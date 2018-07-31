Идея для ужина: рыбные котлеты с летними овощами
Готовим котлеты из рыбного филе с кабачками, морковью и капустой
Котлеты из рыбного филе с сезонными овощами – это вкусное, сытное и оригинальное блюда. Кусочки сала в фарше придают рыбным котлетам сочность.
Рыбные котлеты с овощами
Ингредиенты:
- 1 кг рыбного филе
- 150 г сала
- 1 крупная морковь
- 1-2 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 1 средний кабачок
- 250 г молодой капусты
- 1 пучок зелени
- 1 яйцо
- 2 ст.л. манной крупы
- соль, молотый перец
- приправа для рыбы
- растительное масло
- панировочные сухари или мука
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ецепт приготовления:
- Подготовленное рыбное филе несколько раз пропустить через мясорубку с мелкой решеткой.
- Овощи помыть, нарезать средними кусочками и также пропустить через мясорубку вместе с салом.
- Зелень помыть и мелко порубить.
- Смешать рыбный фарш и овощи, добавить яйцо и манную крупу. Приправить и перемешать до получения однородной массы.
- Из получившегося фарша сформировать котлеты. По желанию обвалять их в муке или панировочных сухарях. Обжарить рыбные с двух сторон в растительном масле.
- Подавать с любым гарниром на свой вкус.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом котлет из курицы с овощами. Мы также рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить из фарша. Кроме этого, мы писали, как приготовить котлеты из картофеля с лососем и горошком.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
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Источник: "Сегодня"