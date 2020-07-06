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Кабачковая запеканка в духовке с сыром: рецепт дня

Сегодня, 13:52

Такую запеканку можно подавать как основное блюдо или в качестве гарнира

Запеканка из кабачков – вкусное летнее блюдо для всей семьи. Готовится из доступных продуктов, содержит мало калорий и требует минимум усилий.

Несмотря на свою низкую калорийность, кабачковая запеканка очень сытная и питательная, а если добавлять в нее новые ингредиенты, у вас каждый раз будет получаться блюдо с совершенно другим вкусом.

Запеканка из кабачков с сыром

Кабачковая запеканка
Кабачковая запеканка
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 800 г кабачков
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Несколько веточек тимьяна
  • Несколько листьев базилика
  • 100 мл сливок
  • 50 мл молока
  • 1 ч.л. муки
  • 75 г твердого сыра
  • Соль и перец

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 ºС.
  2. Добавьте оливковое масло в большую сковороду, выложите на нее нарезанные кружочками кабачки, измельченную зелень, соль и перец.
  3. Накройте кабачки крышкой и держите на среднем огне в течение 10 минут, время от времени переворачивая кабачки на другую сторону.
  4. Тем временем взбейте молоко, сливки и муку в миске. Залейте соусом кабачки и посыпьте тертым сыром.
  5. Готовьте запеканку в духовке около 25 минут и подавайте на стол.

Как подавать кабачковую запеканку

Подавайте как гарнир к мясу или как полноценный ужин с салатом.

Смотрите видео, как сделать итальянскую запеканку:

Напомним, ранее мы делились рецептом супа из кабачков с вялеными помидорами. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.

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Источник: Сегодня
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