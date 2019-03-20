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Идея для вкусного завтрака: синнабоны со сливочным кремом

Восхитительные коричные булочки, покрытые нежной сливочной глазурью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Сливочные синнабоны
Сливочные синнабоны
Фото: freepik.com

Финалист 8-го сезона "МастерШеф" Сержик Файный, который делился рецептом шоколадных брауни с орехами, на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить булочки с корицей и сливочным кремом. 

Сливочные синнабоны

Ингредиенты на 12 булочек:

Для теста:⠀

  • 535 г муки⠀
  • 10 г сухих дрожжей(свежих 22)⠀
  • 2 яйца⠀
  • 250 мл молока⠀
  • 85 г сливочного масла⠀
  • 135 г сахара⠀
  • 5 г соли⠀

Для начинки:

  • 200 г белого или коричневого сахара
  • 25-30 г корицы⠀
  • 90 г сливочного масла⠀

Для крема:

  • 200 г сливочного сыра
  • 150 г сливок 33%⠀
  • 100 г сахарной пудры⠀
  • 1 ст.л лимонного сока⠀

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Рецепт приготовления:⠀

  1. В теплое молоко добавляем несколько чайных ложек сахара и засыпаем дрожжи, перемешиваем и оставляем на 15 минут.⠀
  2. Муку, соль и оставшийся сахар объединяем в отдельной миске, в которой будем месить тесто.
  3. Добавляем сухие ингредиенты, растопленное сливочное масло, яйца и молоко с дрожжами.
  4. Замешиваем тесто до тех пор, пока оно перестанет липнуть (можно добавить еще немного муки).
  5. Отдельно делаем начинку: смешиваем сахар и корицу.
  6. Когда тесто постоит, раскатываем его прямоугольным пластом и хорошо смазываем его сливочным маслом комнатной температуры и сверху засыпаем сахаром с корицей.
  7. Скручиваем в рулет и делим его на 12-15 кусочков.
  8. Кладем их на противень, где булочки должны будут постоять еще 30 минут.
  9. Ставим синнабоны в духовку на 30 минут на 200 С.
  10. Тем временем смешиваем сливочный сыр, сахарную пудру, лимонный сок и взбиваем до однородного крема. Отдельно взбиваем сливки и соединяем две массы.⠀
  11. Достаем синнабоны и смазываем кремом.

Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. Мы также писали, как приготовить синнабоны с изюмом.

Смотрите видео с пошаговым рецептом синнабонов:

Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

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Источник: Сегодня
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