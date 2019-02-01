Хрустящий салат из пекинской капусты и моркови
Очень легкий и свежий салат с заправкой из оливкового масла
Пекинская капуста богата клетчаткой, поэтому полезна для пищеварения. Ее особенно рекомендуют употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и язвы желудка. Мы расскажем, как приготовить из пекинской капусты вкусный и полезный салат.
Салат из пекинской капусты
Ингредиенты:
- 1 кг пекинской капусты
- 450 г огурцов
- 150 г моркови
- Несколько веточек укропа
- Несколько веточек петрушки
- Несколько стеблей зеленого лука
- Соль – по вкусу
- Оливковое масло
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Рецепт приготовления:
- Пекинскую капусту помойте и тонко нашинкуйте, убрав толстые белые листья.
- Огурцы помойте, по желанию очистите и нарежьте тонкими кружочками.
- Очищенную морковь натрите на крупной терке.
- Зелень помойте, обсушите и мелко порубите ножом.
- Все подготовленные продукты соедините в салатнике. Посолите и заправьте оливковым маслом.
- Осторожно перемешайте и дайте остыть в холодильнике.
- Подавайте вместе с хлебом или как гарнир к мясным и рыбным блюдам.
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить салат из молодой капусты, редиса и огурцов.
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Источник: Сегодня