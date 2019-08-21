Холодный суп из дыни в блендере: рецепт дня

Готовим освежающий суп-пюре из дынной мякоти

Суп из дыни Фото: Depositphotos

Холодный суп из дыни – идеальное решение для ужина в жаркий день. Все, что вам нужно – это спелая дыня с оранжевой мякотью, лаймовый сок и соль.

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Дыню следует охладить, очистить от кожуры и семян и разрезать на куски. Затем взбить в блендере, добавить сок одного лайма и соль по вкусу. После этого перелить суп-пюре в мисочки или стаканчики и подавать, сбрызнув бальзамическим уксусом.

Вы можете использовать листья мяты, кайенский перец, фету или прошутто вместо уксуса, если хотите.

Дынный суп-пюре

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 спелая дыня среднего размера

Сок 1 лайма

Соль

2 чайные ложки качественного бальзамического уксуса

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Способ приготовления:

Разрезать мякоть дыни на кубики со стороной 2.5 см. Поместить около четверти в блендер и взбить на высокой скорости в пюре. Постепенно добавляя оставшуюся дыню, взбивать, пока смесь не станет однородной. Добавить сок лайма и слегка взбить. Приправить солью по вкусу и снова взбить. Охладить, разлить по тарелкам и сбрызнуть небольшим количеством бальзамического уксуса.

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