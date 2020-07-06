Кабачковая запеканка в духовке с сыром: рецепт дня

Такую запеканку можно подавать как основное блюдо или в качестве гарнира

Запеканка из кабачков – вкусное летнее блюдо для всей семьи. Готовится из доступных продуктов, содержит мало калорий и требует минимум усилий.

Несмотря на свою низкую калорийность, кабачковая запеканка очень сытная и питательная, а если добавлять в нее новые ингредиенты, у вас каждый раз будет получаться блюдо с совершенно другим вкусом.

Запеканка из кабачков с сыром

Кабачковая запеканка Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

800 г кабачков

2 ст.л. оливкового масла

Несколько веточек тимьяна

Несколько листьев базилика

100 мл сливок

50 мл молока

1 ч.л. муки

75 г твердого сыра

Соль и перец

Читайте также: Рецепт быстрой запеканки с рыбой и брокколи

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 ºС. Добавьте оливковое масло в большую сковороду, выложите на нее нарезанные кружочками кабачки, измельченную зелень, соль и перец. Накройте кабачки крышкой и держите на среднем огне в течение 10 минут, время от времени переворачивая кабачки на другую сторону. Тем временем взбейте молоко, сливки и муку в миске. Залейте соусом кабачки и посыпьте тертым сыром. Готовьте запеканку в духовке около 25 минут и подавайте на стол.

Как подавать кабачковую запеканку

Подавайте как гарнир к мясу или как полноценный ужин с салатом.

Смотрите видео, как сделать итальянскую запеканку:

Напомним, ранее мы делились рецептом супа из кабачков с вялеными помидорами. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться