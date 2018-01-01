Идея для весеннего обеда: суп с зеленью, картофелем и яйцом

Быстрый и легкий суп

Весенний суп Фото: depositphotos.com

Если вы устали от тяжелых и сытных первых блюд, приготовьте на обед очень простой витаминный суп с весенней зеленью. Его можно варить на воде, овощном или курином бульоне.

Весенний суп с зеленью

Ингредиенты:

3 яйца

4 картофелины

1 морковь

1 луковица

зелень (зеленый лук, петрушка, укроп)

соль, молотый перец

1 ст.л. сливочного масла

1.5 л воды или бульона

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Рецепт приготовления:

Яйца отварить вкрутую. Остудить, почистить и разрезать на четвертинки. Морковь почистить, нарезать небольшими кубиками. Лук почистить и мелко нарезать. Очищенный картофель нарезать кубиками. В кастрюле с толстым дном разогреть сливочное масло. Обжарить нарезанные овощи до мягкости. Добавить картофель, влить воду или бульон. Варить до готовности овощей. Посолить, поперчить, добавить рубленую зелень. Варить еще минуту. Разлить суп по тарелкам, добавить четвертинки вареных яиц. Подавать со сметаной.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом весеннего супа с черемшой. Мы также писали, как сварить суп-пюре из зеленого горошка. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить гаспачо из свеклы.

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