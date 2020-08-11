Кабачки с фетой и зеленью: рецепт быстрой летней закуски

Готовим запеченные кабачки с сыром, сметаной и пряными травами

Запеченные кабачки в духовке – вкусная и простая сезонная закуска. К столу они подаются вместе с соусом из феты, сметаны и пряной зелени.

Такая закуска – идеальный вариант для пикника, а также в случае, когда хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное. Если вы на природе – можете воспользоваться решеткой и запечь кабачки на гриле.

Кабачки с фетой в духовке

Кабачки в духовке кружочками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

104 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 молодых кабачка или цукини

125 г феты

2 ст.л. сметаны

Соль

Перец

Масло

Орегано

Зелень

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 220 ºС. Кабачок помыть, нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить, поперчить по вкусу, слегка смазать маслом. Противень застелить бумагой для выпечки, выложить кабачки. Запекать 3-5 минут под грилем. Перевернуть кабачки на другую сторону и запекать еще 2-3 минуты. Фету положить в глубокую тарелку, размять вилкой вместе со сметаной, орегано и мелко порезанной зеленью. Подавать соус вместе с запеченными кабачками.

Полезный совет

Если хотите пикантную закуску – попробуйте добавить в соус раздавленный зубчик чеснока.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные кабачки на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом жареных палочек из кабачков с сырной панировке.

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