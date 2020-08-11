Кабачки с фетой и зеленью: рецепт быстрой летней закуски
Готовим запеченные кабачки с сыром, сметаной и пряными травами
Запеченные кабачки в духовке – вкусная и простая сезонная закуска. К столу они подаются вместе с соусом из феты, сметаны и пряной зелени.
Такая закуска – идеальный вариант для пикника, а также в случае, когда хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное. Если вы на природе – можете воспользоваться решеткой и запечь кабачки на гриле.
Кабачки с фетой в духовке
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 104 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка или цукини
- 125 г феты
- 2 ст.л. сметаны
- Соль
- Перец
- Масло
- Орегано
- Зелень
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 220 ºС.
- Кабачок помыть, нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить, поперчить по вкусу, слегка смазать маслом.
- Противень застелить бумагой для выпечки, выложить кабачки. Запекать 3-5 минут под грилем. Перевернуть кабачки на другую сторону и запекать еще 2-3 минуты.
- Фету положить в глубокую тарелку, размять вилкой вместе со сметаной, орегано и мелко порезанной зеленью.
- Подавать соус вместе с запеченными кабачками.
Полезный совет
Если хотите пикантную закуску – попробуйте добавить в соус раздавленный зубчик чеснока.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные кабачки на гриле:
Напомним, ранее мы делились рецептом жареных палочек из кабачков с сырной панировке.
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