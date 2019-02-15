Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Идея для праздничного ужина: утка, фаршированная фруктовым ассорти

Вкусное и необычное блюдо, которое можно приготовить по любому торжественному поводу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:14
Утка с фруктами
Утка с фруктами
Фото: Depositphotos

В приготовлении этого блюда главная задача – не спешить, тогда запеченная утка получится мягкой и нежной. Подавать ее можно с овощами, фруктами или любым другим гарниром.

Запеченная утка с фруктами

Ингредиенты:

  • Утка – 1 тушка
  • Соль, перец – по вкусу
  • Горчица – 2-3 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Начинка (яблоки, апельсины и т. д.) – по вкусу

Читайте также
"Пьяная" утка по рецепту Юлии Высоцкой

Рецепт приготовления:

  1. Перед запеканием утку нужно замариновать. Для этого хорошо промыть ее под водой, а затем убрать лишнюю влагу, например обычными салфетками. Так ее будет проще натереть специями, и маринад впитается намного лучше. 
  2. В небольшой мисочке смешать соль, перец и немного горчицы с лимонным соком. Полученную смесь равномерно нанести специальной кисточкой или руками на утку и оставить ее мариноваться в холодильнике на 30 минут – 1 час.
  3. Тем временем приготовить начинку из яблок, апельсинов. На апельсинах лучше срезать белую шкурку – она горчит. Яблоки очистить, нарезаем солью, посыпать специями по вкусу – и начинка готова.
  4. По истечении времени начинить утку, укутать ее фольгой и отправить в хорошо нагретую духовку томиться на 1,5–2 часа (зависит от размера).
  5. Когда время выйдет, снять фольгу и оставить нашу птицу в духовке еще на 30 минут, до образования красивой золотистой корочки. Для этого лучше периодически поливать ее собственным соком, которого в процессе запекания будет очень много.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь утку с фруктами и вином. Сайт "Сегодня" также делился рецептом утиного филе с грушей и яблоками.

Смотрите видео, как приготовить салат из курицы с хурмой:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Почему нельзя взбивать картофельное пюре блендером Рецепт дня: салат с курицей, авокадо, перцем и апельсинами Идея для ужина: запеченная дорада по-средиземноморски Рецепт дня: куриные рулетики с зеленью и сыром
фрукты птица рецепт утка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что станет с организмом, если бросить курить
Что станет с организмом, если бросить курить
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Дибров прокомментировал скандал с обвинением Друзя в подкупе
Дибров прокомментировал скандал с обвинением Друзя в подкупе

Популярные статьи

Сегодня, 16:40Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно успокоиться, а Ракам набраться терпения

Сегодня, 16:36Fun

Сретение Господне: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 11:59Fun

15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 10:28Шоу-бизнес

"Я все равно люблю тебя": Регина Тодоренко отпраздновала День влюбленных без Топалова

Сегодня, 08:05Fun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

Сегодня, 05:38Fun

Сексуальную фитнес-модель на пляже укусила свинья: видео

Вчера, 14:20Fun

Украинец изменил свое тело до неузнаваемости и стал чемпионом: видео

Вчера, 13:25Техно

Xiaomi не успевает продавать Redmi Note 7

Вчера, 11:25Стиль

Модные юбки 2019: обзор новейших фасонов (фото)

Вчера, 10:15Афиша

Успешный сериал закрывают после второго сезона

Вчера, 09:45Fun

Мать случайно сфотографировала сына и сделала его звездой сети

Вчера, 08:59Fun

Показали фото "самой красивой учительницы"

Вчера, 08:16Fun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

13 февраляШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт увлекся 21-летней актрисой

13 февраляFun

Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски: видео

13 февраляFun

Бедняк стал богачом и раздал миллионы в родной деревне

Новости партнеров

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Вкуснее мяса: салат на зиму
Вкуснее мяса: салат на зиму "Греческий"
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
"Обрізала волосся?": Ані Лорак шокувала мережу зміною іміджу
Самые красивые женские фигуры в истории
Самые красивые женские фигуры в истории