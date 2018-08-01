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Идеальные черничные маффины от Марты Стюарт

Рецепт летней выпечки от американской телеведущей и автора кулинарных книг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Маффины с черникой Фото: dashu83 / Freepik
Маффины с черникой Фото: dashu83 / Freepik

Маффины с черникой - популярный завтрак в Америке. В этом рецепте от Марты Стюарт есть два варианта приготовления: сделать хрустящую крошку или посыпать маффины сахаром и мускатным орехом перед выпечкой.

Черничные маффины от Марты Стюарт

Ингредиенты:

Для посыпки:

  • 1 1/4 чашки муки
  • 1/2 чашки светло-коричневого сахара
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 3/4 чайной ложки молотой корицы
  • 1/2 чашки сливочного масла, растопленного и охлажденного

Для кексов:

  • 3 чашки плюс 2 столовые ложки муки
  • 1 столовая ложка разрыхлителя
  • 1 чайная ложка соли
  • 6 столовых ложек сливочного масла комнатной температуры
  • 1 1/4 чашки сахара
  • 1 большое целое яйцо плюс 2 больших яичных желтка
  • 1 чайная ложка экстракта ванили
  • 1 чашка молока
  • 2 чашки свежей черники
  • сахар и мускатный орех – по желанию
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Рецепт приготовления:

  1. Если хотите, приготовьте посыпку: перемешайте муку, коричневый сахар, соль и корицу в миске. Влейте растопленное масло и размешивайте силиконовой лопаткой до тех пор, пока не образуются крупные крошки.
  2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите 12 формочек для маффинов бумажными вкладышами.
  3. Просейте муку, разрыхлитель и соль в миску.
  4. С помощью миксера взбейте сливочное масло и сахар в пышный светлый крем.
  5. Добавьте яйца и ваниль, перемешайте. Чередуя, добавьте мучную смесь и молоко, начиная и заканчивая мукой. Аккуратно добавьте чернику, стараясь не придавливать ягоды.
  6. Разделите тесто между формочками, щедро посыпьте приготовленны крошкой. В качестве альтернативы можно использовать сахар, смешанный с мускатным орехом.
  7. Выпекайте около 30 минут, пока маффины не подрумянятся. Дайте им остыть в течение 15 минут в форме, затем переложите на решетку.

Напомним, ранее мы делились рецептами пирога с шелковицей и вкусными домашними лимонадами от Марты Стюарт. 

Смотрите видео, как на самом деле нужно хранить чернику:

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Источник: "Сегодня"
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