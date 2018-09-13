Идея необычной закуски: картофельные котлеты с брюссельской капустой и зеленью

Оригинальный рецепт американской кухни

Котлеты из картофельного пюре с капустой и зеленью получаются очень сытными и вкусными. Их можно подавать вместе со сметаной, натуральным йогуртом или соусами дип.

Картофельные котлеты с брюссельской капустой и зеленью

Ингредиенты на 10 штук:

Картофель – 1 кг

Оливковое или подсолнечное масло – 3 ст.л.

Брюссельская капуста – 500 г

Кинза или петрушка, порезанная – 3 ст.л.

Шнитт-лук, порезанный (можно заменить зеленым луком) – 1 ст.л.

Соль, перец, специи – по вкусу

Мука

Растительное масло – для обжаривания

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Рецепт приготовления:

Почистить картофель, порезать на средние куски и поставить вариться. Тем временем подготовить брюссельскую капусту. Для этого отрезать примерно 0.5 см от корешка и убрать наружные листья. Если кочанчики очень большие, то разрезать пополам. Примерное за 5 минут до готовности картофеля добавить в кастрюлю брюссельскую капусту. Капусту убрать из кастрюли, воду слить, картофель вернуть в кастрюлю и оставить на очень маленьком огне, чтобы из картофеля немного выпарилась влага. Тем временем мелко порезать капусту. Для этого разрезать каждый кочанчик пополам и нарезать на полукольца. Истолочь картофель в пюре, добавив растительное масло. Добавить порезанную капусту и зелень, перемешать. Проверить тесто на специи и добавить соль, перец по вкусу. Сформировать из пюре небольшие котлетки и обвалять их в муке. Жарить на растительном масле по несколько минут с каждой стороны, пока они не подрумянятся и не прогреются внутри.

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