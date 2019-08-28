Хрустящие куриные ножки с молодым картофелем и помидорами: рецепт дня
Это блюдо готовится очень просто, но результат непременно порадует
Не знаете, что приготовить на ужин? Мы рекомендуем запечь куриные ножки в духовке вместе с молодым картофелем и помидорами черри.
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Это вкусное и сытное блюдо, которое подойдет даже для праздничного стола. Запеченную курицу можно подавать вместе с салатом из руколлы, заправленным лимонным соком и оливковым маслом, а также с бокалом охлажденного вина.
Куриные ножки в духовке с помидорами и картофелем
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 800 г мелкого молодого картофеля
- 12 куриных голеней
- 600 г помидоров черри (можно разных цветов)
- Морская соль – по вкусу
- Свежемолотый черный перец – по вкусу
- Оливковое масло
- Пучок свежего орегано или базилика (только листья)
- Красный винный уксус – по вкусу
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Способ приготовления:
- Картофель по желанию очистить и отварить до готовности.
- Пока варится картошка, разогреть духовку до 200 С.
- Куриные ножки сбрызнуть оливковым маслом, посыпать солью и перцем, перемешать.
- Разогреть большую сковороду, в которую поместится все мясо в один слой. Жарить на сильном огне, помешивая, почти до полной готовности, около 10 минут. Если у вас нет сковороды подходящего размера, можно обжарить курицу в несколько приемов. Переложить мясо шумовкой в жаропрочную форму или блюдо.
- Наколоть помидоры острым ножом и поместить на минуту в кипяток. Затем дать им немного остыть и снять кожицу.
- Откинуть картофель на дуршлаг, слегка раздавить каждый клубень.
- Растереть в ступке большую часть листьев орегано или базилика со щепоткой соли. Влить 4 ст. л. оливкового масла, добавить немного уксуса и перца. Еще раз перетереть и добавить к курице вместе с картофелем, помидорами и оставшейся зеленью. Аккуратно перемешать.
- Выложить все в один слой в подходящий по размеру противень или форму. Запекать в духовке до румяной корочки, примерно 40 минут.
- Подавать запеченную курицу горячей, можно на салатных листьях.
Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриные ножки на гриле.
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Источник: Сегодня