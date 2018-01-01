Холодник: история, секреты приготовления и рецепт

Этот свекольный суп – достойная альтернатива окрошке

Холодник готовят из свеклы Фото: depositphotos.com

В жаркую погоду меньше всего хочется есть горячие супы. К счастью, существует немало рецептов супов холодных – это и популярная окрошка на кефире, и почти забытая ныне ботвинья, и аппетитный свекольник. Последний может готовиться по-разному: на свекольном отваре или на свекольном квасе, с добавлением кисломолочных продуктов или даже льда. Но всегда суп получается освежающим и легким.

Варианты приготовления

Кем и когда впервые был приготовлен холодный свекольный суп, доподлинно неизвестно. Первые письменные упоминания о свекольном квасе относятся к 989 году. Но свекольник не всегда и не везде готовился на основе кваса, существуют рецепты на основе свекольного отвара или даже кисломолочных продуктов.

Так или иначе, сегодня свекольник считается национальным блюдом практически в каждой славянской стране: его готовят в России и Украине, в Белоруссии, в Польше, в Литве. Рецепты весьма разнообразны: ядреный свекольник на основе кваса с хреном по вкусу мало похож на деликатный свекольник с кефиром. Существуют рецепты свекольников с мясом (преимущественно говяжьим) и без него, с раками и чисто вегетарианских, с вареными яйцами, с добавлением сметаны или жирного кефира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рецепт дня: болгарский суп таратор

Холодник на свекольном квасе

Хлебный квас – напиток, который известен всем, по крайней мере, в славянских странах. Такой квас с небольшим содержанием сахара – идеальная основа для освежающей летней окрошки. Но для приготовления свекольника такой квас не подойдет: необходимо приготовить квас из свеклы.

Свекольный квас очень полезен, его можно использовать не только в качестве основы для супа, но и в качестве целебного напитка, богатого микроэлементами. Готовится он, как понятно из названия, из свеклы. Корнеплод нужно натереть на терке, добавить к нему кипяченую воду, немного сахара и дрожжи. Брожение продолжается в течение нескольких дней, сначала квас должен бродить в теплом месте, потом его процеживают, переливают в бутылки и настаивают в холодильнике. Получившийся напиток ярко-рубинового цвета великолепно тонизирует и освежает в жаркую погоду. Холодник на основе такого кваса бодрит и улучшает настроение. Этот рецепт особенно популярен на юге России, на территории Украины и Белоруссии.

Холодник на свекольном отваре

Холодный борщ на свекольном отваре известен почти так же широко, как и борщ на квасной основе. Эта разновидность холодника имеет более мягкий, деликатный вкус, а на ее приготовление не требуется много времени: отвар готовится быстрее, чем квас.

Идеально подойдет для такого борща молодая свекла с ботвой. От выбора корнеплодов зависит цвет и вкус будущего борща. Лучше всего выбирать небольшие крепкие свеколки. Их нарезают соломкой или трут на крупной терке, добавляют нарезанную кусочками ботву и заливают водой. Варят суп до тех пор, пока свекла не станет мягкой. Для сохранения приятного оттенка в отвар еще в начале приготовления добавляют лимонную кислоту. Вкус корректируется добавлением сахара, соли или кислоты – жидкость не должна получиться излишне сладкой. Никакие специи при варке свекольного отвара обычно не используются. Готовый отвар из свеклы охлаждают – для приготовления свекольника он должен быть полностью холодным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как приготовить крем-суп из цветной капусты с мускатным орехом

Как готовить свекольник

Принцип приготовления свекольника такой же, как и принцип приготовления окрошки: все ингредиенты смешиваются и заливаются охлажденной жидкостью – в данном случае свекольным квасом или отваром. В рецептуру классического свекольника входят свежие огурцы, свежая зелень (укроп, зеленый лук, несколько реже – зелень петрушки) и отварные яйца. Заправляется суп сметаной. Конечно же, этот базовый рецепт можно бесконечно разнообразить, получая все новые и новые вариации.

Например, литовский свекольник готовится из свекольного отвара, смешанного с густым жирным кефиром. Этой смесью заливают нарезанные свежие огурцы, зеленый лук и нарубленные вареные яйца. А вместо хлеба по литовской традиции к супу подается горячий молодой отварной картофель с укропом.

Чтобы сделать суп более сытным, можно добавить в него мясную составляющую – кубики отварной говядины, птичьего мяса, даже колбасы. Часто в холодный свекольник кладут отварной картофель или отварную морковь, кусочки черешкового сельдерея, редиску и даже помидоры. Но овощи обязательно должны быть сырыми или отварными, но ни в коем случае не жареными – разнообразные "зажарки" только испортят вкус этого летнего легкого блюда.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп-пюре из щавеля. Сайт "Сегодня" также делился лучшими рецептами окрошки. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить картофельный суп с черемшой.

Смотрите видео, во сколько обойдутся украинцам различные рецепты окрошки: