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Кабачки с фетой и зеленью: рецепт быстрой летней закуски

Сегодня, 13:47

Готовим запеченные кабачки с сыром, сметаной и пряными травами

Запеченные кабачки в духовке – вкусная и простая сезонная закуска. К столу они подаются вместе с соусом из феты, сметаны и пряной зелени.

Такая закуска – идеальный вариант для пикника, а также в случае, когда хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное. Если вы на природе – можете воспользоваться решеткой и запечь кабачки на гриле.

Кабачки с фетой в духовке

Кабачки в духовке кружочками
Кабачки в духовке кружочками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 104 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачка или цукини
  • 125 г феты
  • 2 ст.л. сметаны
  • Соль
  • Перец
  • Масло
  • Орегано
  • Зелень

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Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 220 ºС.
  2. Кабачок помыть, нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить, поперчить по вкусу, слегка смазать маслом.
  3. Противень застелить бумагой для выпечки, выложить кабачки. Запекать 3-5 минут под грилем. Перевернуть кабачки на другую сторону и запекать еще 2-3 минуты.
  4. Фету положить в глубокую тарелку, размять вилкой вместе со сметаной, орегано и мелко порезанной зеленью.
  5. Подавать соус вместе с запеченными кабачками.

Полезный совет

Если хотите пикантную закуску – попробуйте добавить в соус раздавленный зубчик чеснока.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные кабачки на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом жареных палочек из кабачков с сырной панировке.

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Источник: Сегодня
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