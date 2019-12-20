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Имбирный чай от простуды с лимоном и медом

Чай с имбирем облегчает боль в горле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:14
Имбирный чай
Имбирный чай
Фото: freepik.com

Имбирный чай с лимоном и медом – это вкуснейший напиток, который к тому же просто незаменим при простуде. А заварить имбирный чай совсем не сложно.

Смотрите видео, как приготовить сбитень с имбирем в домашних условиях:

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Имбирный чай с лимоном

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 29 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Половинка лимона
  • Кипяток – 1,5 л
  • Кусочек свежего корня имбиря величиной 3,5 см
  • Мед – 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Лимон вымыть, обдать горячей водой и порезать тонкими кружками.
  2. Имбирь очистить от кожицы и тонко нарезать. Поместить в заварочный чайник лимон и имбирь.
  3. Влить крутой кипяток, накрыть крышкой. Дать настояться, 5 минут. Добавить мед, перемешать.
  4. Накрыть полотенцем и настаивать еще 15 минут. Разлить напиток по стаканам.

Полезный совет

В имбирный чай можно добавить и другие цитрусовые: мандарины, апельсины, лайм.

Напомним, ранее мы делились рецептами лучших домашних средств от боли в горле. "Сегодня" также писали, как приготовить маринованный имбирь.

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Источник: Сегодня
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