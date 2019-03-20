Идея для вкусного завтрака: синнабоны со сливочным кремом

Восхитительные коричные булочки, покрытые нежной сливочной глазурью

Сливочные синнабоны Фото: freepik.com

Финалист 8-го сезона "МастерШеф" Сержик Файный, который делился рецептом шоколадных брауни с орехами, на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить булочки с корицей и сливочным кремом.

Сливочные синнабоны

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Ингредиенты на 12 булочек:

Для теста:⠀

535 г муки⠀

10 г сухих дрожжей(свежих 22)⠀

2 яйца⠀

250 мл молока⠀

85 г сливочного масла⠀

135 г сахара⠀

5 г соли⠀

Для начинки:

200 г белого или коричневого сахара

25-30 г корицы⠀

90 г сливочного масла⠀

Для крема:

200 г сливочного сыра

150 г сливок 33%⠀

100 г сахарной пудры⠀

1 ст.л лимонного сока⠀

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Рецепт приготовления:⠀

В теплое молоко добавляем несколько чайных ложек сахара и засыпаем дрожжи, перемешиваем и оставляем на 15 минут.⠀ Муку, соль и оставшийся сахар объединяем в отдельной миске, в которой будем месить тесто. Добавляем сухие ингредиенты, растопленное сливочное масло, яйца и молоко с дрожжами. Замешиваем тесто до тех пор, пока оно перестанет липнуть (можно добавить еще немного муки). Отдельно делаем начинку: смешиваем сахар и корицу. Когда тесто постоит, раскатываем его прямоугольным пластом и хорошо смазываем его сливочным маслом комнатной температуры и сверху засыпаем сахаром с корицей. Скручиваем в рулет и делим его на 12-15 кусочков. Кладем их на противень, где булочки должны будут постоять еще 30 минут. Ставим синнабоны в духовку на 30 минут на 200 С. Тем временем смешиваем сливочный сыр, сахарную пудру, лимонный сок и взбиваем до однородного крема. Отдельно взбиваем сливки и соединяем две массы.⠀ Достаем синнабоны и смазываем кремом.

Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. Мы также писали, как приготовить синнабоны с изюмом.

Смотрите видео с пошаговым рецептом синнабонов:

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