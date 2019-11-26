Холодные закуски на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

Лучшие идеи холодных закусок на новогодний стол

Холодные закуски на Новый год 2020 Фото: Depositphotos

Новый год 2020 наступит уже через месяц. Согласно китайскому календарю, он пройдет под знаком Белой Металлической Крысы.

Смотрите видео, как сервировать стол на Новый год:

Обычно мы готовим на праздничный стол разнообразные салаты и мясную нарезку. Однако, существует огромное количество самых разных холодных закусок, которые могут стать прекрасной альтернативой привычным угощениям.

Роллы из лаваша с лососем

Рулетики из лаваша и лосося Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Лаваш – 2 листа

Лосось слабосоленый – 200 г

Сливочный сыр – 150 г

Помидор – 2 шт. средних

Лук зеленый – 1 маленький пучок

Листья салата – 6-8 шт.

Лимонный сок

Свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Смажьте лаваш ровным слоем сливочного сыра и приправьте перцем. Нарежьте помидоры тонкими кружочками. Мелко нарежьте зеленый лук и посыпьте им сыр. Сверху разложите ломтики лосося, сбрызните лимонным соком. Затем разложите листья салата и помидоры. Лаваш плотно сверните в рулет, затяните в пленку, уберите в холодильник до подачи, минимум на 1 час. Перед подачей нарежьте рулет поперек на кусочки шириной 3-4 см, выложите на блюдо и подавайте.

Паштет из куриной печени с тыквой

Паштет с тыквой и орехами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г куриной печени

1 крупная луковица

150 г тыквы

2 ст. л. рубленых фисташек (или других орехов)

2 ст. л. белого вина

10 горошин розового перца

6 сушеных ягод можжевельника

6 горошин черного перца

Сливочное масло для жарки и для заливки

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Луковицу нарезать полукольцами и обжарить в небольшом количестве масла. Печень очистить от пленок и жира. Затем промыть, обсушить и быстро обжарить. Измельчить жареные лук и печень с помощью блендера. Тыкву мелко нарезать, слегка обжарить на 1 ст. л. сливочного масла, добавить вино. Как только большая часть жидкости выпарится – снять с огня, остудить. Перец и можжевельник измельчить в ступке, добавить к печени с луком. На этом этапе можно добавить в паштет размягченное сливочное масло и хорошо перемешать. Паштет посолить по вкусу, добавить тыкву и фисташки, перемешать. Переложить паштет в миску. Залить тонким слоем растопленного сливочного масла или покрыть пленкой и убрать в холодильник.

Соус дип из лосося с зеленью

Дип из лосося Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Копченое филе лосося – 100 г

Натуральный йогурт – 1 баночка

Тертый сыр – 3 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика

Зелень укропа – 2 ст.л.

Шнитт-лук – 2 ст.л.

Соль, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Рыбу и зелень мелко нарезать. Чеснок пропустить через пресс, сыр натереть на терке. Перемешать все ингредиенты в мисочке. Дать готовому соусу настояться в течение 5-10 минут. Подавать вместе с хлебом, крекерами или овощами. Остатки дипа хранить в холодильнике.

Рулетики из ветчины с грибами и сыром

Закуска из ветчины на Новый год Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

200 г свежих шампиньонов

200 г ветчины

100 г сыра

1 ст.л. майонеза

1/4 ч.л. соли

10 листьев салата (любого)

50 г маслин или оливок

Способ приготовления:

Отварите шампиньоны 15 минут в подсоленной воде, охладите их и мелко нарежьте. Или обжарьте измельченные грибы на сковороде. Ветчину нарежьте тонкими ломтиками. Сыр натрите на мелкой терке и смешайте в миске с майонезом и шампиньонами. Чайной ложкой выложите сырно-грибную массу на ломтики ветчины и скрутите рулетиком. Выложите на порционное блюдо на листья салата, украсьте маслинами или оливками. Чтобы рулетики не распадались, скрепите их зубочисткой или декоративной шпажкой.

Сырные шарики с орехами, клюквой и петрушкой

Сырные шарики с клюквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Сушеная клюква – 0,5 стакана

Херес, коньяк или бренди – 2 ст.л.

Сливочный сыр – 225 г

Тертый острый чеддер – 1 стакан

Вустерский соус – 1 ч.л.

Нарезанные грецкие орехи – 0,5 стакана

Измельченная петрушка – 1 стакан

Способ приготовления:

Клюкву промыть и замочить на 10 минут в алкоголе. В кухонном комбайне смешать чеддер, сливочный сыр и вустерский соус. Добавить клюкву вместе с алкоголем, перемешать. Сформировать из массы шарики и обвалять их в измельченных орехах и зелени. Поставить в холодильник минимум на 4 часа. Подавать сырные шарики вместе с вином.

Совет: чтобы закуска была вкуснее, орехи можно предварительно обжарить на сухой сковороде.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный террин с орехами на Новый год. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных яиц с семгой.

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