Кабачковые оладьи с рисовой мукой: рецепт без глютена

Рецепт вкусных и полезных оладий из кабачков

Безглютеновые кабачковые оладьи Фото: Depositphotos

Даже если у вас непереносимость глютена, это не повод отказываться от любимых блюд. Безглютеновые кабачковые оладьи с рисовой мукой – отличный вариант для полезного завтрака или перекуса.

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Рисовая мука не только используется на замену глютеновой муке (пшеничной, ржаной, ячменной) – в некоторых рецептах десерты и выпечка с ней получается намного вкуснее.

Оладьи из кабачков с рисовой мукой

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 небольших кабачка

1 крупное яйцо

Щепотка соли

1/2 – 3/4 стакана рисовой муки

1-2 зубчика чеснока, пропустим через пресс

Горсть листиков петрушки

1 столовая ложка растительного масла для обжаривания

Соль, белый свежемолотый перец по вкусу

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Способ приготовления:

Кабачки помыть, очистить от кожицы и натереть на крупной терке. Добавить чеснок, специи и яйцо. Перемешать. Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать. Тесто должно получиться не слишком жидким. Добавить мелко нарезанную петрушку. Выкладывая тесто ложкой, обжарить кабачковые оладьи с обеих сторон в небольшом количестве растительного масла на среднем огне до золотистого цвета. Подавать с натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы делились рецептом безглютеновых банановых оладий с малиной. "Сегодня" также писали, как приготовить сырники с рисовой мукой.

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