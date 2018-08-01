Идеальные черничные маффины от Марты Стюарт

Рецепт летней выпечки от американской телеведущей и автора кулинарных книг

Маффины с черникой Фото: dashu83 / Freepik

Маффины с черникой - популярный завтрак в Америке. В этом рецепте от Марты Стюарт есть два варианта приготовления: сделать хрустящую крошку или посыпать маффины сахаром и мускатным орехом перед выпечкой.

Черничные маффины от Марты Стюарт

Ингредиенты:

Для посыпки:

1 1/4 чашки муки

1/2 чашки светло-коричневого сахара

1/2 чайной ложки соли

3/4 чайной ложки молотой корицы

1/2 чашки сливочного масла, растопленного и охлажденного

Для кексов:

3 чашки плюс 2 столовые ложки муки

1 столовая ложка разрыхлителя

1 чайная ложка соли

6 столовых ложек сливочного масла комнатной температуры

1 1/4 чашки сахара

1 большое целое яйцо плюс 2 больших яичных желтка

1 чайная ложка экстракта ванили

1 чашка молока

2 чашки свежей черники

сахар и мускатный орех – по желанию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Персиковый пирог без выпечки: рецепт Марты Стюарт

Рецепт приготовления:

Если хотите, приготовьте посыпку: перемешайте муку, коричневый сахар, соль и корицу в миске. Влейте растопленное масло и размешивайте силиконовой лопаткой до тех пор, пока не образуются крупные крошки. Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите 12 формочек для маффинов бумажными вкладышами. Просейте муку, разрыхлитель и соль в миску. С помощью миксера взбейте сливочное масло и сахар в пышный светлый крем. Добавьте яйца и ваниль, перемешайте. Чередуя, добавьте мучную смесь и молоко, начиная и заканчивая мукой. Аккуратно добавьте чернику, стараясь не придавливать ягоды. Разделите тесто между формочками, щедро посыпьте приготовленны крошкой. В качестве альтернативы можно использовать сахар, смешанный с мускатным орехом. Выпекайте около 30 минут, пока маффины не подрумянятся. Дайте им остыть в течение 15 минут в форме, затем переложите на решетку.

Напомним, ранее мы делились рецептами пирога с шелковицей и вкусными домашними лимонадами от Марты Стюарт.

Смотрите видео, как на самом деле нужно хранить чернику: