Хрустящий салат из пекинской капусты и моркови

Очень легкий и свежий салат с заправкой из оливкового масла

Салат из пекинской капусты Фото: depositphotos.com

Пекинская капуста богата клетчаткой, поэтому полезна для пищеварения. Ее особенно рекомендуют употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и язвы желудка. Мы расскажем, как приготовить из пекинской капусты вкусный и полезный салат.

Салат из пекинской капусты

Ингредиенты:

1 кг пекинской капусты

450 г огурцов

150 г моркови

Несколько веточек укропа

Несколько веточек петрушки

Несколько стеблей зеленого лука

Соль – по вкусу

Оливковое масло

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Рецепт приготовления:

Пекинскую капусту помойте и тонко нашинкуйте, убрав толстые белые листья. Огурцы помойте, по желанию очистите и нарежьте тонкими кружочками. Очищенную морковь натрите на крупной терке. Зелень помойте, обсушите и мелко порубите ножом. Все подготовленные продукты соедините в салатнике. Посолите и заправьте оливковым маслом. Осторожно перемешайте и дайте остыть в холодильнике. Подавайте вместе с хлебом или как гарнир к мясным и рыбным блюдам.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить салат из молодой капусты, редиса и огурцов.

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