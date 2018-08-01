Идеальные черничные маффины от Марты Стюарт
Рецепт летней выпечки от американской телеведущей и автора кулинарных книг
Маффины с черникой - популярный завтрак в Америке. В этом рецепте от Марты Стюарт есть два варианта приготовления: сделать хрустящую крошку или посыпать маффины сахаром и мускатным орехом перед выпечкой.
Черничные маффины от Марты Стюарт
Ингредиенты:
Для посыпки:
- 1 1/4 чашки муки
- 1/2 чашки светло-коричневого сахара
- 1/2 чайной ложки соли
- 3/4 чайной ложки молотой корицы
- 1/2 чашки сливочного масла, растопленного и охлажденного
Для кексов:
- 3 чашки плюс 2 столовые ложки муки
- 1 столовая ложка разрыхлителя
- 1 чайная ложка соли
- 6 столовых ложек сливочного масла комнатной температуры
- 1 1/4 чашки сахара
- 1 большое целое яйцо плюс 2 больших яичных желтка
- 1 чайная ложка экстракта ванили
- 1 чашка молока
- 2 чашки свежей черники
- сахар и мускатный орех – по желанию
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Рецепт приготовления:
- Если хотите, приготовьте посыпку: перемешайте муку, коричневый сахар, соль и корицу в миске. Влейте растопленное масло и размешивайте силиконовой лопаткой до тех пор, пока не образуются крупные крошки.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите 12 формочек для маффинов бумажными вкладышами.
- Просейте муку, разрыхлитель и соль в миску.
- С помощью миксера взбейте сливочное масло и сахар в пышный светлый крем.
- Добавьте яйца и ваниль, перемешайте. Чередуя, добавьте мучную смесь и молоко, начиная и заканчивая мукой. Аккуратно добавьте чернику, стараясь не придавливать ягоды.
- Разделите тесто между формочками, щедро посыпьте приготовленны крошкой. В качестве альтернативы можно использовать сахар, смешанный с мускатным орехом.
- Выпекайте около 30 минут, пока маффины не подрумянятся. Дайте им остыть в течение 15 минут в форме, затем переложите на решетку.
Напомним, ранее мы делились рецептами пирога с шелковицей и вкусными домашними лимонадами от Марты Стюарт.
Смотрите видео, как на самом деле нужно хранить чернику:
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Источник: "Сегодня"