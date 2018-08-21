Идея вкусного завтрака: брускетта с куриным паштетом
Рецепт Ники Белоцерковской, блогера и автора кулинарных книг
Отличительная особенность брускетты – ломтики хлеба для нее предварительно обжаривают (например, на гриле или на сковородке без масла), сбрызгивают оливковым маслом и натирают чесноком. Для приготовления брускетты идеально подходит хлеб чиабатта.
Брускетта с куриным паштетом
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 1 репчатый лук
- 150 мл десертного вина (муската, хереса)
- 150 мл куриного бульона
- 2 ст.л. сливочного масла
- соль, молотый перец
- чиабатта или багет
Рецепт приготовления:
- Куриную печень помойте, удалите пленки и крупно нарежьте.
- На сливочном масле обжарьте нарезанный лук до прозрачности.
- Добавьте куриную печень и влейте вино. Готовьте около 8-10 минут, чтобы выпарился алкоголь.
- Взбейте печень и лук блендером до гладкости. Верните обратно в сковороду, влейте немного куриного бульона и уварите до достижения желаемой консистенции. Посолите и поперчите.
- Хлеб нарежьте ломтиками и подсушите в духовке или на сковороде без добавления масла. По желанию натрите долькой чеснока и подавайте вместе с паштетом.
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Источник: "Сегодня"