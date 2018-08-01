Интересное сочетание: арбузная закуска с фетой и мятой

Это идеальное решение для летней вечеринки на свежем воздухе

Летняя закуска из арбуза Фото: depositphotos.com

Арбуз – это, конечно, очень вкусно, но со временем есть арбуз просто так может наскучить. Что в таком случае приготовить из этой ягоды? Оригинальная закуска из арбуза, мяты и феты – лучший выбор!

Закуска из арбуза с зеленью и сыром

Ингредиенты на 30 штук:

1 средний арбуз

500 г феты

30 свежих листиков мяты

свежемолотый черный перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Нарезаем мякоть арбуза средними кубиками или треугольниками (30 штук) и выкладываем их на блюдо. Листики мяты моем, фету нарезаем кубиками, такого же размера, как и арбузные. На каждый арбузный кусочек кладем либо сперва фету, а потом мяту, либо наоборот – как вам больше понравится. Сверху немного посыпаем черным перцем. Ставим блюдо в холодильник, подаем на стол холодным.

Напомним, ранее мы сообщали, как нельзя есть дыни и арбузы. Сайт "Сегодня" также писал о главных диетах августа – арбузной, яблочной и дынной. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить вкусное варенье из арбуза и дыни.

Смотрите видео о секретах выбора вкусных арбузов: