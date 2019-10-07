Хэллоуин 2019: рецепт тыквенных кексов с шоколадом
Дети обязательно обрадуются такому угощению
Тыквенные кексы с шоколадом – один из самых простых десертов на Хэллоуин. Они легко готовятся и получаются очень вкусными.
Смотрите видео, как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин:
Кексы на Хэллоуин можно украсить кремом, растопленным шоколадом или тематическими шпажками. Вы также можете вырезать из бумаги трафарет, приложить его в выпечке и посыпать сахарной пудрой, чтобы получился рисунок.
Тыквенные кексы на Хэллоуин
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 1/2 чашки пшеничной муки
- 1 1/2 чашки цельнозерновой муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 2 ч.л. соды
- 2 ч.л. корицы и специй для тыквенного пирога
- 1/2 ч.л. соли
- 4 крупных яйца, взбитых вилкой
- 1 чашка сахара
- 425 г тыквенного пюре
- 3-4-1 чашка растительного масла
- 2 чашки шоколадных капель или 100 г мелко порубленного шоколада
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Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 175º С, смазать маслом формы для маффинов.
- Смешать муку, соду, разрыхлитель, соль, специи.
- Отдельно соединить яйца, растительное масло и тыквенное пюре, добавить сухую смесь, перемешать.
- Вмешать в тесто шоколадные капли или нарубленный шоколад.
- Выложить в формочки и выпекать примерно 20-25 минут.
- Остудить тыквенные кексы в форме в течение 5 минут, затем выложить на решетку и дать полностью остыть.
- Украсить выпечку по желанию.
Как сделать тыквенное пюре для кексов
- Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
- Отправьте в разогретую до 200º С духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
- Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.
Напомним, ранее мы делились лучшими идеями тыкв на Хэллоуин от Марты Стюарт. "Сегодня" также рассказывали, какие блюда можно приготовить на Хэллоуин.
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