Холодные закуски на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов
Лучшие идеи холодных закусок на новогодний стол
Новый год 2020 наступит уже через месяц. Согласно китайскому календарю, он пройдет под знаком Белой Металлической Крысы.
Смотрите видео, как сервировать стол на Новый год:
Обычно мы готовим на праздничный стол разнообразные салаты и мясную нарезку. Однако, существует огромное количество самых разных холодных закусок, которые могут стать прекрасной альтернативой привычным угощениям.
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Роллы из лаваша с лососем
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Лаваш – 2 листа
- Лосось слабосоленый – 200 г
- Сливочный сыр – 150 г
- Помидор – 2 шт. средних
- Лук зеленый – 1 маленький пучок
- Листья салата – 6-8 шт.
- Лимонный сок
- Свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
- Смажьте лаваш ровным слоем сливочного сыра и приправьте перцем.
- Нарежьте помидоры тонкими кружочками. Мелко нарежьте зеленый лук и посыпьте им сыр. Сверху разложите ломтики лосося, сбрызните лимонным соком.
- Затем разложите листья салата и помидоры. Лаваш плотно сверните в рулет, затяните в пленку, уберите в холодильник до подачи, минимум на 1 час.
- Перед подачей нарежьте рулет поперек на кусочки шириной 3-4 см, выложите на блюдо и подавайте.
Паштет из куриной печени с тыквой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 1 крупная луковица
- 150 г тыквы
- 2 ст. л. рубленых фисташек (или других орехов)
- 2 ст. л. белого вина
- 10 горошин розового перца
- 6 сушеных ягод можжевельника
- 6 горошин черного перца
- Сливочное масло для жарки и для заливки
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Луковицу нарезать полукольцами и обжарить в небольшом количестве масла.
- Печень очистить от пленок и жира. Затем промыть, обсушить и быстро обжарить.
- Измельчить жареные лук и печень с помощью блендера.
- Тыкву мелко нарезать, слегка обжарить на 1 ст. л. сливочного масла, добавить вино. Как только большая часть жидкости выпарится – снять с огня, остудить.
- Перец и можжевельник измельчить в ступке, добавить к печени с луком.
- На этом этапе можно добавить в паштет размягченное сливочное масло и хорошо перемешать.
- Паштет посолить по вкусу, добавить тыкву и фисташки, перемешать.
- Переложить паштет в миску. Залить тонким слоем растопленного сливочного масла или покрыть пленкой и убрать в холодильник.
Соус дип из лосося с зеленью
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Копченое филе лосося – 100 г
- Натуральный йогурт – 1 баночка
- Тертый сыр – 3 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Зелень укропа – 2 ст.л.
- Шнитт-лук – 2 ст.л.
- Соль, молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Рыбу и зелень мелко нарезать.
- Чеснок пропустить через пресс, сыр натереть на терке.
- Перемешать все ингредиенты в мисочке. Дать готовому соусу настояться в течение 5-10 минут.
- Подавать вместе с хлебом, крекерами или овощами.
- Остатки дипа хранить в холодильнике.
Рулетики из ветчины с грибами и сыром
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 200 г свежих шампиньонов
- 200 г ветчины
- 100 г сыра
- 1 ст.л. майонеза
- 1/4 ч.л. соли
- 10 листьев салата (любого)
- 50 г маслин или оливок
Способ приготовления:
- Отварите шампиньоны 15 минут в подсоленной воде, охладите их и мелко нарежьте. Или обжарьте измельченные грибы на сковороде.
- Ветчину нарежьте тонкими ломтиками.
- Сыр натрите на мелкой терке и смешайте в миске с майонезом и шампиньонами.
- Чайной ложкой выложите сырно-грибную массу на ломтики ветчины и скрутите рулетиком.
- Выложите на порционное блюдо на листья салата, украсьте маслинами или оливками. Чтобы рулетики не распадались, скрепите их зубочисткой или декоративной шпажкой.
Сырные шарики с орехами, клюквой и петрушкой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Сушеная клюква – 0,5 стакана
- Херес, коньяк или бренди – 2 ст.л.
- Сливочный сыр – 225 г
- Тертый острый чеддер – 1 стакан
- Вустерский соус – 1 ч.л.
- Нарезанные грецкие орехи – 0,5 стакана
- Измельченная петрушка – 1 стакан
Способ приготовления:
- Клюкву промыть и замочить на 10 минут в алкоголе.
- В кухонном комбайне смешать чеддер, сливочный сыр и вустерский соус.
- Добавить клюкву вместе с алкоголем, перемешать.
- Сформировать из массы шарики и обвалять их в измельченных орехах и зелени. Поставить в холодильник минимум на 4 часа.
- Подавать сырные шарики вместе с вином.
Совет: чтобы закуска была вкуснее, орехи можно предварительно обжарить на сухой сковороде.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный террин с орехами на Новый год. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных яиц с семгой.
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