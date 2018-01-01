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Идея для пикника: кукуруза на гриле по-мексикански

Для этого рецепта вы можете купить замороженные початки кукурузы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:55
Идея для пикника: кукуруза на гриле по-мексикански

Вкуснейшая поджаренная на гриле кукуруза по-мексикански, намазанная острым соусом и посыпанная чудесным сыром.

Кукуруза на гриле

Ингредиенты:

  • Кукуруза молодая (сорт Бондюэль) – 6 початков
  • Сливочное масло – 50 г
  • Брынза – 50 г
  • Майонез – 100 г
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Кайенский перец – 0.5 ч.л.
  • Лайм – 1 шт.
  • Черный перец, соль
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Рецепт приготовления:

  1. Сливочное масло нагреваем до комнатной температуры.
  2. Брынзу натираем на крупной терке.
  3. Майонез смешиваем с паприкой, кайенским перцем, черным перцем и соком лайма.
  4. Кукурузу варим в подсоленной воде в течение 5 минут. Если она молодая, этого должно быть достаточно, но если нет, то варим еще до готовности. Замороженным початками просто даем оттаять.
  5. Промокаем вареную кукурузу бумажным полотенцем, протыкаем шпажками и помещаем на гриль. Поворачиваем, пока кукуруза не почернеет в достаточной степени.
  6. Намазываем кукурузу сливочным маслом, затем мажем соусом, сверху посыпаем брынзой. Если брынза слабосоленая, можно чуть-чуть подсолить кукурузу, но обычно это не требуется.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить куриный шашлык с огуречным соусом. Мы также сообщали, во сколько обойдется пикник с шашлыком на природе. Кроме этого, мы делились рецептами маринадов для шашлыка.

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Источник: edim.tv

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