Идея на Хэллоуин: праздничный торт в виде кладбища

Удивите гостей вкусным шоколадным десертом на Хэллоуин

Торт в виде кладбища на "Хэллоуин" Фото: Depositphotos

Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября. В честь приближающего мистического праздника осени мы расскажем, как испечь шоколадный торт в виде кладбища. Готовится он довольно просто, но результат впечатляет.

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Вам нужно будет испечь корж, покрыть его шоколадной глазурью, украсить изюмом и печеньем, стилизованным под надгробия.

Торт "Кладбище" на Хэллоуин

Фото: Pinterest

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

175 г муки

25 г какао-порошка без сахара

1/2 ч.л. соды

1/2 ч.л. разрыхлителя

200 г коричневого сахара

1 яйцо

4 ст.л. молока

1 ч.л. ванильного экстракта

65 г сливочного масла

100 г шоколада

125 мл воды

Для глазури:

75 г молочного или черного шоколада

50-75 мл сливок

Для украшения:

Печенье

Шоколадная глазурь

Крошки бисквита

Изюм в разноцветной глазури

Способ приготовления:

Перемешать муку, какао-порошок, разрыхлитель, соду и сахар в миске. В отдельной емкости соединить яйцо, ванильный экстракт и молоко. Растопить шоколад с водой и нарезанным маслом, перемешать. Добавить в муку шоколадную и яичную смеси, перемешать. Форму для выпечки 20 х 20 см смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто. Поставить в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать 30-40 минут. Остудить. Срезать выпуклую часть коржа и раскрошить. Растопить шоколад вместе с молоком или сливками, перемешать. Полить этой глазурью торт. Растопить маленький кусочек шоколада, переложить в плотный пакет со срезанным уголком (срез должен быть очень маленьким). Нарисовать на печеньях надписи "R.I.P" и "Dead". Сделать в торте надрезы и вертикально вставить в них печенье. Посыпать торт крошками бисквита, украсить изюмом.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем на Хэллоуин наряжаются в карнавальные костюмы. "Сегодня" также делились рецептами праздничных блюд на Хэллоуин.

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