Хрустящие куриные ножки с молодым картофелем и помидорами: рецепт дня

Это блюдо готовится очень просто, но результат непременно порадует

Куриные ножки в духовке Фото: Depositphotos

Не знаете, что приготовить на ужин? Мы рекомендуем запечь куриные ножки в духовке вместе с молодым картофелем и помидорами черри.

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Это вкусное и сытное блюдо, которое подойдет даже для праздничного стола. Запеченную курицу можно подавать вместе с салатом из руколлы, заправленным лимонным соком и оливковым маслом, а также с бокалом охлажденного вина.

Куриные ножки в духовке с помидорами и картофелем

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

800 г мелкого молодого картофеля

12 куриных голеней

600 г помидоров черри (можно разных цветов)

Морская соль – по вкусу

Свежемолотый черный перец – по вкусу

Оливковое масло

Пучок свежего орегано или базилика (только листья)

Красный винный уксус – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель по желанию очистить и отварить до готовности. Пока варится картошка, разогреть духовку до 200 С. Куриные ножки сбрызнуть оливковым маслом, посыпать солью и перцем, перемешать. Разогреть большую сковороду, в которую поместится все мясо в один слой. Жарить на сильном огне, помешивая, почти до полной готовности, около 10 минут. Если у вас нет сковороды подходящего размера, можно обжарить курицу в несколько приемов. Переложить мясо шумовкой в жаропрочную форму или блюдо. Наколоть помидоры острым ножом и поместить на минуту в кипяток. Затем дать им немного остыть и снять кожицу. Откинуть картофель на дуршлаг, слегка раздавить каждый клубень. Растереть в ступке большую часть листьев орегано или базилика со щепоткой соли. Влить 4 ст. л. оливкового масла, добавить немного уксуса и перца. Еще раз перетереть и добавить к курице вместе с картофелем, помидорами и оставшейся зеленью. Аккуратно перемешать. Выложить все в один слой в подходящий по размеру противень или форму. Запекать в духовке до румяной корочки, примерно 40 минут. Подавать запеченную курицу горячей, можно на салатных листьях.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриные ножки на гриле.

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