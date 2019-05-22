Идея для праздничного ужина: рулетики из индейки с луком-пореем в сметанном соусе

Рецепт горячей закуски от Даши Малаховой

Рулетики из индейки c орехами Фото: dashamalahova.com

Рулетики хороши тем, что из можно сделать из любого мяса: свинины, говядины, курицы. Даша Малахова предлагает приготовить рулетики из индейки, а в качестве начинки добавить лук-порей и орехи кешью. А в конце запечь их в духовке под сметаной.

Смотрите видео, как приготовить оладьи с индейкой:

Рулетики из индейки с орехами

Ингредиенты

1 филе индейки

1 лук порей (белая часть)

100 г орехов кешью

Сливочное масло

Растительное масло

200-250 мл сметаны 15 %

Соль, перец

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Рецепт приготовления:

Филе индейки нарежьте пластинками толщиной около 1 см. Слегка отбейте, накрыв пищевой пленкой так вы не повредите волокна. Посолите и поперчите. Орехи кешью измельчите в кофемолке. Разогрейте в сковороде растительное и сливочное масло. Белую часть лука-порея нарежьте кольцами и обжарьте в течение 3-5 минут. Добавьте к луку орехи и обжарьте еще в течение минуты. Выложите луково-ореховую начинку на индейку и сверните рулетиками. Перевяжите кулинарной нитью или зафиксируйте зубочистками. Выложите рулетики в форму, смажьте сметаной и запекайте в духовке в течение 25-30 минут при температуре 170 С. Уберите зубочистки и подавайте вместе с листьями салата.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясной рулет по рецепту Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом куриного рулета с морковью, перцем и сыром.

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