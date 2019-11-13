Хурма: что нужно знать о самом полезном ноябрьском фрукте

Хурма обладает массой целебных свойств

В осенне-зимний период особенно ценятся украинские яблоки и тыквы. Но не ними едиными. Все больше завоевывает сердца своим нежным вкусом хурма.

На рынке можно увидеть ярко-желтые, оранжевые и красноватые фрукты. Цены, правда, разные, и почему-то названия различаются: то хурма, то королек, то шарон. Все это сорта одного фрукта. Просто одни приехали из Китая, другие – из Индии, а еще другие – из Азии.

Хурма появляется на прилавках в одно время с тыквой Фото: freepik.com

Что же можно делать в Украине с этим экзотическим плодом? Оказывается, выращивать на подоконнике как декоративное растение и не только. Из хурмы можно готовить все, что угодно: варенье, сок, вино, желе и пастилу.

Кроме этого, хурма – еще и натуральное косметическое средство. Из нее получаются хорошие омолаживающие маски. Они разглаживают морщины, возвращают здоровый цвет лицу и подтягивают кожу. Хурма богата пектинами, которые способны выводить токсичные вещества из организма.

Хурма полезна для зрения Фото: Pixabay

Говорят, этот плод даже помогает от осенней хандры. Чтобы хурма принесла гастрономическое удовольствие, нужно правильно ее выбирать. Обратите внимание на цвет: он должен быть насыщенным. Если фрукт мягкий, значит, готов к употреблению и не будет вязким. Если увидите черные пятна, не спешите выбрасывать, ведь можно сделать детям пастилу, себе – чудо-маску и целебное вино для гостей.

Напомним, ранее диетологи рассказали, как правильно есть хурму.

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