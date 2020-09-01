Идеальное дополнение к мясу: рецепт ароматного сливового соуса с пряностями
Такой соус отлично подойдет к баранине, говядине и свинине
Сливовый соус с корицей, анисом и яблочным уксусом готовится очень просто, но непременно покорит вас своим ярким и насыщенным вкусом. Всего полчаса, и вы получите идеальную приправу к мясным, овощным блюдам и даже к сэндвичам с ветчиной. Лучший сорт сливы для этого соуса – "Венгерка".
Пряный сливовый соус к мясу
Время приготовления:
- 30-40 минут
Ингредиенты:
- 450 г слив
- 180 г сахара
- 120 мл яблочного уксуса
- 1 палочка корицы
- 2 звездочки аниса (по желанию)
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Способ приготовления:
- Очистите вымытые сливы от косточек, порежьте их мелкими кусочками или измельчите их в блендере. Можно также оставить их в виде половинок – выбирайте форму на свой вкус.
- Выложите сливы на сковороду, добавьте сахар, уксус, корицу и анис.
- Доведите на среднем огне до кипения. Тушите, помешивая, около 20-30 минут на маленьком огне, пока сахар не растает, а соус не загустеет.
- Тогда остудите соус в отдельной посуде и держите в холодильнике.
С чем подавать сливовый соус
Подавайте его с сырами, ветчиной и другими блюдами.
Смотрите видео, как сделать соус ткемали:
Напомним, ранее мы делились рецептом сливового кетчупа.
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