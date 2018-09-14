Из тыквы, грибов и цветной капусты: три рецепта осенних крем-супов
Количество ингредиентов в рецептах рассчитано на одну порцию
Буквально тает во рту – так можно кратко охарактеризовать крем-суп. Кстати, не путайте его с супом-пюре. Их главное отличие – в том, что в крем-супы обязательно входят молоко или сливки.
Крем-суп из цветной капусты с сельдереем
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 150 г
- Лук репчатый – 50 г
- Корень петрушки – 50 г
- Корень сельдерея – 50 г
- Сливки 15-18% жирности – 100 г
- Сливочное масло – 20 г
- Соль, перец, мускатный орех – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Капусту бланшируем (обдаем кипятком), отвариваем до готовности.
- Лук и коренья нарезаем и обжариваем до золотистого цвета на сливочном масле. Добавляем на сковороду капусту, заливаем сливками и увариваем в течение 5-10 минут на слабом огне, помешивая.
- Переливаем смесь в блендер, добавляем специи, перебиваем в однородную массу.
- Подавать можно с сухариками из белого хлеба, украшаем зеленью.
Тыквенный крем-суп с беконом
Ингредиенты:
- Тыква очищенная – 200 г
- Лук репчатый – 40 г
- Бекон свиной – 40 г
- Масло сливочное – 10 г
- Сливки 30%-й жирности – 60 г
- Соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Тыкву отвариваем в течение 15 минут в чуть подсоленной воде. Перебиваем ее в блендере.
- Нарезанные кубиками лук и бекон обжариваем в сотейнике со сливочным маслом.
- Добавляем к ним тыкву, заливаем сливками, делаем средний огонь и даем всему вместе прокипеть в течение 5-7 минут.
- Солим и перчим, украшаем при подаче тыквенными семечками.
Крем-суп из грибов с сыром
Ингредиенты:
- Грибы – 100 г
- Сливочное масло – 20 г
- Белое сухое вино – 15 г
- Лук репчатый – 50 г
- Сливки 15-18% жирности – 150 г
- Пармезан – 25 г
- Соль, перец, травы – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Грибы можно взять по своему вкусу и сезону: подберезовики, белые или шампиньоны, или же смесь нескольких. Лук измельчаем, грибы нарезаем кусочками, обжариваем вместе на сливочном масле до золотистой корочки.
- Добавляем белое вино, готовим, пока оно не выпарится. Добавляем травы (смесь "прованские" или "итальянские", или любые другие, на ваш вкус), вливаем сливки, и готовим, помешивая, еще в течение 10 минут на слабом огне.
- Переливаем будущий суп в блендер, добавляем тертый пармезан и перебиваем в пюре. При желании доводим до нужного вкуса с помощью перца и соли.
- При подачи посыпаем тертым сыром, украшаем зеленью и кусочком обжаренного гриба.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить вкусный суп с полентой и овощами. Кроме этого, мы рассказывали, как сварить соус из сушеных белых грибов.
Смотрите видео о самых дорогих супах мира:
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Источник: "Сегодня"