Идея для легкого ужина: гратен из баклажанов с помидорами и сыром
Гратен – это любое блюдо, запеченное в духовке до образования румяной корочки
Осенний гратен из баклажанов с помидорами, моцареллой и базиликом – идеальное решение для диетического ужина. Подавайте это блюдо вместе со свежей чиабаттой, деревенским хлебом или багетом.
Гратен из баклажанов и помидоров
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 101 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 спелых помидора
- 2 баклажана
- 125 г моцареллы для пиццы
- 300 г томатного соуса для пасты
- 40 г тертого пармезана
- 3 ст.л. оливкового масла
- Базилик – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Помидоры и баклажаны помыть и нарезать не слишком тонкими кружочками.
- Моцареллу натереть на терке.
- Разогреть духовку до 200 ºС.
- Обжарить кружочки баклажанов порциями на оливковом масле в большой сковороде, 10 минут, перевернув один раз. Выложить на бумажное полотенце.
- Поместить треть обжаренных баклажанов в форму для запекания, выложить сверху третью часть нарезанных помидоров, моцареллы и соуса. Повторить слои еще два раза. Накрыть фольгой и запекать в духовке 20 минут.
- Снять фольгу, посыпать гратен пармезаном и запекать еще 5 минут.
Как подавать блюдо
Готовый гратен достать из духовки, посыпать рубленым базиликом и подавать на стол.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные баклажаны:
Напомним, ранее мы писали, как запечь баклажаны веером с помидорами и сыром, а также писали, как сделать заготовки из баклажанов на зиму.
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