Из тыквы, грибов и цветной капусты: три рецепта осенних крем-супов

Количество ингредиентов в рецептах рассчитано на одну порцию

Осенние крем-супы Фото: freepik.com

Буквально тает во рту – так можно кратко охарактеризовать крем-суп. Кстати, не путайте его с супом-пюре. Их главное отличие – в том, что в крем-супы обязательно входят молоко или сливки.

Крем-суп из цветной капусты с сельдереем

Суп из цветной капусты Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Цветная капуста – 150 г

Лук репчатый – 50 г

Корень петрушки – 50 г

Корень сельдерея – 50 г

Сливки 15-18% жирности – 100 г

Сливочное масло – 20 г

Соль, перец, мускатный орех – по вкусу

Рецепт приготовления:

Капусту бланшируем (обдаем кипятком), отвариваем до готовности. Лук и коренья нарезаем и обжариваем до золотистого цвета на сливочном масле. Добавляем на сковороду капусту, заливаем сливками и увариваем в течение 5-10 минут на слабом огне, помешивая. Переливаем смесь в блендер, добавляем специи, перебиваем в однородную массу. Подавать можно с сухариками из белого хлеба, украшаем зеленью.

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Тыквенный крем-суп с беконом

Тыквенный крем-суп Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Тыква очищенная – 200 г

Лук репчатый – 40 г

Бекон свиной – 40 г

Масло сливочное – 10 г

Сливки 30%-й жирности – 60 г

Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Тыкву отвариваем в течение 15 минут в чуть подсоленной воде. Перебиваем ее в блендере. Нарезанные кубиками лук и бекон обжариваем в сотейнике со сливочным маслом. Добавляем к ним тыкву, заливаем сливками, делаем средний огонь и даем всему вместе прокипеть в течение 5-7 минут. Солим и перчим, украшаем при подаче тыквенными семечками.

Крем-суп из грибов с сыром

Грибной крем-суп Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Грибы – 100 г

Сливочное масло – 20 г

Белое сухое вино – 15 г

Лук репчатый – 50 г

Сливки 15-18% жирности – 150 г

Пармезан – 25 г

Соль, перец, травы – по вкусу

Рецепт приготовления:

Грибы можно взять по своему вкусу и сезону: подберезовики, белые или шампиньоны, или же смесь нескольких. Лук измельчаем, грибы нарезаем кусочками, обжариваем вместе на сливочном масле до золотистой корочки. Добавляем белое вино, готовим, пока оно не выпарится. Добавляем травы (смесь "прованские" или "итальянские", или любые другие, на ваш вкус), вливаем сливки, и готовим, помешивая, еще в течение 10 минут на слабом огне. Переливаем будущий суп в блендер, добавляем тертый пармезан и перебиваем в пюре. При желании доводим до нужного вкуса с помощью перца и соли. При подачи посыпаем тертым сыром, украшаем зеленью и кусочком обжаренного гриба.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить вкусный суп с полентой и овощами. Кроме этого, мы рассказывали, как сварить соус из сушеных белых грибов.

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