Идея для летнего ужина: теплый салат с куриной печенью и яблоками

Вкусный и сытный салат с ароматной заправкой

Печеночный салат Фото: depositphotos.com

Попробуйте приготовить такой салат в ближайшие выходные. Он не отнимет много времени и сил, зато приятно удивит вашу семью.

Салат с печенью и яблоками

Ингредиенты:

150 г листового салата

200 г салата "Айсберг"

50 г сыра "Дор Блю"

350 г куриной печени

350 г яблок

50 г меда

20 г дижонской горчицы

75 г растительного масла

75 г сливочного масла

соль, перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Листья салата рвем, сыр нарезаем произвольно, смешиваем. Делаем заправку: смешиваем растительное масло, половину порции меда и горчицу. Поджариваем на растительном масле куриную печень до готовности, солим в процессе. На сливочном масле обжариваем дольки яблок, в конце добавляем остальной мед. Томим на маленьком огне, пока мед наполовину не выпарится. Выкладываем на тарелку салат, на него по кругу, чередуя, раскладываем печень и яблоки.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить яичный салат с редисом. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить салат из яиц с анчоусами.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата: