Хурма: что нужно знать о самом полезном ноябрьском фрукте
Хурма обладает массой целебных свойств
В осенне-зимний период особенно ценятся украинские яблоки и тыквы. Но не ними едиными. Все больше завоевывает сердца своим нежным вкусом хурма.
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На рынке можно увидеть ярко-желтые, оранжевые и красноватые фрукты. Цены, правда, разные, и почему-то названия различаются: то хурма, то королек, то шарон. Все это сорта одного фрукта. Просто одни приехали из Китая, другие – из Индии, а еще другие – из Азии.
Что же можно делать в Украине с этим экзотическим плодом? Оказывается, выращивать на подоконнике как декоративное растение и не только. Из хурмы можно готовить все, что угодно: варенье, сок, вино, желе и пастилу.
Кроме этого, хурма – еще и натуральное косметическое средство. Из нее получаются хорошие омолаживающие маски. Они разглаживают морщины, возвращают здоровый цвет лицу и подтягивают кожу. Хурма богата пектинами, которые способны выводить токсичные вещества из организма.
Говорят, этот плод даже помогает от осенней хандры. Чтобы хурма принесла гастрономическое удовольствие, нужно правильно ее выбирать. Обратите внимание на цвет: он должен быть насыщенным. Если фрукт мягкий, значит, готов к употреблению и не будет вязким. Если увидите черные пятна, не спешите выбрасывать, ведь можно сделать детям пастилу, себе – чудо-маску и целебное вино для гостей.
Напомним, ранее диетологи рассказали, как правильно есть хурму.
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