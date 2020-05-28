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Спецпроект

Изучаем состав мясных изделий: что такое ММО

Сегодня, 14:00

В проекте "Мы это едим" вместе с ТМ Бащинский разбираемся в составе мясных изделий

Сосиски, колбасы, паштеты — это быстро и удобно, особенно когда живешь в режиме "дом-работа-дом". Вкусный завтрак или ужин можно приготовить за считанные минуты, был бы продукт хороший.

На полках с колбасными изделиями глаза разбегаются: производители стараются привлечь покупателей кто как может. Кто-то удивляет авторскими рецептурами, новинками, кто-то во главу угла ставит советские ГОСТы. Одни производители честно стараются сделать продукт доступным для потребителя, а другие, не имея высокотехнологичного производства, выставляют высокую цену и еще немалые деньги вкладывают, чтобы убедить нас с вами, что "дорого — значит качественно".

Сегодня на рынке мясных изделий в Украине конкуренция очень высока. И если за кошелек покупателя идут мелкие сражения (в виде акций, розыгрышей, специальных предложений), то вот за наши с вами умы ведутся настоящие битвы. Основной инструмент в этих битвах — мифы.

Один из современных мифов — таинственная аббревиатура "ММО", которую часто можно встретить на этикетках мясных изделий. Давайте разбираться, так ли страшно это ММО, как нам о нем рассказывают с экранов телевизоров.

Фото: Корреспондент

Что означает ММО?

Это аббревиатура слов "мясо механической обвалки". Его получают путем механического отделения мякотных тканей от костей тушек и их частей в специальном оборудовании. В результате сепарации получается пастообразный фарш, который и является "мясом механической обвалки" (ММО).

Пожалуй, самым важным этапом при производстве ММО является проведение лабораторных исследований каждой партии продукции. Производитель обязан оценить продукт по таким критериям как массовая доля белка, влажность, жирность, количество и размер костных включений. Все эти показатели обязательно должны соответствовать принятым нормам.

Почему нас пугают ММО?

Наряду с механической обвалкой до сих пор используется и ручная обвалка – это когда в процессе отделения мяса от кости непосредственное участие принимает человек. В таком случае затраты на эту часть производства возрастают, но, чтобы оправдать их, производители говорят, что таким образом в фарш для колбасных изделий попадает исключительно мясо. И попутно "кошмарят" потребителей ММО, мол, чего там только нет.

Как они это делают? Дело в том, что в процессе механической обвалки при съёме мышц с костей в обвалованное мясо попадают кожа, подкожная соединительная и жировая ткань, а также костный мозг из костей. И вот этой картинкой так часто пугают потребителей.

И очень зря, ведь ММО ничем не хуже так называемого "чистого" мяса. Основным аспектом при производстве ММО является строгое соблюдение соотношения используемого для обвалки мясного сырья, что тем самым обеспечивает выполнение требований ГОСТа в плане качественных показателей.

Чем крупнее производитель, тем строже контроль

ММО – абсолютно качественный для использования в пищевой промышленности продукт. Однако, это справедливо только в тех случаях, когда производители соблюдают все технологические требования.

А ведь на рынке мясных изделий Украины высокая конкуренция. И, к сожалению, часто мелкие производства не следят за качеством и используют сырье сомнительных поставщиков. И вот тут-то лучше довериться крупному и известному производителю.

К примеру, в производстве продукции ТМ "Бащинский" (одна из торговых марок огромного холдинга) задействовано новейшее оборудование от передовых мировых производителей. Все сырье – это поставки с внутрихолдинговых предприятий. Ведется тщательный контроль на каждом этапе производства.

Известный бренд развивается с учетом вкусов потребителей. Как нам рассказали технологи ТМ Бащинский, когда есть качественное сырье, технологические возможности, то можно радовать покупателей даже с самыми изысканными вкусами.

А вот попытки узнать, как устроен технологический процесс мелких производств, успехом не увенчались. И это неудивительно: порядка 30% производств находятся в тени. Проконтролировать то, в каких условиях готовится их продукция — просто невозможно.

Благодарим за консультацию ТМ Бащинский

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колбаса сосиски мясная продукция ТМ Бащинский
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