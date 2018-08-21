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Идея вкусного завтрака: брускетта с куриным паштетом

Рецепт Ники Белоцерковской, блогера и автора кулинарных книг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Брускетта с паштетом Фото: depositphotos.com
Брускетта с паштетом Фото: depositphotos.com

Отличительная особенность брускетты – ломтики хлеба для нее предварительно обжаривают (например, на гриле или на сковородке без масла), сбрызгивают оливковым маслом и натирают чесноком. Для приготовления брускетты идеально подходит хлеб чиабатта.

Брускетта с куриным паштетом

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени
  • 1 репчатый лук
  • 150 мл десертного вина (муската, хереса)
  • 150 мл куриного бульона
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • соль, молотый перец
  • чиабатта или багет

Рецепт приготовления:

  1. Куриную печень помойте, удалите пленки и крупно нарежьте.
  2. На сливочном масле обжарьте нарезанный лук до прозрачности.
  3. Добавьте куриную печень и влейте вино. Готовьте около 8-10 минут, чтобы выпарился алкоголь.
  4. Взбейте печень и лук блендером до гладкости. Верните обратно в сковороду, влейте немного куриного бульона и уварите до достижения желаемой консистенции. Посолите и поперчите.
  5. Хлеб нарежьте ломтиками и подсушите в духовке или на сковороде без добавления масла. По желанию натрите долькой чеснока и подавайте вместе с паштетом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить пиццу на хлебе за 5 минут. Мы также делились рецептом быстрой пиццы на кефире.

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Источник: "Сегодня"
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