Идея вкусного завтрака: брускетта с куриным паштетом

Рецепт Ники Белоцерковской, блогера и автора кулинарных книг

Брускетта с паштетом Фото: depositphotos.com

Отличительная особенность брускетты – ломтики хлеба для нее предварительно обжаривают (например, на гриле или на сковородке без масла), сбрызгивают оливковым маслом и натирают чесноком. Для приготовления брускетты идеально подходит хлеб чиабатта.

Брускетта с куриным паштетом

Ингредиенты:

500 г куриной печени

1 репчатый лук

150 мл десертного вина (муската, хереса)

150 мл куриного бульона

2 ст.л. сливочного масла

соль, молотый перец

чиабатта или багет

Рецепт приготовления:

Куриную печень помойте, удалите пленки и крупно нарежьте. На сливочном масле обжарьте нарезанный лук до прозрачности. Добавьте куриную печень и влейте вино. Готовьте около 8-10 минут, чтобы выпарился алкоголь. Взбейте печень и лук блендером до гладкости. Верните обратно в сковороду, влейте немного куриного бульона и уварите до достижения желаемой консистенции. Посолите и поперчите. Хлеб нарежьте ломтиками и подсушите в духовке или на сковороде без добавления масла. По желанию натрите долькой чеснока и подавайте вместе с паштетом.

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