Идеальное дополнение к мясу: рецепт ароматного сливового соуса с пряностями

Такой соус отлично подойдет к баранине, говядине и свинине

Сливовый соус с корицей, анисом и яблочным уксусом готовится очень просто, но непременно покорит вас своим ярким и насыщенным вкусом. Всего полчаса, и вы получите идеальную приправу к мясным, овощным блюдам и даже к сэндвичам с ветчиной. Лучший сорт сливы для этого соуса – "Венгерка".

Пряный сливовый соус к мясу

Сливовый соус к мясу Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30-40 минут

Ингредиенты:

450 г слив

180 г сахара

120 мл яблочного уксуса

1 палочка корицы

2 звездочки аниса (по желанию)

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Способ приготовления:

Очистите вымытые сливы от косточек, порежьте их мелкими кусочками или измельчите их в блендере. Можно также оставить их в виде половинок – выбирайте форму на свой вкус. Выложите сливы на сковороду, добавьте сахар, уксус, корицу и анис. Доведите на среднем огне до кипения. Тушите, помешивая, около 20-30 минут на маленьком огне, пока сахар не растает, а соус не загустеет. Тогда остудите соус в отдельной посуде и держите в холодильнике.

С чем подавать сливовый соус

Подавайте его с сырами, ветчиной и другими блюдами.

Смотрите видео, как сделать соус ткемали:

Напомним, ранее мы делились рецептом сливового кетчупа.

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