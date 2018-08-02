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Идея для летнего ужина: теплый салат с куриной печенью и яблоками

Вкусный и сытный салат с ароматной заправкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Печеночный салат Фото: depositphotos.com
Печеночный салат Фото: depositphotos.com

Попробуйте приготовить такой салат в ближайшие выходные. Он не отнимет много времени и сил, зато приятно удивит вашу семью.

Салат с печенью и яблоками

Ингредиенты:

  • 150 г листового салата
  • 200 г салата "Айсберг"
  • 50 г сыра "Дор Блю"
  • 350 г куриной печени
  • 350 г яблок
  • 50 г меда
  • 20 г дижонской горчицы
  • 75 г растительного масла
  • 75 г сливочного масла
  • соль, перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Листья салата рвем, сыр нарезаем произвольно, смешиваем.
  2. Делаем заправку: смешиваем растительное масло, половину порции меда и горчицу.
  3. Поджариваем на растительном масле куриную печень до готовности, солим в процессе.
  4. На сливочном масле обжариваем дольки яблок, в конце добавляем остальной мед. Томим на маленьком огне, пока мед наполовину не выпарится.
  5. Выкладываем на тарелку салат, на него по кругу, чередуя, раскладываем печень и яблоки.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить яичный салат с редисом. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить салат из яиц с анчоусами.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: "Сегодня"
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