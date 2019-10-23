Идея на Хэллоуин: праздничный торт в виде кладбища
Удивите гостей вкусным шоколадным десертом на Хэллоуин
Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября. В честь приближающего мистического праздника осени мы расскажем, как испечь шоколадный торт в виде кладбища. Готовится он довольно просто, но результат впечатляет.
Смотрите видео, как украинцы относятся к празднованию Хэллоуина:
Вам нужно будет испечь корж, покрыть его шоколадной глазурью, украсить изюмом и печеньем, стилизованным под надгробия.
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Торт "Кладбище" на Хэллоуин
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 175 г муки
- 25 г какао-порошка без сахара
- 1/2 ч.л. соды
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 200 г коричневого сахара
- 1 яйцо
- 4 ст.л. молока
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 65 г сливочного масла
- 100 г шоколада
- 125 мл воды
Для глазури:
- 75 г молочного или черного шоколада
- 50-75 мл сливок
Для украшения:
- Печенье
- Шоколадная глазурь
- Крошки бисквита
- Изюм в разноцветной глазури
Способ приготовления:
- Перемешать муку, какао-порошок, разрыхлитель, соду и сахар в миске.
- В отдельной емкости соединить яйцо, ванильный экстракт и молоко.
- Растопить шоколад с водой и нарезанным маслом, перемешать.
- Добавить в муку шоколадную и яичную смеси, перемешать.
- Форму для выпечки 20 х 20 см смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто.
- Поставить в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать 30-40 минут. Остудить. Срезать выпуклую часть коржа и раскрошить.
- Растопить шоколад вместе с молоком или сливками, перемешать. Полить этой глазурью торт.
- Растопить маленький кусочек шоколада, переложить в плотный пакет со срезанным уголком (срез должен быть очень маленьким). Нарисовать на печеньях надписи "R.I.P" и "Dead".
- Сделать в торте надрезы и вертикально вставить в них печенье. Посыпать торт крошками бисквита, украсить изюмом.
Напомним, ранее мы рассказывали, зачем на Хэллоуин наряжаются в карнавальные костюмы. "Сегодня" также делились рецептами праздничных блюд на Хэллоуин.
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