Интересное сочетание: арбузная закуска с фетой и мятой
Это идеальное решение для летней вечеринки на свежем воздухе
Арбуз – это, конечно, очень вкусно, но со временем есть арбуз просто так может наскучить. Что в таком случае приготовить из этой ягоды? Оригинальная закуска из арбуза, мяты и феты – лучший выбор!
Закуска из арбуза с зеленью и сыром
Ингредиенты на 30 штук:
- 1 средний арбуз
- 500 г феты
- 30 свежих листиков мяты
- свежемолотый черный перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Нарезаем мякоть арбуза средними кубиками или треугольниками (30 штук) и выкладываем их на блюдо.
- Листики мяты моем, фету нарезаем кубиками, такого же размера, как и арбузные.
- На каждый арбузный кусочек кладем либо сперва фету, а потом мяту, либо наоборот – как вам больше понравится. Сверху немного посыпаем черным перцем.
- Ставим блюдо в холодильник, подаем на стол холодным.
Напомним, ранее мы сообщали, как нельзя есть дыни и арбузы. Сайт "Сегодня" также писал о главных диетах августа – арбузной, яблочной и дынной. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить вкусное варенье из арбуза и дыни.
Смотрите видео о секретах выбора вкусных арбузов:
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Источник: "Сегодня"