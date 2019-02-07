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Идея на День святого Валентина: как сделать набор для сервировки праздничного ужина

Уникальный декор можно создать своими руками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:56

Любой романтический ужин не будет таким особенным, если не подготовиться к нему заранее. Лучший способ – украсить праздничный стол необычным текстилем. Но он стоит довольно дорого и не всегда подходит под ваш интерьер. 

Ведущая телеканала "Украина" Тамила Чехович показала, как из обычной веревки и искуственных цветов сделать необычайно красивый набор для сервировки. Такого не будет ни у кого!

Набор для праздничной сервировки Фото: скриншот 

Вам понадобятся: яркая веревка, искусственные цветы, зелень, стаканчик, ножницы, клеевой пистолет.

Склейте веревку по кругу, сворачивая ее, как улитку. Дайте клею высохнуть. Размер такой салфетки должен быть больше вашей тарелки примерно на 2 см. Так будет удобнее, и все гости будут ее видеть.

Затем прикрепить к веревке искусственные цветы. Дайте высохнуть. Невероятно красивая подставка под тарелку готова! Кстати, это хорошая идея для подарка. 

Таким же образом вы можете сделать подставки для бокалов. 

Еще один праздничный штрих – кольцо для тканевой салфетки. Срежьте верхушку картонного стаканчика и приклейте веревку по кругу. Декорируйте искусственными цветами. Готово!

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты-афродизиаки помогут вам разжечь страсть в День святого Валентина. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, как приготовить романтический ужин в итальянском стиле.

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Источник: Сегодня
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