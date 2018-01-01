Идея для ужина: паста с морепродуктами и соусом бешамель

Готовим спагетти с креветками и мидиями

Паста с морепродуктами Фото: dashu83 / Freepik

Невероятно вкусно и сытно. После долгого рабочего дня – то, что нужно. Просто поставьте вариться спагетти, а сами тем временем приготовьте соус бешамель и обжарьте морепродукты.

Паста с морепродуктами

Ингредиенты на 2 порции:

спагетти – 200 г

соус Бешамель – 300 мл

креветки тигровые – 8-10 шт.

мидии – 8 шт.

укроп, петрушка – пучок

оливковое масло – 2 ст.л.

Рецепт приготовления:

Спагетти отвариваем в посоленной воде до состояния аль-денте. На сковороде разогреваем оливковое масло, выкладываем очищенные креветки, на быстром огне обжариваем около минуты, добавляем мидии, уменьшаем огонь до среднего, обжариваем еще около 2-х минут. Добавляем на сковороду соус бешамель, доводим до кипения, уменьшаем огонь до минимума, добавляем спагетти и томим еще пару минут. Зелень мелко рубим и добавляем к нашем соусу и спагетти. Снимаем с огня. Если какие-то из мидий не раскрылись в течении приготовления – выбрасываем безжалостно. Подаем к столу быстро, по желанию можно добавить немного тертого пармезана и веточку базилика.

Напомним, ранее мы делились советами Джейми Оливера, как правильно готовить свежие мидии. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить пасту с креветками по рецепту Асмик Гаспарян. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить мидии в чесночно-сливочном соусе.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками: