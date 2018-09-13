Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Идея необычной закуски: картофельные котлеты с брюссельской капустой и зеленью

Оригинальный рецепт американской кухни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Идея необычной закуски: картофельные котлеты с брюссельской капустой и зеленью

Котлеты из картофельного пюре с капустой и зеленью получаются очень сытными и вкусными. Их можно подавать вместе со сметаной, натуральным йогуртом или соусами дип.

Картофельные котлеты с брюссельской капустой и зеленью

Ингредиенты на 10 штук:

  • Картофель – 1 кг
  • Оливковое или подсолнечное масло – 3 ст.л.
  • Брюссельская капуста – 500 г
  • Кинза или петрушка, порезанная – 3 ст.л.
  • Шнитт-лук, порезанный (можно заменить зеленым луком) – 1 ст.л.
  • Соль, перец, специи – по вкусу
  • Мука
  • Растительное масло – для обжаривания
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Котлеты из кабачков: рецепт Даши Малаховой

Рецепт приготовления:

  1. Почистить картофель, порезать на средние куски и поставить вариться.
  2. Тем временем подготовить брюссельскую капусту. Для этого отрезать примерно 0.5 см от корешка и убрать наружные листья. Если кочанчики очень большие, то разрезать пополам.
  3. Примерное за 5 минут до готовности картофеля добавить в кастрюлю брюссельскую капусту.
  4. Капусту убрать из кастрюли, воду слить, картофель вернуть в кастрюлю и оставить на очень маленьком огне, чтобы из картофеля немного выпарилась влага.
  5. Тем временем мелко порезать капусту. Для этого разрезать каждый кочанчик пополам и нарезать на полукольца.
  6. Истолочь картофель в пюре, добавив растительное масло.
  7. Добавить порезанную капусту и зелень, перемешать. Проверить тесто на специи и добавить соль, перец по вкусу.
  8. Сформировать из пюре небольшие котлетки и обвалять их в муке.
  9. Жарить на растительном масле по несколько минут с каждой стороны, пока они не подрумянятся и не прогреются внутри.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом котлет из курицы с овощами. Мы также рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить из фарша

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить весенние соусы дип к овощам Картофель "Анна": рецепт вкусного гарнира Как приготовить драники из кабачков и картофеля Как приготовить блинчики с рикоттой и клубникой
котлеты рецепт как приготовить драники брюссельская капуста
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров