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Идея для праздничного ужина: дорада на гриле с помидорами и цуккини

Если у вас нет доступа к открытому огню, пожарить рыбу можно на сковороде гриль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Дорада на гриле Фото: depositphotos.com
Дорада на гриле Фото: depositphotos.com

Дорада – это вкусная и полезная рыба, которую очень сложно испортить. Поэтому приготовить ее по силам даже начинающим кулинарам. Участник "МастерШеф" 8-й сезон Дмитрий Кравчук поделился рецептом запеченной дорады с лимоном, черри и цуккини.

Дорада на гриле с томатами и цуккини

Ингредиенты:

  • Дорада – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Тимьян – 1 веточка
  • Соль и перец – по вкусу
  • Оливковое масло – 10 г
  • Цукини – 100 г
  • Помидоры черри – 80 г
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Рецепт приготовления:

  1. Зачистить дораду.
  2. Сделать по три надреза на брюшке с обеих сторон.
  3. Для маринада добавить соль, перец, сок лимона и ветку тимьяна.
  4. Оставить рыбу в холодильнике на час.
  5. С овощами такую же процедуру сделать перед обжаркой.
  6. Рыбу обжаривать 7 минут с каждой стороны. Овощи – до 2 минут.

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Источник: "Сегодня"
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