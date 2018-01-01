Идея для весеннего обеда: суп с зеленью, картофелем и яйцом
Быстрый и легкий суп
Если вы устали от тяжелых и сытных первых блюд, приготовьте на обед очень простой витаминный суп с весенней зеленью. Его можно варить на воде, овощном или курином бульоне.
Весенний суп с зеленью
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 4 картофелины
- 1 морковь
- 1 луковица
- зелень (зеленый лук, петрушка, укроп)
- соль, молотый перец
- 1 ст.л. сливочного масла
- 1.5 л воды или бульона
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Рецепт приготовления:
- Яйца отварить вкрутую. Остудить, почистить и разрезать на четвертинки.
- Морковь почистить, нарезать небольшими кубиками.
- Лук почистить и мелко нарезать.
- Очищенный картофель нарезать кубиками.
- В кастрюле с толстым дном разогреть сливочное масло. Обжарить нарезанные овощи до мягкости.
- Добавить картофель, влить воду или бульон. Варить до готовности овощей.
- Посолить, поперчить, добавить рубленую зелень. Варить еще минуту.
- Разлить суп по тарелкам, добавить четвертинки вареных яиц. Подавать со сметаной.
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Источник: "Сегодня"