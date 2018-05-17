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Идея для ужина: тушеная свинина с картофелем в горшочке

Используйте для запекания специальные керамические горшочки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:51
Мясо с картошкой в духовке Фото: depositphotos.com
Мясо с картошкой в духовке Фото: depositphotos.com

Тушеная свинина в горшочке с овощами – вкусное и простое блюдо, которое готовится за считанные минуты. Вместо свинины вы можете взять куриное филе.

Мясо с картофелем в горшочках

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Свинина – 200 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Лук репчатый – 0.5 шт.
  • Сливки или бульон – 50 мл
  • Растительное масло – для обжаривания
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Зелень петрушки
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Рецепт приготовления:

  1. Картофель и морковь почистить, нарезать крупными кубиками.
  2. Мясо нарезать кусочками такого же размера.
  3. Лук почистить и мелко нарезать..
  4. Овощи обжарить до полуготовности на растительном масле и добавить к ним мясо. Жарить еще 5 минут.
  5. Посолить и поперчить, добавить сливки или бульон.
  6. Сложить все в керамический горшочек и отправить в духовку 15-20 минут при температуре 200 С.
  7. Достать из духовки и посыпать мелко нарезанной петрушкой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом куриной печени с луком и яблоками. Мы также рассказывали, как приготовить салат из тунца с овощами и гренками.

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Источник: "Сегодня"
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