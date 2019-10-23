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Идея на Хэллоуин: праздничный торт в виде кладбища

Удивите гостей вкусным шоколадным десертом на Хэллоуин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Торт в виде кладбища на "Хэллоуин"
Торт в виде кладбища на "Хэллоуин"
Фото: Depositphotos

Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября. В честь приближающего мистического праздника осени мы расскажем, как испечь шоколадный торт в виде кладбища. Готовится он довольно просто, но результат впечатляет.

Смотрите видео, как украинцы относятся к празднованию Хэллоуина:

Вам нужно будет испечь корж, покрыть его шоколадной глазурью, украсить изюмом и печеньем, стилизованным под надгробия.

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Торт "Кладбище" на Хэллоуин

Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 175 г муки
  • 25 г какао-порошка без сахара
  • 1/2 ч.л. соды
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 200 г коричневого сахара
  • 1 яйцо
  • 4 ст.л. молока
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 65 г сливочного масла
  • 100 г шоколада
  • 125 мл воды

Для глазури:

  • 75 г молочного или черного шоколада
  • 50-75 мл сливок

Для украшения:

  • Печенье
  • Шоколадная глазурь
  • Крошки бисквита
  • Изюм в разноцветной глазури

Способ приготовления:

  1. Перемешать муку, какао-порошок, разрыхлитель, соду и сахар в миске.
  2. В отдельной емкости соединить яйцо, ванильный экстракт и молоко.
  3. Растопить шоколад с водой и нарезанным маслом, перемешать.
  4. Добавить в муку шоколадную и яичную смеси, перемешать.
  5. Форму для выпечки 20 х 20 см смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто.
  6. Поставить в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать 30-40 минут. Остудить. Срезать выпуклую часть коржа и раскрошить.
  7. Растопить шоколад вместе с молоком или сливками, перемешать. Полить этой глазурью торт.
  8. Растопить маленький кусочек шоколада, переложить в плотный пакет со срезанным уголком (срез должен быть очень маленьким). Нарисовать на печеньях надписи "R.I.P" и "Dead".
  9. Сделать в торте надрезы и вертикально вставить в них печенье. Посыпать торт крошками бисквита, украсить изюмом.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем на Хэллоуин наряжаются в карнавальные костюмы. "Сегодня" также делились рецептами праздничных блюд на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

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Источник: Сегодня
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