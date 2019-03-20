Идея для вкусного завтрака: синнабоны со сливочным кремом
Восхитительные коричные булочки, покрытые нежной сливочной глазурью
Финалист 8-го сезона "МастерШеф" Сержик Файный, который делился рецептом шоколадных брауни с орехами, на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить булочки с корицей и сливочным кремом.
Сливочные синнабоны
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Ингредиенты на 12 булочек:
Для теста:⠀
- 535 г муки⠀
- 10 г сухих дрожжей(свежих 22)⠀
- 2 яйца⠀
- 250 мл молока⠀
- 85 г сливочного масла⠀
- 135 г сахара⠀
- 5 г соли⠀
Для начинки:
- 200 г белого или коричневого сахара
- 25-30 г корицы⠀
- 90 г сливочного масла⠀
Для крема:
- 200 г сливочного сыра
- 150 г сливок 33%⠀
- 100 г сахарной пудры⠀
- 1 ст.л лимонного сока⠀
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Рецепт приготовления:⠀
- В теплое молоко добавляем несколько чайных ложек сахара и засыпаем дрожжи, перемешиваем и оставляем на 15 минут.⠀
- Муку, соль и оставшийся сахар объединяем в отдельной миске, в которой будем месить тесто.
- Добавляем сухие ингредиенты, растопленное сливочное масло, яйца и молоко с дрожжами.
- Замешиваем тесто до тех пор, пока оно перестанет липнуть (можно добавить еще немного муки).
- Отдельно делаем начинку: смешиваем сахар и корицу.
- Когда тесто постоит, раскатываем его прямоугольным пластом и хорошо смазываем его сливочным маслом комнатной температуры и сверху засыпаем сахаром с корицей.
- Скручиваем в рулет и делим его на 12-15 кусочков.
- Кладем их на противень, где булочки должны будут постоять еще 30 минут.
- Ставим синнабоны в духовку на 30 минут на 200 С.
- Тем временем смешиваем сливочный сыр, сахарную пудру, лимонный сок и взбиваем до однородного крема. Отдельно взбиваем сливки и соединяем две массы.⠀
- Достаем синнабоны и смазываем кремом.
Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. Мы также писали, как приготовить синнабоны с изюмом.
Смотрите видео с пошаговым рецептом синнабонов:
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Источник: Сегодня