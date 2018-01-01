Идея для обеда: тушеный кролик в белом вине с розмарином

Вкусный и необычный обед в средиземноморском стиле

Кролик с розмарином и маслинами Фото: depositphotos.com

Ищете оригинальный, но при этом простой рецепт для праздничного обеда? Приготовьте кролика с чесноком, розмарином, томатами черри и белым вином в духовке. На гарнир к этому блюду подойдет паста, отварной рис или полента.

Тушеный кролик с томатами и маслинами

Ингредиенты:

500 г мяса кролика

150 мл белого сухого вина

6 шт. помидоров черри

2-3 веточки розмарина

10-12 шт. маслин

2 зубчика чеснока

1 ст.л. муки

2 ст.л. оливкового масла

соль, перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Мясо кролика помыть, обсушить бумажным полотенцем, приправить солью и перцем. На сковороде обжарить половину розмарина и 1 зубчик чеснока до румяного цвета. Убрать розмарин и чеснок. Мясо обвалять в муке и обжарить на сильном огне с двух сторон до образования румяной корочки, после чего переложить в форму для запекания. К кролику добавить мелко порезанный зубчик чеснока, свежую веточку розмарина, маслины и помидоры черри, разрезанные на четыре части. Влить вино, накрыть крышкой и тушить в духовке в течение 40-50 минут при температуре 180 градусов.

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