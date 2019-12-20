Имбирный чай от простуды с лимоном и медом
Чай с имбирем облегчает боль в горле
Имбирный чай с лимоном и медом – это вкуснейший напиток, который к тому же просто незаменим при простуде. А заварить имбирный чай совсем не сложно.
Смотрите видео, как приготовить сбитень с имбирем в домашних условиях:
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Имбирный чай с лимоном
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 29 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Половинка лимона
- Кипяток – 1,5 л
- Кусочек свежего корня имбиря величиной 3,5 см
- Мед – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Лимон вымыть, обдать горячей водой и порезать тонкими кружками.
- Имбирь очистить от кожицы и тонко нарезать. Поместить в заварочный чайник лимон и имбирь.
- Влить крутой кипяток, накрыть крышкой. Дать настояться, 5 минут. Добавить мед, перемешать.
- Накрыть полотенцем и настаивать еще 15 минут. Разлить напиток по стаканам.
Полезный совет
В имбирный чай можно добавить и другие цитрусовые: мандарины, апельсины, лайм.
Напомним, ранее мы делились рецептами лучших домашних средств от боли в горле. "Сегодня" также писали, как приготовить маринованный имбирь.
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Источник: Сегодня