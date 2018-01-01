Идея для ужина: паста с морепродуктами и соусом бешамель
Готовим спагетти с креветками и мидиями
Невероятно вкусно и сытно. После долгого рабочего дня – то, что нужно. Просто поставьте вариться спагетти, а сами тем временем приготовьте соус бешамель и обжарьте морепродукты.
Паста с морепродуктами
Ингредиенты на 2 порции:
- спагетти – 200 г
- соус Бешамель – 300 мл
- креветки тигровые – 8-10 шт.
- мидии – 8 шт.
- укроп, петрушка – пучок
- оливковое масло – 2 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Спагетти отвариваем в посоленной воде до состояния аль-денте.
- На сковороде разогреваем оливковое масло, выкладываем очищенные креветки, на быстром огне обжариваем около минуты, добавляем мидии, уменьшаем огонь до среднего, обжариваем еще около 2-х минут.
- Добавляем на сковороду соус бешамель, доводим до кипения, уменьшаем огонь до минимума, добавляем спагетти и томим еще пару минут.
- Зелень мелко рубим и добавляем к нашем соусу и спагетти. Снимаем с огня. Если какие-то из мидий не раскрылись в течении приготовления – выбрасываем безжалостно.
- Подаем к столу быстро, по желанию можно добавить немного тертого пармезана и веточку базилика.
Напомним, ранее мы делились советами Джейми Оливера, как правильно готовить свежие мидии. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить пасту с креветками по рецепту Асмик Гаспарян. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить мидии в чесночно-сливочном соусе.
Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:
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Источник: receptam.net