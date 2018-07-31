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Идея для ужина: рыбные котлеты с летними овощами

Готовим котлеты из рыбного филе с кабачками, морковью и капустой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Рыбные котлеты Фото: depositphotos.com
Рыбные котлеты Фото: depositphotos.com

Котлеты из рыбного филе с сезонными овощами – это вкусное, сытное и оригинальное блюда. Кусочки сала в фарше придают рыбным котлетам сочность. 

Рыбные котлеты с овощами

Ингредиенты:

  • 1 кг рыбного филе
  • 150 г сала
  • 1 крупная морковь
  • 1-2 луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 средний кабачок
  • 250 г молодой капусты
  • 1 пучок зелени
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. манной крупы
  • соль, молотый перец
  • приправа для рыбы
  • растительное масло
  • панировочные сухари или мука
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ецепт приготовления:

  1. Подготовленное рыбное филе несколько раз пропустить через мясорубку с мелкой решеткой.
  2. Овощи помыть, нарезать средними кусочками и также пропустить через мясорубку вместе с салом.
  3. Зелень помыть и мелко порубить.
  4. Смешать рыбный фарш и овощи, добавить яйцо и манную крупу. Приправить и перемешать до получения однородной массы.
  5. Из получившегося фарша сформировать котлеты. По желанию обвалять их в муке или панировочных сухарях. Обжарить рыбные с двух сторон в растительном масле. 
  6. Подавать с любым гарниром на свой вкус.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом котлет из курицы с овощами. Мы также рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить из фарша. Кроме этого, мы писали, как приготовить котлеты из картофеля с лососем и горошком.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

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Источник: "Сегодня"
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