Идея для легкого ужина: гратен из баклажанов с помидорами и сыром

Гратен – это любое блюдо, запеченное в духовке до образования румяной корочки

Осенний гратен из баклажанов с помидорами, моцареллой и базиликом – идеальное решение для диетического ужина. Подавайте это блюдо вместе со свежей чиабаттой, деревенским хлебом или багетом.

Гратен из баклажанов и помидоров

Запеканка из баклажанов с помидорами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

101 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 спелых помидора

2 баклажана

125 г моцареллы для пиццы

300 г томатного соуса для пасты

40 г тертого пармезана

3 ст.л. оливкового масла

Базилик – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помидоры и баклажаны помыть и нарезать не слишком тонкими кружочками. Моцареллу натереть на терке. Разогреть духовку до 200 ºС. Обжарить кружочки баклажанов порциями на оливковом масле в большой сковороде, 10 минут, перевернув один раз. Выложить на бумажное полотенце. Поместить треть обжаренных баклажанов в форму для запекания, выложить сверху третью часть нарезанных помидоров, моцареллы и соуса. Повторить слои еще два раза. Накрыть фольгой и запекать в духовке 20 минут. Снять фольгу, посыпать гратен пармезаном и запекать еще 5 минут.

Как подавать блюдо

Готовый гратен достать из духовки, посыпать рубленым базиликом и подавать на стол.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные баклажаны:

Напомним, ранее мы писали, как запечь баклажаны веером с помидорами и сыром, а также писали, как сделать заготовки из баклажанов на зиму.

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