Инженер Tesla создал геометрические шоколадные чипсы
По его словам, такая форма более функциональна
Печенье с шоколадными чипсами безупречно во всех смыслах. Но может ли оно стать еще вкуснее? Возможно, и все благодаря инженеру, который добился довольно больших успехов в области выпечки. Он полностью изменил дизайн шоколадных чипсов, чтобы они лучше готовились и были вкуснее.
Реми Лабеск, промышленный инженер компании Tesla Inc. в Лос-Анджелесе, модернизировал классическую шоколадную крошку, потому что, по его словам, каплевидная форма, созданная 80 лет назад, не позволяет шоколаду таять должным образом.
Инженер разработал продукт совместно с производителем шоколада Dandelion Chocolate. Это заняло около трех лет. Результатом долгой работы стал шоколад в форме граненой пирамиды, напоминающей сплющенные драгоценные камни.
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Специалисты утверждают, что такая форма идеальна – благодаря ей шоколад быстро тает во рту, имеет глянцевую поверхность при запекании и не ломается при транспортировке.
"Я доволен элегантностью чипсов, они равномерно тают при выпечке, а форма взаимодействует со всеми пятью вкусовыми рецепторами во рту, – сказал Лабеск в заявлении.
Шоколадные чипсы включают всего два ингредиента – какао-бобы и органический тростниковый сахар. При этом они на 70% состоят из темного шоколада.
Вес одного кусочка составляет 4,05 грамма. Упаковка весом 500 г стоит 30 долларов.
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Напомним, ранее мы делились советами, как сделать шоколад вкуснее, а также называли секретный ингредиент брауни.
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