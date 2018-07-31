Идея для ужина: рыбные котлеты с летними овощами

Готовим котлеты из рыбного филе с кабачками, морковью и капустой

Рыбные котлеты Фото: depositphotos.com

Котлеты из рыбного филе с сезонными овощами – это вкусное, сытное и оригинальное блюда. Кусочки сала в фарше придают рыбным котлетам сочность.

Рыбные котлеты с овощами

Ингредиенты:

1 кг рыбного филе

150 г сала

1 крупная морковь

1-2 луковицы

2 зубчика чеснока

1 средний кабачок

250 г молодой капусты

1 пучок зелени

1 яйцо

2 ст.л. манной крупы

соль, молотый перец

приправа для рыбы

растительное масло

панировочные сухари или мука

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ецепт приготовления:

Подготовленное рыбное филе несколько раз пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. Овощи помыть, нарезать средними кусочками и также пропустить через мясорубку вместе с салом. Зелень помыть и мелко порубить. Смешать рыбный фарш и овощи, добавить яйцо и манную крупу. Приправить и перемешать до получения однородной массы. Из получившегося фарша сформировать котлеты. По желанию обвалять их в муке или панировочных сухарях. Обжарить рыбные с двух сторон в растительном масле. Подавать с любым гарниром на свой вкус.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом котлет из курицы с овощами. Мы также рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить из фарша. Кроме этого, мы писали, как приготовить котлеты из картофеля с лососем и горошком.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш: