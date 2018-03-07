Идея для весеннего обеда: суп-пюре из зеленого горошка с мятой
Рецепт от Ники Белоцерковской, известного блогера и автора кулинарных книг
Такой суп вкусно есть вместе с поджаренным беконом, сухариками и сырными гренками.
Суп-пюре из зеленого горошка
Ингредиенты:
- 400 г зеленого горошка
- вода
- немного сметаны
- небольшой пучок мяты
- оливковое масло
- соль, черный свежемолотый перец
Рецепт приготовления:
1. В небольшое количество подсоленной кипящей воды кидаем листики мяты без стеблей. Даем покипеть 3 минуты.
2. Добавляем зеленый горошек и варим еще 5 минут. Он должен стать мягким, но ни в коем случае не потерять цвет.
3. Сливаем полученный отвар в отдельную емкость.
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4. Горошек и мяту отправляем в блендер, туда же вливаем жидкость, в которой он варился (на 400 г горошка – 400 мл) и немного оливкового масла. Взбиваем в однородное пюре, солим и перчим по вкусу.
5. Наливаем суп в тарелки, сбрызгиваем оливковым маслом и добавляем сметану. Украшаем свежей мятой.
Совет: если вы на диете, замените сметану обезжиренным йогуртом.
Напомним, ранее диетологи заявили, что зеленый горошек препятствует возникновению онкологии. Он также входит в список продуктов, которые помогают быстрее думать.
Смотрите видео, как приготовить японский мисо суп: