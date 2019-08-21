Холодный суп из дыни в блендере: рецепт дня
Готовим освежающий суп-пюре из дынной мякоти
Холодный суп из дыни – идеальное решение для ужина в жаркий день. Все, что вам нужно – это спелая дыня с оранжевой мякотью, лаймовый сок и соль.
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Дыню следует охладить, очистить от кожуры и семян и разрезать на куски. Затем взбить в блендере, добавить сок одного лайма и соль по вкусу. После этого перелить суп-пюре в мисочки или стаканчики и подавать, сбрызнув бальзамическим уксусом.
Вы можете использовать листья мяты, кайенский перец, фету или прошутто вместо уксуса, если хотите.
Дынный суп-пюре
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 спелая дыня среднего размера
- Сок 1 лайма
- Соль
- 2 чайные ложки качественного бальзамического уксуса
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Способ приготовления:
- Разрезать мякоть дыни на кубики со стороной 2.5 см.
- Поместить около четверти в блендер и взбить на высокой скорости в пюре. Постепенно добавляя оставшуюся дыню, взбивать, пока смесь не станет однородной.
- Добавить сок лайма и слегка взбить. Приправить солью по вкусу и снова взбить.
- Охладить, разлить по тарелкам и сбрызнуть небольшим количеством бальзамического уксуса.
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