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Холодные закуски на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

Лучшие идеи холодных закусок на новогодний стол

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Холодные закуски на Новый год 2020
Холодные закуски на Новый год 2020
Фото: Depositphotos

Новый год 2020 наступит уже через месяц. Согласно китайскому календарю, он пройдет под знаком Белой Металлической Крысы.

Смотрите видео, как сервировать стол на Новый год:

Обычно мы готовим на праздничный стол разнообразные салаты и мясную нарезку. Однако, существует огромное количество самых разных холодных закусок, которые могут стать прекрасной альтернативой привычным угощениям.

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Роллы из лаваша с лососем

Рулетики из лаваша и лосося
Рулетики из лаваша и лосося
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Лаваш – 2 листа
  • Лосось слабосоленый – 200 г
  • Сливочный сыр – 150 г
  • Помидор – 2 шт. средних
  • Лук зеленый – 1 маленький пучок
  • Листья салата – 6-8 шт.
  • Лимонный сок
  • Свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Смажьте лаваш ровным слоем сливочного сыра и приправьте перцем.
  2. Нарежьте помидоры тонкими кружочками. Мелко нарежьте зеленый лук и посыпьте им сыр. Сверху разложите ломтики лосося, сбрызните лимонным соком.
  3. Затем разложите листья салата и помидоры. Лаваш плотно сверните в рулет, затяните в пленку, уберите в холодильник до подачи, минимум на 1 час.
  4. Перед подачей нарежьте рулет поперек на кусочки шириной 3-4 см, выложите на блюдо и подавайте.

Паштет из куриной печени с тыквой

Паштет с тыквой и орехами
Паштет с тыквой и орехами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени
  • 1 крупная луковица
  • 150 г тыквы
  • 2 ст. л. рубленых фисташек (или других орехов)
  • 2 ст. л. белого вина
  • 10 горошин розового перца
  • 6 сушеных ягод можжевельника
  • 6 горошин черного перца
  • Сливочное масло для жарки и для заливки
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Луковицу нарезать полукольцами и обжарить в небольшом количестве масла.
  2. Печень очистить от пленок и жира. Затем промыть, обсушить и быстро обжарить.
  3. Измельчить жареные лук и печень с помощью блендера.
  4. Тыкву мелко нарезать, слегка обжарить на 1 ст. л. сливочного масла, добавить вино. Как только большая часть жидкости выпарится – снять с огня, остудить.
  5. Перец и можжевельник измельчить в ступке, добавить к печени с луком.
  6. На этом этапе можно добавить в паштет размягченное сливочное масло и хорошо перемешать.
  7. Паштет посолить по вкусу, добавить тыкву и фисташки, перемешать.
  8. Переложить паштет в миску. Залить тонким слоем растопленного сливочного масла или покрыть пленкой и убрать в холодильник.

Соус дип из лосося с зеленью

Дип из лосося
Дип из лосося
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Копченое филе лосося – 100 г
  • Натуральный йогурт – 1 баночка
  • Тертый сыр – 3 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Зелень укропа – 2 ст.л.
  • Шнитт-лук – 2 ст.л.
  • Соль, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рыбу и зелень мелко нарезать.
  2. Чеснок пропустить через пресс, сыр натереть на терке.
  3. Перемешать все ингредиенты в мисочке. Дать готовому соусу настояться в течение 5-10 минут.
  4. Подавать вместе с хлебом, крекерами или овощами.
  5. Остатки дипа хранить в холодильнике.

Рулетики из ветчины с грибами и сыром

Закуска из ветчины на Новый год
Закуска из ветчины на Новый год
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 200 г свежих шампиньонов
  • 200 г ветчины
  • 100 г сыра
  • 1 ст.л. майонеза
  • 1/4 ч.л. соли
  • 10 листьев салата (любого)
  • 50 г маслин или оливок

Способ приготовления:

  1. Отварите шампиньоны 15 минут в подсоленной воде, охладите их и мелко нарежьте. Или обжарьте измельченные грибы на сковороде.
  2. Ветчину нарежьте тонкими ломтиками.
  3. Сыр натрите на мелкой терке и смешайте в миске с майонезом и шампиньонами.
  4. Чайной ложкой выложите сырно-грибную массу на ломтики ветчины и скрутите рулетиком.
  5. Выложите на порционное блюдо на листья салата, украсьте маслинами или оливками. Чтобы рулетики не распадались, скрепите их зубочисткой или декоративной шпажкой.

Сырные шарики с орехами, клюквой и петрушкой

Сырные шарики с клюквой
Сырные шарики с клюквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Сушеная клюква – 0,5 стакана
  • Херес, коньяк или бренди – 2 ст.л.
  • Сливочный сыр – 225 г
  • Тертый острый чеддер – 1 стакан
  • Вустерский соус – 1 ч.л.
  • Нарезанные грецкие орехи – 0,5 стакана
  • Измельченная петрушка – 1 стакан

Способ приготовления:

  1. Клюкву промыть и замочить на 10 минут в алкоголе.
  2. В кухонном комбайне смешать чеддер, сливочный сыр и вустерский соус.
  3. Добавить клюкву вместе с алкоголем, перемешать.
  4. Сформировать из массы шарики и обвалять их в измельченных орехах и зелени. Поставить в холодильник минимум на 4 часа.
  5. Подавать сырные шарики вместе с вином.

Совет: чтобы закуска была вкуснее, орехи можно предварительно обжарить на сухой сковороде.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный террин с орехами на Новый год. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных яиц с семгой.

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Источник: Сегодня
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