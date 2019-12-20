Имбирный чай от простуды с лимоном и медом

Чай с имбирем облегчает боль в горле

Имбирный чай Фото: freepik.com

Имбирный чай с лимоном и медом – это вкуснейший напиток, который к тому же просто незаменим при простуде. А заварить имбирный чай совсем не сложно.

Смотрите видео, как приготовить сбитень с имбирем в домашних условиях:

Имбирный чай с лимоном

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

29 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Половинка лимона

Кипяток – 1,5 л

Кусочек свежего корня имбиря величиной 3,5 см

Мед – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Лимон вымыть, обдать горячей водой и порезать тонкими кружками. Имбирь очистить от кожицы и тонко нарезать. Поместить в заварочный чайник лимон и имбирь. Влить крутой кипяток, накрыть крышкой. Дать настояться, 5 минут. Добавить мед, перемешать. Накрыть полотенцем и настаивать еще 15 минут. Разлить напиток по стаканам.

Полезный совет

В имбирный чай можно добавить и другие цитрусовые: мандарины, апельсины, лайм.

Напомним, ранее мы делились рецептами лучших домашних средств от боли в горле. "Сегодня" также писали, как приготовить маринованный имбирь.

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