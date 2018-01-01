Идея для пикника: кукуруза на гриле по-мексикански

Для этого рецепта вы можете купить замороженные початки кукурузы

Вкуснейшая поджаренная на гриле кукуруза по-мексикански, намазанная острым соусом и посыпанная чудесным сыром.

Кукуруза на гриле

Ингредиенты:

Кукуруза молодая (сорт Бондюэль) – 6 початков

Сливочное масло – 50 г

Брынза – 50 г

Майонез – 100 г

Паприка – 1 ч.л.

Кайенский перец – 0.5 ч.л.

Лайм – 1 шт.

Черный перец, соль

Рецепт приготовления:

Сливочное масло нагреваем до комнатной температуры. Брынзу натираем на крупной терке. Майонез смешиваем с паприкой, кайенским перцем, черным перцем и соком лайма. Кукурузу варим в подсоленной воде в течение 5 минут. Если она молодая, этого должно быть достаточно, но если нет, то варим еще до готовности. Замороженным початками просто даем оттаять. Промокаем вареную кукурузу бумажным полотенцем, протыкаем шпажками и помещаем на гриль. Поворачиваем, пока кукуруза не почернеет в достаточной степени. Намазываем кукурузу сливочным маслом, затем мажем соусом, сверху посыпаем брынзой. Если брынза слабосоленая, можно чуть-чуть подсолить кукурузу, но обычно это не требуется.

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