Художница использует еду, чтобы рассказать забавные визуальные истории

Сегодня, 13:52

Хельга Штенцель превращает привычные продукты в арт-объекты

Лондонская художница создает инсталляции из еды Фото: instagram.com/made_by_helga
Лондонская художница создает инсталляции из еды Фото: instagram.com/made_by_helga

Жители больших городов имеют доступ к еде со всего мира. Они без проблем могут попробовать  японскую лапшу удон, грузинские хинкали, итальянскую пасту, американские чизкейки и французский десерт бланманже. Некоторые из названий настолько экзотичны, что сделать заказ в ресторане без помощи официанта практически невозможно. И хотя вкус пищи отличается в зависимости от региона, основные ингредиенты многих блюд очень похожи: зерновые, овощи, яйца.

Именно это завораживает лондонскую художницу Хельгу Штенцель больше всего.

"Вкус и форма продуктов знакомы людям во всем мире. В некотором смысле, это наш общий знаменатель, язык, который понимает каждый. И я с большим удовольствием изучаю простую еду и придумываю новые истории о ней", – говорит девушка.

Смотрите фото работ Хельги Штенцель в галерее:

Напомним, ранее мы рассказывали о баристе из Южной Кореи, который создает невероятные рисунки на молочной пене. Сайт "Сегодня" также писал о художнице, которая "оживляет" свою еду с помощью игрушечных глаз. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
истории, еда, художница, фуд-арт
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Котики и совы: японка превращает камни в невероятные произведения искусства

Вчера, 04:48

Еще будучи ребенком, художница-самоучка любила собирать камни

Одесса

Жительница Одессы превращает одноразовую посуду в искусство

19 Февраля, 05:35

Художница рисует на одноразовых стаканчиках маленькие картины, а затем повторяет сюжет на фото
Загрузка...

Food&Wellness

Мыло в виде еды Фото: Rochelle Javier

Черничный пирог и куриные крылышки: художница создает аппетитные "блюда" из мыла

23 Января, 13:22

Девушка делает реплики своих любимых блюд из обычного мыла

Food&Wellness

Макароны, мясо и рис считаются самыми популярными продуктами. Фото: flickr.com

Какую еду больше всего любят в разных странах мира: интересный опрос

14 Сентября 2017, 13:10

Жители 17 стран рассказали, что любят есть больше всего
Загрузка...