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Хрустящий салат из пекинской капусты и моркови

Очень легкий и свежий салат с заправкой из оливкового масла

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:08
Салат из пекинской капусты Фото: depositphotos.com
Салат из пекинской капусты
Фото: depositphotos.com

Пекинская капуста богата клетчаткой, поэтому полезна для пищеварения. Ее особенно рекомендуют употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и язвы желудка. Мы расскажем, как приготовить из пекинской капусты вкусный и полезный салат.

Салат из пекинской капусты

Ингредиенты:

  • 1 кг пекинской капусты
  • 450 г огурцов
  • 150 г моркови
  • Несколько веточек укропа
  • Несколько веточек петрушки
  • Несколько стеблей зеленого лука
  • Соль – по вкусу
  • Оливковое масло

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Рецепт приготовления:

  1. Пекинскую капусту помойте и тонко нашинкуйте, убрав толстые белые листья.
  2. Огурцы помойте, по желанию очистите и нарежьте тонкими кружочками.
  3. Очищенную морковь натрите на крупной терке.
  4. Зелень помойте, обсушите и мелко порубите ножом.
  5. Все подготовленные продукты соедините в салатнике. Посолите и заправьте оливковым маслом.
  6. Осторожно перемешайте и дайте остыть в холодильнике. 
  7. Подавайте вместе с хлебом или как гарнир к мясным и рыбным блюдам.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить салат из молодой капусты, редиса и огурцов.

Смотрите видео, зачем Украине импортные чеснок и капуста:

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Источник: Сегодня
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