Художница использует еду, чтобы рассказать забавные визуальные истории

Жители больших городов имеют доступ к еде со всего мира. Они без проблем могут попробовать японскую лапшу удон, грузинские хинкали, итальянскую пасту, американские чизкейки и французский десерт бланманже. Некоторые из названий настолько экзотичны, что сделать заказ в ресторане без помощи официанта практически невозможно. И хотя вкус пищи отличается в зависимости от региона, основные ингредиенты многих блюд очень похожи: зерновые, овощи, яйца.

Именно это завораживает лондонскую художницу Хельгу Штенцель больше всего.

"Вкус и форма продуктов знакомы людям во всем мире. В некотором смысле, это наш общий знаменатель, язык, который понимает каждый. И я с большим удовольствием изучаю простую еду и придумываю новые истории о ней", – говорит девушка.

Смотрите фото работ Хельги Штенцель в галерее:





































































Напомним, ранее мы рассказывали о баристе из Южной Кореи, который создает невероятные рисунки на молочной пене. Сайт "Сегодня" также писал о художнице, которая "оживляет" свою еду с помощью игрушечных глаз.