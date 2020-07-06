Кабачковая запеканка в духовке с сыром: рецепт дня
Такую запеканку можно подавать как основное блюдо или в качестве гарнира
Запеканка из кабачков – вкусное летнее блюдо для всей семьи. Готовится из доступных продуктов, содержит мало калорий и требует минимум усилий.
Несмотря на свою низкую калорийность, кабачковая запеканка очень сытная и питательная, а если добавлять в нее новые ингредиенты, у вас каждый раз будет получаться блюдо с совершенно другим вкусом.
Запеканка из кабачков с сыром
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 166 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 800 г кабачков
- 2 ст.л. оливкового масла
- Несколько веточек тимьяна
- Несколько листьев базилика
- 100 мл сливок
- 50 мл молока
- 1 ч.л. муки
- 75 г твердого сыра
- Соль и перец
Читайте также:Рецепт быстрой запеканки с рыбой и брокколи
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 ºС.
- Добавьте оливковое масло в большую сковороду, выложите на нее нарезанные кружочками кабачки, измельченную зелень, соль и перец.
- Накройте кабачки крышкой и держите на среднем огне в течение 10 минут, время от времени переворачивая кабачки на другую сторону.
- Тем временем взбейте молоко, сливки и муку в миске. Залейте соусом кабачки и посыпьте тертым сыром.
- Готовьте запеканку в духовке около 25 минут и подавайте на стол.
Как подавать кабачковую запеканку
Подавайте как гарнир к мясу или как полноценный ужин с салатом.
Смотрите видео, как сделать итальянскую запеканку:
Напомним, ранее мы делились рецептом супа из кабачков с вялеными помидорами. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное