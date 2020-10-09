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Идея для легкого ужина: гратен из баклажанов с помидорами и сыром

Сегодня, 13:35

Гратен – это любое блюдо, запеченное в духовке до образования румяной корочки

Осенний гратен из баклажанов с помидорами, моцареллой и базиликом – идеальное решение для диетического ужина. Подавайте это блюдо вместе со свежей чиабаттой, деревенским хлебом или багетом.

Гратен из баклажанов и помидоров

Запеканка из баклажанов с помидорами
Запеканка из баклажанов с помидорами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 101 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 спелых помидора
  • 2 баклажана
  • 125 г моцареллы для пиццы
  • 300 г томатного соуса для пасты
  • 40 г тертого пармезана
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • Базилик – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Помидоры и баклажаны помыть и нарезать не слишком тонкими кружочками.
  2. Моцареллу натереть на терке.
  3. Разогреть духовку до 200 ºС.
  4. Обжарить кружочки баклажанов порциями на оливковом масле в большой сковороде, 10 минут, перевернув один раз. Выложить на бумажное полотенце.
  5. Поместить треть обжаренных баклажанов в форму для запекания, выложить сверху третью часть нарезанных помидоров, моцареллы и соуса. Повторить слои еще два раза. Накрыть фольгой и запекать в духовке 20 минут.
  6. Снять фольгу, посыпать гратен пармезаном и запекать еще 5 минут.

Как подавать блюдо

Готовый гратен достать из духовки, посыпать рубленым базиликом и подавать на стол.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные баклажаны:

Напомним, ранее мы писали, как запечь баклажаны веером с помидорами и сыром, а также писали, как сделать заготовки из баклажанов на зиму.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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