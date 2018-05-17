Идея для ужина: тушеная свинина с картофелем в горшочке
Используйте для запекания специальные керамические горшочки
Тушеная свинина в горшочке с овощами – вкусное и простое блюдо, которое готовится за считанные минуты. Вместо свинины вы можете взять куриное филе.
Мясо с картофелем в горшочках
Ингредиенты на 1 порцию:
- Свинина – 200 г
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Лук репчатый – 0.5 шт.
- Сливки или бульон – 50 мл
- Растительное масло – для обжаривания
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Зелень петрушки
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Рецепт приготовления:
- Картофель и морковь почистить, нарезать крупными кубиками.
- Мясо нарезать кусочками такого же размера.
- Лук почистить и мелко нарезать..
- Овощи обжарить до полуготовности на растительном масле и добавить к ним мясо. Жарить еще 5 минут.
- Посолить и поперчить, добавить сливки или бульон.
- Сложить все в керамический горшочек и отправить в духовку 15-20 минут при температуре 200 С.
- Достать из духовки и посыпать мелко нарезанной петрушкой.
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Источник: "Сегодня"