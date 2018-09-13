Идея необычной закуски: картофельные котлеты с брюссельской капустой и зеленью
Оригинальный рецепт американской кухни
Котлеты из картофельного пюре с капустой и зеленью получаются очень сытными и вкусными. Их можно подавать вместе со сметаной, натуральным йогуртом или соусами дип.
Картофельные котлеты с брюссельской капустой и зеленью
Ингредиенты на 10 штук:
- Картофель – 1 кг
- Оливковое или подсолнечное масло – 3 ст.л.
- Брюссельская капуста – 500 г
- Кинза или петрушка, порезанная – 3 ст.л.
- Шнитт-лук, порезанный (можно заменить зеленым луком) – 1 ст.л.
- Соль, перец, специи – по вкусу
- Мука
- Растительное масло – для обжаривания
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Рецепт приготовления:
- Почистить картофель, порезать на средние куски и поставить вариться.
- Тем временем подготовить брюссельскую капусту. Для этого отрезать примерно 0.5 см от корешка и убрать наружные листья. Если кочанчики очень большие, то разрезать пополам.
- Примерное за 5 минут до готовности картофеля добавить в кастрюлю брюссельскую капусту.
- Капусту убрать из кастрюли, воду слить, картофель вернуть в кастрюлю и оставить на очень маленьком огне, чтобы из картофеля немного выпарилась влага.
- Тем временем мелко порезать капусту. Для этого разрезать каждый кочанчик пополам и нарезать на полукольца.
- Истолочь картофель в пюре, добавив растительное масло.
- Добавить порезанную капусту и зелень, перемешать. Проверить тесто на специи и добавить соль, перец по вкусу.
- Сформировать из пюре небольшие котлетки и обвалять их в муке.
- Жарить на растительном масле по несколько минут с каждой стороны, пока они не подрумянятся и не прогреются внутри.
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Источник: "Сегодня"