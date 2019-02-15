Идея для праздничного ужина: утка, фаршированная фруктовым ассорти

Вкусное и необычное блюдо, которое можно приготовить по любому торжественному поводу

Утка с фруктами Фото: Depositphotos

В приготовлении этого блюда главная задача – не спешить, тогда запеченная утка получится мягкой и нежной. Подавать ее можно с овощами, фруктами или любым другим гарниром.

Запеченная утка с фруктами

Ингредиенты:

Утка – 1 тушка

Соль, перец – по вкусу

Горчица – 2-3 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Начинка (яблоки, апельсины и т. д.) – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Перед запеканием утку нужно замариновать. Для этого хорошо промыть ее под водой, а затем убрать лишнюю влагу, например обычными салфетками. Так ее будет проще натереть специями, и маринад впитается намного лучше. В небольшой мисочке смешать соль, перец и немного горчицы с лимонным соком. Полученную смесь равномерно нанести специальной кисточкой или руками на утку и оставить ее мариноваться в холодильнике на 30 минут – 1 час. Тем временем приготовить начинку из яблок, апельсинов. На апельсинах лучше срезать белую шкурку – она горчит. Яблоки очистить, нарезаем солью, посыпать специями по вкусу – и начинка готова. По истечении времени начинить утку, укутать ее фольгой и отправить в хорошо нагретую духовку томиться на 1,5–2 часа (зависит от размера). Когда время выйдет, снять фольгу и оставить нашу птицу в духовке еще на 30 минут, до образования красивой золотистой корочки. Для этого лучше периодически поливать ее собственным соком, которого в процессе запекания будет очень много.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь утку с фруктами и вином. Сайт "Сегодня" также делился рецептом утиного филе с грушей и яблоками.

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