Идея для летнего ужина: теплый салат с куриной печенью и яблоками
Вкусный и сытный салат с ароматной заправкой
Попробуйте приготовить такой салат в ближайшие выходные. Он не отнимет много времени и сил, зато приятно удивит вашу семью.
Салат с печенью и яблоками
Ингредиенты:
- 150 г листового салата
- 200 г салата "Айсберг"
- 50 г сыра "Дор Блю"
- 350 г куриной печени
- 350 г яблок
- 50 г меда
- 20 г дижонской горчицы
- 75 г растительного масла
- 75 г сливочного масла
- соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Листья салата рвем, сыр нарезаем произвольно, смешиваем.
- Делаем заправку: смешиваем растительное масло, половину порции меда и горчицу.
- Поджариваем на растительном масле куриную печень до готовности, солим в процессе.
- На сливочном масле обжариваем дольки яблок, в конце добавляем остальной мед. Томим на маленьком огне, пока мед наполовину не выпарится.
- Выкладываем на тарелку салат, на него по кругу, чередуя, раскладываем печень и яблоки.
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить яичный салат с редисом. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить салат из яиц с анчоусами.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: "Сегодня"