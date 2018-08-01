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Интересное сочетание: арбузная закуска с фетой и мятой

Это идеальное решение для летней вечеринки на свежем воздухе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Летняя закуска из арбуза Фото: depositphotos.com
Летняя закуска из арбуза Фото: depositphotos.com

Арбуз – это, конечно, очень вкусно, но со временем есть арбуз просто так может наскучить. Что в таком случае приготовить из этой ягоды? Оригинальная закуска из арбуза, мяты и феты – лучший выбор!

Закуска из арбуза с зеленью и сыром

Ингредиенты на 30 штук:

  • 1 средний арбуз
  • 500 г феты
  • 30 свежих листиков мяты
  • свежемолотый черный перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Нарезаем мякоть арбуза средними кубиками или треугольниками (30 штук) и выкладываем их на блюдо.
  2. Листики мяты моем, фету нарезаем кубиками, такого же размера, как и арбузные.
  3. На каждый арбузный кусочек кладем либо сперва фету, а потом мяту, либо наоборот – как вам больше понравится. Сверху немного посыпаем черным перцем.
  4. Ставим блюдо в холодильник, подаем на стол холодным.

Напомним, ранее мы сообщали, как нельзя есть дыни и арбузы. Сайт "Сегодня" также писал о главных диетах августа – арбузной, яблочной и дынной. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить вкусное варенье из арбуза и дыни.

Смотрите видео о секретах выбора вкусных арбузов:

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Источник: "Сегодня"
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