - салат "Охотничий": пошаговый рецепт
Пышное песочное тесто на кефире: пошаговый рецепт
Пышное песочное тесто на кефире: пошаговый рецепт
10 оригинальных идей хранения чашек
10 оригинальных идей хранения чашек