Кабачковые оладьи с рисовой мукой: рецепт без глютена
Рецепт вкусных и полезных оладий из кабачков
Даже если у вас непереносимость глютена, это не повод отказываться от любимых блюд. Безглютеновые кабачковые оладьи с рисовой мукой – отличный вариант для полезного завтрака или перекуса.
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Рисовая мука не только используется на замену глютеновой муке (пшеничной, ржаной, ячменной) – в некоторых рецептах десерты и выпечка с ней получается намного вкуснее.
Оладьи из кабачков с рисовой мукой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 небольших кабачка
- 1 крупное яйцо
- Щепотка соли
- 1/2 – 3/4 стакана рисовой муки
- 1-2 зубчика чеснока, пропустим через пресс
- Горсть листиков петрушки
- 1 столовая ложка растительного масла для обжаривания
- Соль, белый свежемолотый перец по вкусу
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Способ приготовления:
- Кабачки помыть, очистить от кожицы и натереть на крупной терке.
- Добавить чеснок, специи и яйцо. Перемешать.
- Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать. Тесто должно получиться не слишком жидким.
- Добавить мелко нарезанную петрушку.
- Выкладывая тесто ложкой, обжарить кабачковые оладьи с обеих сторон в небольшом количестве растительного масла на среднем огне до золотистого цвета.
- Подавать с натуральным йогуртом.
Напомним, ранее мы делились рецептом безглютеновых банановых оладий с малиной. "Сегодня" также писали, как приготовить сырники с рисовой мукой.
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Источник: Сегодня