Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Хрустящие куриные ножки с молодым картофелем и помидорами: рецепт дня

Это блюдо готовится очень просто, но результат непременно порадует

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:23
Куриные ножки в духовке
Куриные ножки в духовке
Фото: Depositphotos

Не знаете, что приготовить на ужин? Мы рекомендуем запечь куриные ножки в духовке вместе с молодым картофелем и помидорами черри.

Смотрите видео, как приготовить куриные крылышки на мангале:

Это вкусное и сытное блюдо, которое подойдет даже для праздничного стола. Запеченную курицу можно подавать вместе с салатом из руколлы, заправленным лимонным соком и оливковым маслом, а также с бокалом охлажденного вина.

Куриные ножки в духовке с помидорами и картофелем

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 800 г мелкого молодого картофеля
  • 12 куриных голеней
  • 600 г помидоров черри (можно разных цветов)
  • Морская соль – по вкусу
  • Свежемолотый черный перец – по вкусу
  • Оливковое масло
  • Пучок свежего орегано или базилика (только листья)
  • Красный винный уксус – по вкусу

Читайте также:
Куриные ножки в духовке: рецепт с апельсином и чесноком

Способ приготовления:

  1. Картофель по желанию очистить и отварить до готовности.
  2. Пока варится картошка, разогреть духовку до 200 С.
  3. Куриные ножки сбрызнуть оливковым маслом, посыпать солью и перцем, перемешать. 
  4. Разогреть большую сковороду, в которую поместится все мясо в один слой. Жарить на сильном огне, помешивая, почти до полной готовности, около 10 минут. Если у вас нет сковороды подходящего размера, можно обжарить курицу в несколько приемов. Переложить мясо шумовкой в жаропрочную форму или блюдо.
  5. Наколоть помидоры острым ножом и поместить на минуту в кипяток. Затем дать им немного остыть и снять кожицу. 
  6. Откинуть картофель на дуршлаг, слегка раздавить каждый клубень.
  7. Растереть в ступке большую часть листьев орегано или базилика со щепоткой соли. Влить 4 ст. л. оливкового масла, добавить немного уксуса и перца. Еще раз перетереть и добавить к курице вместе с картофелем, помидорами и оставшейся зеленью. Аккуратно перемешать. 
  8. Выложить все в один слой в подходящий по размеру противень или форму. Запекать в духовке до румяной корочки, примерно 40 минут.
  9. Подавать запеченную курицу горячей, можно на салатных листьях.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриные ножки на гриле.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить летний салат из запеченных овощей Рецепт ризотто с кабачками и лесными грибами от Гордона Рамзи Как приготовить венгерский гуляш из говядины в мультиварке Фаршированные куриные грудки в прошутто: рецепт дня
картофель курица рецепт помидоры рецепт дня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Куриное филе с грибами и сыром
Куриное филе с грибами и сыром
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
6 ситуаций, когда необходимо выпить стакан воды
6 ситуаций, когда необходимо выпить стакан воды
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство

Популярные статьи

Сегодня, 13:33Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 13:32Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Сегодня, 11:30Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

Сегодня, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 10:30Шоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

Вчера, 16:46Fun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

Вчера, 15:48Шоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

Вчера, 08:42Fun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

Вчера, 08:25Техно

Земля оказалась менее пригодной для жизни: ученые

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

26 августаFun

26 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

26 августаШоу-бизнес

"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

26 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками": как прошел первый выпуск шоу

25 августаШоу-бизнес

"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

Новости партнеров

Салат «Сельдь под шубой» по-новому
Салат «Сельдь под шубой» по-новому
Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Секреты кавказской кухни: хичины
Секреты кавказской кухни: хичины
Капсульные отели – ответ на дороговизну туризма в Израиле
Капсульные отели – ответ на дороговизну туризма в Израиле
Модные короткие стрижки 2019
Модные короткие стрижки 2019
Против насекомых: 10 комнатных растений в вашем доме
Против насекомых: 10 комнатных растений в вашем доме