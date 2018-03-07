Идея для весеннего обеда: суп-пюре из зеленого горошка с мятой

Такой суп вкусно есть вместе с поджаренным беконом, сухариками и сырными гренками.

Суп-пюре из зеленого горошка

Ингредиенты:

400 г зеленого горошка

вода

немного сметаны

небольшой пучок мяты

оливковое масло

соль, черный свежемолотый перец

Рецепт приготовления:

1. В небольшое количество подсоленной кипящей воды кидаем листики мяты без стеблей. Даем покипеть 3 минуты.

2. Добавляем зеленый горошек и варим еще 5 минут. Он должен стать мягким, но ни в коем случае не потерять цвет.

3. Сливаем полученный отвар в отдельную емкость.

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4. Горошек и мяту отправляем в блендер, туда же вливаем жидкость, в которой он варился (на 400 г горошка – 400 мл) и немного оливкового масла. Взбиваем в однородное пюре, солим и перчим по вкусу.

5. Наливаем суп в тарелки, сбрызгиваем оливковым маслом и добавляем сметану. Украшаем свежей мятой.

Совет: если вы на диете, замените сметану обезжиренным йогуртом.

Напомним, ранее диетологи заявили, что зеленый горошек препятствует возникновению онкологии. Он также входит в список продуктов, которые помогают быстрее думать.

Смотрите видео, как приготовить японский мисо суп: