Идея для ужина: тушеная свинина с картофелем в горшочке

Используйте для запекания специальные керамические горшочки

Мясо с картошкой в духовке Фото: depositphotos.com

Тушеная свинина в горшочке с овощами – вкусное и простое блюдо, которое готовится за считанные минуты. Вместо свинины вы можете взять куриное филе.

Мясо с картофелем в горшочках

Ингредиенты на 1 порцию:

Свинина – 200 г

Морковь – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 0.5 шт.

Сливки или бульон – 50 мл

Растительное масло – для обжаривания

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Зелень петрушки

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Рецепт приготовления:

Картофель и морковь почистить, нарезать крупными кубиками. Мясо нарезать кусочками такого же размера. Лук почистить и мелко нарезать.. Овощи обжарить до полуготовности на растительном масле и добавить к ним мясо. Жарить еще 5 минут. Посолить и поперчить, добавить сливки или бульон. Сложить все в керамический горшочек и отправить в духовку 15-20 минут при температуре 200 С. Достать из духовки и посыпать мелко нарезанной петрушкой.

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