Подарки на День святого Валентина: как сделать гастрономические букеты своими руками

Делаем два букета – мужской и женский

День святого Валентина наступит совсем скоро. Если вы хотите порадовать любимого человека, подарите ему красивый гастрономический букет. Телеведущая Тамила Чехович показала, как сделать такой презент своими руками.

Гастрономический букет на 14 февраля Фото: Depositphotos

Для мужского букета вам понадобятся: бутылка пива, колбаски, раки, копченая "косичка", розмарин, шпажки, помидоры черри, гриссини, крафтовая бумага и скотч.

Наденьте перчатки и нанижьте продукты на шпажки. Затем скрепите, заверните в подарочную бумагу и скрепите скотчем. Ароматный мужской букет готов!

Фото: скриншот

Для женского букета возьмите: бутылку вина, три вида сыра, виноград, орешки и розмарин. Точно так же прикрепите все ингредиенты на шпажки. Заверните в бумагу золотого цвета. Можно дарить!

"Радуйте своих близких, ведь это так просто!", – напоминает Тамила Чехович.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить завтрак в постель на 14 февраля любимому человеку. Мы также делились лучшими рецептами романтических коктейлей на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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