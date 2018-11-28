Идея для праздничного ужина: дорада на гриле с помидорами и цуккини
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Дорада – это вкусная и полезная рыба, которую очень сложно испортить. Поэтому приготовить ее по силам даже начинающим кулинарам. Участник "МастерШеф" 8-й сезон Дмитрий Кравчук поделился рецептом запеченной дорады с лимоном, черри и цуккини.
Дорада на гриле с томатами и цуккини
Ингредиенты:
- Дорада – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Тимьян – 1 веточка
- Соль и перец – по вкусу
- Оливковое масло – 10 г
- Цукини – 100 г
- Помидоры черри – 80 г
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Рецепт приготовления:
- Зачистить дораду.
- Сделать по три надреза на брюшке с обеих сторон.
- Для маринада добавить соль, перец, сок лимона и ветку тимьяна.
- Оставить рыбу в холодильнике на час.
- С овощами такую же процедуру сделать перед обжаркой.
- Рыбу обжаривать 7 минут с каждой стороны. Овощи – до 2 минут.
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Источник: "Сегодня"