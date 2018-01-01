Идея для пикника: кукуруза на гриле по-мексикански
Для этого рецепта вы можете купить замороженные початки кукурузы
Вкуснейшая поджаренная на гриле кукуруза по-мексикански, намазанная острым соусом и посыпанная чудесным сыром.
Кукуруза на гриле
Ингредиенты:
- Кукуруза молодая (сорт Бондюэль) – 6 початков
- Сливочное масло – 50 г
- Брынза – 50 г
- Майонез – 100 г
- Паприка – 1 ч.л.
- Кайенский перец – 0.5 ч.л.
- Лайм – 1 шт.
- Черный перец, соль
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСалаты для пикника: ТОП-5 весенних рецептов
Рецепт приготовления:
- Сливочное масло нагреваем до комнатной температуры.
- Брынзу натираем на крупной терке.
- Майонез смешиваем с паприкой, кайенским перцем, черным перцем и соком лайма.
- Кукурузу варим в подсоленной воде в течение 5 минут. Если она молодая, этого должно быть достаточно, но если нет, то варим еще до готовности. Замороженным початками просто даем оттаять.
- Промокаем вареную кукурузу бумажным полотенцем, протыкаем шпажками и помещаем на гриль. Поворачиваем, пока кукуруза не почернеет в достаточной степени.
- Намазываем кукурузу сливочным маслом, затем мажем соусом, сверху посыпаем брынзой. Если брынза слабосоленая, можно чуть-чуть подсолить кукурузу, но обычно это не требуется.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить куриный шашлык с огуречным соусом. Мы также сообщали, во сколько обойдется пикник с шашлыком на природе. Кроме этого, мы делились рецептами маринадов для шашлыка.
Смотрите видео, как приготовить куриные крылышки барбекю:
Еще несколько материалов по теме:Рецепт для пикника: сэндвичи с запеченной курицей, брынзой и овощами Рецепт дня: пита с салатом из курицы и овощей Ароматно и вкусно: шашлык из курицы в апельсиновом маринаде Рецепт дня: салат из курицы с грибами и кукурузой
Источник: edim.tv