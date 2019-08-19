К Яблочному Спасу: шесть лечебных и вкусных рецептов из яблок и орехов

Фруктовая мука помогает ЖКТ, а кофе из орехов — нервам

Яблочный Спас отмечают 19 августа Фото: Depositphotos

Пришло время Яблочного и Орехового Спасов, 19-го и 29 августа соответственно. В старину люди верили, что после освящения яблоки приобретают некую магическую силу, и если загадать желание, откусывая первый кусочек от фрукта нового урожая, то оно обязательно сбудется. Также считалось, что яблоки, употребленные на Яблочный Спас, принесут здоровье и достаток.

Смотрите видео, как украинцы отмечают Спасы:

А Третий Спас — время, когда заканчивались полевые работы и начинался период сбора орехов. Оттого и название — Ореховый и Хлебный. Елена Свитко, натуропат и фитотерапевт, рассказала, как сделать из яблок и орехов заготовки, которые имеют лечебный эффект.

Яблочный Спас 2019: полезные рецепты из яблок

19 августа украинцы отмечают Яблочный Спас 2019 Фото: Depositphotos

Мука – для ЖКТ

Порежьте яблоки с кожурой на слайсы. Высушите их (в сухом, теплом, хорошо проветриваемом месте или с помощью сушилки при 40—45 °С: слайсы должны ломаться при сгибании). Перемелите их на кофемолке и просейте. Каждый вечер выпивайте полстакана кефира, добавив в него 1 ст.л. яблочной муки. Такой напиток налаживает работу ЖКТ: мука — источник пектина, сорбирующего токсины, а кожура содержит вещества, оказывающие антисептическое действие.

Яблочное пюре – от морщин

Проварите яблоко целиком в маленькой емкости в молоке 10 минут после закипания. Охладите, чтобы стало теплым, и взбейте блендером до состояния пюре. Наносите его толстым слоем 1—2 раза в неделю на чистую кожу лица на 15—20 минут. Такая маска питает, увлажняет, сужает поры и оказывает легкий эффект лифтинга.

Квас – польза для почек

2—3 яблока, измельченный стебель хвоща полевого и листья брусники (по 50 г), 1 ст.л. корня солодки сложите в трехлитровую банку (все растения продаются в аптеке). Добавьте полстакана сметаны и 2—3 ст.л. меда и выставьте банку на три дня на солнце. Квас готов! Перелейте его в плотно закупоренные бутылки и храните в холодильнике. Пейте по 2—3 стакана за 30 минут до еды. Квас будет тонизировать и благотворно влиять на функции почек.

Ореховый Спас 2019: применение орехов

Ореховый Спас празднуют 29 августа Фото: Pixabay

Аперитив – для тонизации

В равных частях (по 100 г) измельчите ядра грецкого ореха, фундука и лещины (лучше — кедра), прямо в скорлупе. Сложите в литровую банку, залейте водкой и выдержите 7—10 дней в темном прохладном месте. Принимайте по 20 мл перед обедом. Этот аперитив богат прежде всего цинком и витаминами группы В, что улучшает работу головного мозга и тонизирует весь организм.

Кофе с гречкой – от истощения ЦНС

Перемелите на кофемолке по 100 г ядер грецкого ореха и светлой гречки. Рассасывайте микс по 1 чайной ложке три раза в день за 45—60 минут до еды или через 2 часа после. Высокое содержание лецитина, ненасыщенных жирных кислот и витаминов группы В (в среднем в 5 раз больше, чем в других их источниках) благотворно влияет на функционирование центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

Паста с сухофруктами – против усталости

В равных частях взбейте блендером (или пропустите через мясорубку) грецкие орехи, финики, курагу, изюм и мед в однородную массу. Ешьте полученную пасту с утренним чаем или кофе. Такой десерт — энергетическая "бомба", которая упреждает усталость и снижает ее масштабы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеные яблоки. "Сегодня" также сообщали, что святят на Яблочный Спас.

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