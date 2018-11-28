Идея для праздничного ужина: дорада на гриле с помидорами и цуккини

Если у вас нет доступа к открытому огню, пожарить рыбу можно на сковороде гриль

Дорада на гриле Фото: depositphotos.com

Дорада – это вкусная и полезная рыба, которую очень сложно испортить. Поэтому приготовить ее по силам даже начинающим кулинарам. Участник "МастерШеф" 8-й сезон Дмитрий Кравчук поделился рецептом запеченной дорады с лимоном, черри и цуккини.

Дорада на гриле с томатами и цуккини

Ингредиенты:

Дорада – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Тимьян – 1 веточка

Соль и перец – по вкусу

Оливковое масло – 10 г

Цукини – 100 г

Помидоры черри – 80 г

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Рецепт приготовления:

Зачистить дораду. Сделать по три надреза на брюшке с обеих сторон. Для маринада добавить соль, перец, сок лимона и ветку тимьяна. Оставить рыбу в холодильнике на час. С овощами такую же процедуру сделать перед обжаркой. Рыбу обжаривать 7 минут с каждой стороны. Овощи – до 2 минут.

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