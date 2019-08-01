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Кабачковые оладьи с рисовой мукой: рецепт без глютена

Рецепт вкусных и полезных оладий из кабачков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
Безглютеновые кабачковые оладьи
Безглютеновые кабачковые оладьи
Фото: Depositphotos

Даже если у вас непереносимость глютена, это не повод отказываться от любимых блюд. Безглютеновые кабачковые оладьи с рисовой мукой – отличный вариант для полезного завтрака или перекуса.

Смотрите видео о плюсах и минусах безглютеновой диеты:

Рисовая мука не только используется на замену глютеновой муке (пшеничной, ржаной, ячменной) – в некоторых рецептах десерты и выпечка с ней получается намного вкуснее.

Оладьи из кабачков с рисовой мукой

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 небольших кабачка
  • 1 крупное яйцо
  • Щепотка соли
  • 1/2 – 3/4 стакана рисовой муки
  • 1-2 зубчика чеснока, пропустим через пресс
  • Горсть листиков петрушки
  • 1 столовая ложка растительного масла для обжаривания
  • Соль, белый свежемолотый перец по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Кабачки помыть, очистить от кожицы и натереть на крупной терке.
  2. Добавить чеснок, специи и яйцо. Перемешать.
  3. Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать. Тесто должно получиться не слишком жидким.
  4. Добавить мелко нарезанную петрушку.
  5. Выкладывая тесто ложкой, обжарить кабачковые оладьи с обеих сторон в небольшом количестве растительного масла на среднем огне до золотистого цвета.
  6. Подавать с натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы делились рецептом безглютеновых банановых оладий с малиной. "Сегодня" также писали, как приготовить сырники с рисовой мукой.

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Источник: Сегодня
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